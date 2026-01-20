Sztilianosz Argiropulosz: Magyarországnak nagyszerű vízilabda-rajongói vannak

Görögország hétfő este kiharcolta az elődöntőt a férfi vízilabda Európa-bajnokságon, miután 15–13-ra legyőzte Olaszországot, a 12 pontos görög válogatott ezzel biztosan a középdöntő F-csoportjának élén végez. A tavaly nyári szingapúri világbajnokságon bronzérmes görögök tíz évvel ezelőtt, 2016-ban – éppen a legutóbbi belgrádi kontinenstornán – voltak ott a négy között.

„Az első fontos lépést megtettük az elődöntőbe jutással, de mi a döntőket, az aranyérmeket tűztük ki célul nem csupán az Európa-bajnokság, hanem a teljes olimpiai ciklus kezdetekor – mondta Sztilianosz Argiropulosz, a görög válogatott és a Ferencváros játékosa a Nemzeti Sportnak közvetlenül az olaszok elleni siker után. – Tudjuk, hogy magasra tettük a lécet, de mindenki e célért dolgozik a csapatban, a fiataloktól az idősebbekig. Most tíz percig ünneplünk, de amint felszálltunk a buszra, már a következő mérkőzésünkre összpontosítunk.”

A görög együttes mind az öt eddigi mérkőzését megnyerte a belgrádi Eb-n, a csapatkapitány Argiropulosz pedig jó eséllyel pályázik a gólkirályi címre – 17 gólnál jár, a góllövőlistán pedig csupán a máltai Steven Camilleri áll előtte 22 találattal, az ő csapatának viszont már befejeződött a torna, Málta a 13. helyen végzett. „Lendületes csapat vagyunk, nagyon akarjuk a győzelmet. Talán az olaszok ellen nem koncentráltunk úgy, ahogyan tudunk, elég sok gólt kaptunk, de ez előfordul akkor, amikor elöl eredményesek vagyunk, ilyenkor egy kicsit elterelődhet a figyelem a védekezésről. De a hátsó alakzatunkra minden meccsen építhetünk, jól működünk együtt csapatként” – tette hozzá Argiropulosz.

A sorsolás úgy hozta, hogy Görögországnak a csoportkörre is jutott rangadó, annak záró körében viszont győzött Horvátország ellen 11–10-re.

„Az olaszoknak talán most nehezebb, mert két nehéz meccsel zárják a középdöntőt, utánunk a horvátokkal néznek szembe. Ez Magyarországra is igaz, akik a szerbek és a spanyolok ellen fejezik be ezt a szakaszt. De a Montenegró, Franciaország, vagy a mi esetünkben például a Grúzia elleni mérkőzésre is ugyanúgy fel kell készülni, és ha nem hamar következnek a rangadók, attól még később ugyanúgy le kell játszani őket. Nem hiszem, hogy nagy különbség lenne ebben. Láttunk már csapatot úgy is tornát nyerni, hogy mondjuk úgy, könnyebb meccsekkel kezdett, és úgy is, hogy nehezebb párharcokkal. Profi játékosok vagyunk, keményen készülünk, arra tettük fel az életünket, hogy nyolc mérkőzést lejátszhassunk egymás után az ehhez hasonló fontos tornákon” – felelte kérdésünkre, előnyös volt-e a görögöknek, hogy már a csoportkörben szembekerült egy erős csapattal.

A görög együttes az F-csoport elsőjeként az E-csoport második helyezettjével játssza az elődöntős párharcát pénteken. Ugyan az E-csoportból a 11 pontos Szerbia a csoportelsőséget matematikailag még nem harcolta ki, ezt csak abban az esetben bukná el, ha esélyesként kikapna Montenegrótól a 20.30-kor kezdődő mérkőzésen – így ha a 18 órai Spanyolország–Magyarország összecsapáson valamelyik csapat rendes játékidőben nyerne, megelőzné a házigazdát (mindkét csapat 9 ponttal áll). A legvalószínűbb, hogy Görögország a spanyol–magyar győztesével néz szembe a döntőért.

„Biztos vagyok benne, hogy sok magyar kilátogat a spanyolok elleni mérkőzésre. Magyarországnak nagyszerű vízilabda-rajongói vannak, akik jól ismerik a sportágat. A spanyol is remek csapat, bármelyik együttes jön szembe az elődöntőben, jó meccset játszunk majd” – zárta gondolatait Sztilianosz Argiropulosz.