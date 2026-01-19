Milánó 2026: a MOB elnöksége elfogadta a küldöttség összetételére tett javaslatot

„Még az elmúlt napokban is alakult, formálódott a Team Hungary, a hódeszkások sorsa az utolsó napokban dől el, és még mindig vannak nyitott kérdések azzal kapcsolatban, hogy hány tagú lesz a csapatunk a téli olimpián” – jegyezte meg Gyulay Zsolt MOB-elnök.

Jelenlegi állás szerint 15 fős a magyar csapat, ez legfeljebb két fővel nőhet.

„Egy olimpiai cikluson belül több alkalommal szükség van a pontosításra, készült előrejelzés a kvalifikációs időszak elején, egy évvel ezelőtt is, amit most a jelenlegi információk alapján frissítettünk és a közgyűlés elé terjesztjük” – mondta Fábián László főtitkár, csapatvezető.

Amint a MOB honlapján olvasható, az elnökség egyetért a Magyar Olimpiai Bizottság 2026. évi költségvetésének tervezetével és azt a MOB közgyűlésének elfogadásra javasolja.

Antal Dénes ügyvezető igazgató kiemelte, hogy 2026-ban a téli olimpia mellett az októberi-novemberi, dakari ifjúsági nyári olimpia jelenti az év fő multisporteseményét, de tovább folytatódik a Kettőskarrier-program, a Fiatal Sportvezetők Programja és a nemzetközileg is elismert, Olimpiai Értékek Edukációs Program, illetve már készülnek a 2027-es, valamint a 2028-as eseményekre is.

„A MOB pénzügyi helyzete stabil, ami lehetővé teszi a szakmai feladatok magas színvonalú ellátását” – jelentette ki Antal Dénes.