Férfi kézilabda Eb: Magyarország–Szlovénia

A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában a magyar válogatott Szlovéniával találkozik Malmőben. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, kommentálja a látottakat!

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

15.30: Magyarország–Szlovénia (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n! A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Palasics Kristóf, Bartucz László

Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Pergel Andrej, Ligetvári Patrik, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Ónodi-Jánoskúti Máté, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence

