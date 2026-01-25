Férfi kézilabda Eb: Magyarország–Szlovénia

A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában a magyar válogatott Szlovéniával találkozik Malmőben. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, kommentálja a látottakat!
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Magyarország–Szlovénia (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Palasics Kristóf, Bartucz László
Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Pergel Andrej, Ligetvári Patrik, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Ónodi-Jánoskúti Máté, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
