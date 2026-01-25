Kerületek, községek, városok versenghetnek az Aktív Település díjért

„Hiszünk abban, hogy egy település akkor igazán élhető, ha teret ad a mozgásnak, az aktív közlekedésnek és a közösségi sportolásnak. Ezt a szemléletet ismeri el az újonnan alapított Aktív Település díj, amely az aktív életmód, a szabadidősport és az aktív mobilitás terén példamutató önkormányzatok munkáját jutalmazza – fogalmaz pályázati felhívásában az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság. – A díj azoknak a településeknek szól, amelyek nemcsak kötelező feladataikat látják el, hanem tudatosan tesznek azért, hogy lakóik minél többet és minél könnyebben mozoghassanak.”

Amit a pályázatról tudni érdemes: évente legfeljebb 15 település nyerheti el; három kategóriában (község, város, megyei jogú város / fővárosi kerület); a díj erkölcsi elismerés, 5 évig viselhető Aktív Település címmel. Jelentkezési határidő: 2026. február 6., 16:00. Az ünnepélyes átadásra 2026. március 19-én, az Aktív Települések Konferencián kerül sor.

Az Aktív Település díj összhangban van az államtitkárság azon törekvésével, hogy a lakosság minél hosszabb, egészségben eltöltött életre számíthasson, és hogy mindenki számára elérhetővé váljon az aktív életmód. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által megfogalmazottak alapján az egészségi állapotot legnagyobb mértékben maga az életmód befolyásolja – így a mozgásban gazdag mindennapok elősegítése nemcsak egyéni, hanem közösségi felelősség is. E cél elérésében a települési önkormányzatoknak kiemelt szerepük van, hiszen az aktív életformához szükséges környezet és lehetőségek elsősorban helyi szinten alakíthatók ki.

Az aktivmagyarorszag.hu-n olvasható pályázati felhívás kifejti, a szabadidősportban való részvétel az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy az emberek testi-lelki egészségüket megőrizzék. Ehhez azonban nem elég az egyéni elhatározás: szükség van az elérhető és megfizethető sportolási lehetőségek biztosítására, különösen a lakóhely közvetlen közelében. Az elmúlt években az Aktív Magyarország Program keretében több mint száz kültéri szabadidősport-helyszín jött létre országszerte az önkormányzatok aktív részvételével. Ezek a fejlesztések nemcsak a sportolási lehetőségek bővítését szolgálták, hanem a helyi közösségek összetartását, a közösségi terek újraértelmezését is elősegítették. A szabadidősport mellett az aktív életmód fontos eleme az aktív mobilitás. Kerékpárral, vagy más nem motorizált módon közlekedve úgy lehet beépíteni a rendszeres testmozgást a napi rutinba, hogy az nem igényel többlet időráfordítást. Az ehhez szükséges biztonságos infrastruktúra kialakítása mellett a települési önkormányzatoknak fontos szerepe van a szemléletformálásban is, hogy lakosság felismerje, hogy nem csak autóval érhetik el az úti céljukat.

Az Aktív Település díj éppen ezt a szemléletet kívánja elismerni: azokat az önkormányzatokat, amelyek tudatosan, hosszú távon gondolkodva tesznek azért, hogy lakosaik életének természetes részévé váljon a mozgás. A díj elnyerése azt jelenti, hogy az adott település nemcsak felismerte a fizikai aktivitás fontosságát, hanem konkrét, a lakosság széles körét megszólító lépéseket is tett ennek ösztönzésére – legyen szó futókörökről, közösségi sporteseményekről, kerékpárút-fejlesztésekről vagy akár az idősek és gyermekek mozgáslehetőségeit célzó kezdeményezésekről.

„A díj célja a jó gyakorlatok elismerése mellett az is, hogy más önkormányzatokat is inspiráljon hasonló programok elindítására, hiszen egy aktív település nemcsak egészségesebb, hanem élhetőbb, összetartóbb, erősebb közösséget is jelenthet” – fogalmaz az aktivmagyarorszag.hu.

A díj adományozása azt kívánja előmozdítani, hogy a helyi döntéshozók kiemelt figyelmet fordítsanak a lakosság mozgásban gazdag életmódjának támogatására, a szabadidősportot segítő programok, események és infrastruktúrák fejlesztésére.

A díjat azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek ellátják mindazon kötelező feladataikat, amelyeket jogszabály számukra előír, és ezen túlmenően teljesítik az Aktív Település díj odaítélésének szempontrendszerében meghatározott általános követelményeket:

1. Aktív szerepet vállalnak a szabadidősport népszerűsítésében, pályázati lehetőségek kihasználásával olyan közösségi sportterek, események, eszközök létrehozásában, amelyek minden korosztály számára elérhetők.

2. Példamutató együttműködést alakítanak ki a szabadidősport, mozgásprogramok területén tevékenykedő civil szervezetekkel, iskolákkal és helyi szereplőkkel.

3. A mozgással, szabadidősporttal összefüggő kezdeményezésekbe széles körben bevonják a lakosságot.

4. Fejlesztik és karbantartják a nem motorizált módon közlekedők számára rendelkezésre álló infrastruktúrát.

5. Olyan fenntartható és tudatos helyi szemléletet alakítanak ki, amely hosszú távon biztosítja az aktív életmód támogatásához szükséges feltételek meglétét és fejlődését.

Az Aktív Település díj évente adományozható elismerés, amelyet az aktív Magyarországért felelős miniszter adományoz. A díjjal oklevél, valamint a település közigazgatási határait jelző településnév-táblánál elhelyezendő dísztábla is jár, amely tanúsítja, hogy a település az aktív életmód népszerűsítésében élen jár. A pályázat három kategóriában – község, város, megyei jogú város-fővárosi kerület – kerül meghirdetésre, legfeljebb tizenöt település részesülhet díjazásban. A díjat egy önkormányzat öt éven belül egyszer nyerheti el, az adományozás időpontjától számított öt év elteltével az Aktív Település cím használatára való jogosultsága megszűnik, és eredményesen újra pályázhat. Egy díjazott önkormányzat község kategóriában kettő, város és megyei jogú város-fővárosi kerület kategóriában négy dísztáblára jogosult, külön igény esetén, saját költségre a díjazott önkormányzatok további dísztáblákat készíttethetnek. A díjjal elnyert dísztáblákat a díjazott önkormányzat köteles a település közigazgatási határát jelző településnév-tábla közelében, a település fő forgalmi útvonalai mentén, a település központja felé vezető oldalon jól látható helyen, az adományozást követő 90 napon belül kihelyezni.

Pályázatot nyújthat be minden települési önkormányzat vagy településrészi önkormányzat, amely vállalja a pályázati feltételek teljesítését és dokumentálását, és a benyújtás évét megelőző két évben konkrét intézkedéseket tett a szabadidősport támogatására.

A pályázatok elbírálását szakmai bíráló bizottság végzi. Alapelv, hogy csak olyan önkormányzat részesülhet elismerésben, amely a jogszabályokban előírt kötelező feladatait maradéktalanul ellátja, és ezen felül aktívan hozzájárul az egészségtudatos, mozgásban gazdag életmód feltételeinek megteremtéséhez, különös tekintettel a lakosság fizikai aktivitásának ösztönzésére, a helyi közösségi élet sporton keresztüli megerősítésére, valamint a sport és szabadidős mozgás lehetőségeinek bővítésére.

A pályaműből egyértelműen ki kell derülnie, hogy az önkormányzat milyen elveket és koncepciókat követ az aktív életmód támogatásával összefüggő helyi döntéshozatal során. Fontos, hogy bemutatásra kerüljenek azok a célkitűzések, amelyek meghatározzák a mozgással, szabadidősporttal és aktív mobilitással kapcsolatos önkormányzati programokat, illetve hogy az önkormányzat miként ülteti át ezeket a célokat gyakorlati intézkedések formájában a helyi közösségek szintjén.

További részletek, a pályázat benyújtásának módjával, értékelésével, határidőkkel, díjátadással kapcsolatban itt olvashatók: aktivmagyarorszag.hu/felhivas/aktiv-telepules-dij.