Férfi vízi MK: szétlövés után döntős a Honvéd, és az FTC-vel találkozik

Soha rosszabb első félidőt! Betáraztak a nagy lövők a férfi vízilabda Magyar Kupa elődöntőjében, nem finomkodott egymással a Szolnok és a Honvéd. Az átlövések után jött az ejtés is Lazar Vicskovics előadásában, miközben a túloldalon egymást érték a csattanós blokkok. Szivós Márton együttese a labdaszerzések után a sebességére épített, hamar ellépett két góllal, de a szolnokiak nem hagyták annyiban a dolgot, a bátran vállalkozó Cseh Maxim vezérletével kapaszkodtak. Más kérdés, hogy hátul hadilábon álltak a szerencsével, kétszer is Józsa Ottó kezéről pattant be a labda, de amint feljavult a védekezésük, utolérték riválisukat.

A nagyszünetben 7–7-re álltak a felek, a Szolnok pedig ott folytatta, ahol a látványos műúszó-bemutató előtt abbahagyta. Schmölcz Norman blokkja után Cseh Maxim tanári átadással találta meg a beúszó Kovács Gergőt, aki három bekk szorításában érvényesült. Ezekben a percekben elöl és hátul egyaránt minden bejött a Tisza-partiaknak, Kovács a külső körről is megvillant, a harmadik negyed közepén már négy volt közte. Ekkor vette elő beállós védekezését a Honvéd, amely új erőre kapott, két és fél perc alatt ledolgozta tetemesnek tűnő hátrányát.

Vicskovics szemfüles góljára a szolnokiak vezére, Kovács Gergő válaszolt, időközben a sorozat történetében első ízben alkalmazott videóbíró is bemutatkozott, egyszóval forrt a víz, izgalmas hajrá kezdődött. Hosszú percekre „befagyott” az eredményjelző, Sugár Péter kapufás góllal törte meg a jeget, Szivós mester eksztázisban ünnepelt. Csapata ipari mennyiségben szállította a blokkokat, de a Szolnok fórból megtalálta a rést a pajzson, így újfent lépéselőnybe került. A végén mégis a Honvéd támadott a győzelemért, Csoma Kristóf sokadik bravúrja után Nikola Moszkov a kapufára lőtt.

A 13–13-as játékidő után ötméteresek döntöttek: az első négy párban senki sem hibázott, az ötödikben Csoma védett, így a Honvéd jutott be a vasárnapi fináléba.

A Honvéd még a döntőbe jutást ünnepelte, amikor elsötétült a Komjádi uszoda, látványos fényjáték fogadta az előző kiírás döntőseit. A BVSC tavaly megnehezítette a címvédő dolgát, de a sorozatban nyolcadik kupagyőzelmére hajtó FTC ezúttal nem adott esélyt kihívójának.

A Jansik Szilárd-show első epizódjában szemfüles, paskolós gólt, a másodikban elsőrangú bekkelést, majd kiharcolt ötméterest láthattunk. A magyar fiatalok bátran játszottak, és a légiósok sem tétlenkedtek, Sztilianosz Argiropulosz szorongatott helyzetből is átlőtte a zónát. Labdaszerzésekből gyors támadásokat vezetett a Fradi, amely hét perc alatt hét gólt lőtt, vagyis hamar megválaszolta a legfontosabb kérdést.

A zuglóiak játéka fokozatosan feljavult, Mészáros Mátyás és Tátrai Dávid is eljutott három gólig, de az elöl lendületesen, hátul fegyelmezetten pólózó Ferencváros uralta a mérkőzést. Amellett, hogy a távoli zónából hatékonyan próbálkoztak a zöld-fehérek, az emberelőnyös játékuk is olajozottan működött, mindenki hozzátette a magáét. „Vár a finálé!” – énekelte a ferencvárosi kórus, miután kedvenceik 19–11-re legyőzték a BVSC-t. Nem is kell sokat várni a döntőre, vasárnap este a Honvéd és az FTC csatázik a trófeáért.

Fotó: Dömötör Csaba

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, ELŐDÖNTŐ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–SZOLNOKI DÓZSA 13–13 (5–4, 2–3, 4–5, 2–1) – szétlövéssel 5–4

Komjádi uszoda, 1200 néző. V: Kovács Cs. T., Fodor R.

HONVÉD: CSOMA – EKLER B. 3, Moszkov 2, Bencz 1, Szépfalvi, Vadovics 1, VICSKOVICS 4. Csere: SUGÁR 2, Simon H., Kevi, Vékony, Imre K., Hargitai. Edző: Szivós Márton

SZOLNOK: Józsa – Zerinváry, KOVÁCS GERGŐ 5, Vámosi, Bedő 1, CSEH M. 2, Kakstedter 1. Csere: Szabó G. (kapus), Krasznai 1, Simon D., Szabó II Bence, Schmölcz 1, Teleki, ZEMAN 2. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 12/7, ill. 9/4. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/1

FTC-TELEKOM–BVSC-MANNA ABC 19–11 (7–3, 3–1, 5–5, 4–2)

Komjádi uszoda, 1300 néző. V: Kun Gy., Kovács S.

FTC: SZAKONYI – Di Somma 1, Manhercz K. 1, MANDICS 2, ARGIROPULOSZ 6, Vámos 1, Varga V. 1. Csere: Lévai (kapus), JANSIK SZ. 3, Lugosi, Fekete G. 1, Nagy Ákos 1, Vismeg Zs., VIGVÁRI VENDEL 2. Edző: Nyéki Balázs

BVSC: Gyapjas V. – MÉSZÁROS M. 3, TÁTRAI D. 3, Csacsovszky E., Batizi 1, Susiasvili, JANSIK D. 2. Csere: Korom (kapus), Kovács P. 1, Ekler Zs., Bundschuh 1, Csapó M., Benedek M., Simon B. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 9/8, ill. 18/5. Gól – ötméteresből: 4/3, ill. 1/1. Kipontozódott: Vismeg Zs. (23. p.), Varga V. (31. p.), Jansik Sz. (32. p.)

VASÁRNAP

Bronzmérkőzés

16.30: Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC

Döntő

18.30: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd