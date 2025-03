Rutinos visszatérők, hiányzó Keszthelyi – íme a női vízilabda-válogatott kerete

Bár csak április 8-án kezdődik a Világkupa-döntőre való felkészülés, Cseh Sándor már vasárnap keretet hirdetett.

„Mivel addig nem lesz akkora meccsdömping, úgy voltam vele, hogy aki kerettag, az ennek tudatában készüljön már a hétköznapokban is” – olvasható a szakvezető magyarázata a korai kerethirdetésre a waterpolo.hu-n. Keszthelyi Rita nincs ott a 18 fős névsorban.

„Keszivel úgy állapodtunk meg, hogy most nem tart velünk” – tette hozzá Cseh, akinek keretébe azonban visszatér két rutinosabb játékos, Garda Krisztina és Vályi Vanda.

„A most kihirdetett névsor kapcsán összességében idézném fel a kinevezésemet követő első mondataimat, melyek arról szóltak, hogy a következő egy-másfél évben a keret keresésén lesz a hangsúly, és többfajta összeállítást ki akarunk próbálni. Nagyon sok jó játékos szerepelt az elmúlt időszakban a női válogatottban, Garda Krisztina és Vályi Vanda is közéjük tartozik – szeretnénk látni, hogy az ő kvalitásaik miképp illeszkednek a most épülő válogatott játékába.”

A Világkupa nyolcas döntője háromnapos lesz: negyeddöntők, elődöntők, helyosztók – nekünk az olimpiai ezüstérmes ausztrálokkal kell meccselni a négy közé jutásért, ami nem ígérkezik könnyű menetnek. A tornát a kínai Csengduban rendezik, húsvét hétvégéjén, azaz április 18-20-án.

A női válogatott Világkupa-felkészülési kerete

Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (FTC), Torma Luca (Eger)

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dobi Dorina (DFVE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Leimeter Dóra (FTC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pogonyi Bíbor (Eger), Rybanska Natasa (Alimos), Sümegi Nóra (DFVE), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC)