Az állandóságra építve az új évadban is tarolhat az FTC

Kisebb pálya – nagyobb izgalmak? Nehéz lenne már a férfi vízilabda ob I pénteki rajtja előtt megválaszolni a kérdést, de az idei világversenyek tapasztalata alapján minden esély megvan rá, hogy az új szabályok miatt a korábbinál látványosabb, érdekfeszítőbb bajnokikat figyelhetünk.

Az idény igazolása lehet: Lazar Vicskovics (Honvéd) Partizan, Crvena zvezda, Radnicski – nem akármilyen előzményekkel érkezett hazánkba a szerb Lazar Vicskovics, aki az elmúlt években erős csapatokban bizonyított. Következő állomáshelyén, a Honvédban is fontos szerep vár a 26 éves balkezesre, aki góljai és gólpasszai mellett lendületes játékával tolhatja a csapat szekerét. A montenegrói válogatottba hosszú idő után visszakerülő Nikola Moszkovval hatékony párost alkothatnak, a Magyar Kupa selejtezőtornáján mindketten vezérként pólóztak.

Ráadásul nemcsak a pálya és a támadóidő rövidült, hanem a versenykiírás is jelentősen megváltozott: az egykörös alapszakaszt követően tavasszal kettéválik a mezőny, a felsőházban a dobogóért, az alsóházban a bennmaradásért küzdenek a csapatok. Vagyis a sokat emlegetett nyolc közé jutásnak ezúttal hatványozott jelentősége lesz, a középmezőny pedig kimondottan sűrűnek tűnik, a kupaselejtezőből kiindulva a Szentessel és az UVSE-vel is számolni kell.

Azért van, ami nem változik: a minden fronton címvédő Ferencváros kerete továbbra is félelmetesen erős. Nyéki Balázs vezetőedző az állandóságra épít, a visszavonuló Pohl Zoltán, valamint Nagy Ádám és Német Toni távozott, míg a kölcsönből hazatérő Haverkampf Bence mellett a kapus Lévai Márton érkezett. A riválisok a nemzetközi és a hazai porondon egyaránt a zöld-fehérek skalpjára vadásznak, de ehhez már hozzászokhattak a Népligetben, a mögöttünk hagyott idényből kiindulva nem rettennek meg a kihívástól. A következő egy hónapban a Magyar Kupát és az európai Szuperkupát is elhódíthatják, míg az ob I-ben az újonc KSI ellen kezdenek – ráhangolódásként a napokban az olasz Pro Reccóval játszanak amerikai gálameccseket.

Nem lepődnénk meg, ha felfelé ívelő pályán maradna a BVSC, amely Varga Dániel irányításával az előző évadban a kupában ezüstöt, a bajnokságban bronzot szerzett. A zuglóiak bizonyították, hogy bármelyik vetélytársuk ellen képesek kimagasló teljesítményre, ha ezt állandósítják, döntőbe juthatnak. Az új igazolások közül a grúz Nika Susiasvili nemzetközi rutinja sokat érhet, míg a két idény után visszatérő Batizi Benedek elöl és hátul is vezéregyéniséggé léphet elő. Batizi és Lévai mellett többek között két szerb olimpiai bajnok, Szava Randjelovics és Nikola Dedovics is búcsút intett a Vasasnak, amely a májusi finálé első két felvonásán az FTC dolgát is megnehezítette. A hét távozó mellett hatan érkeztek – ha összeérnek, ismét a négy közé vezethetik az angyalföldieket.

Az előző két évadban a Vasassal lett ezüstérmes, a következőben a BVSC-t vezetné döntőbe Batizi Benedek (kék sapkában) (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az idény felfedezettje lehet: Benedek Mór (BVSC) A közösségi médiában is megosztottuk a 18 éves Benedek Mór elképesztő statisztikáját: az U18-as Európa-bajnokság egyik leggólerősebb játékosaként hat mérkőzésen 28 gólt szerzett. A tavalyi világbajnokságon aranyéremig vezette a korosztályos válogatottat, emellett a KSI, majd a BVSC utánpótlásában is szórta a gólokat. Nem véletlen, hogy már két és fél éve bemutatkozott a felnőttek között, a következő idényben pedig újabb szintet léphet a zuglóiakkal. Intelligens és alázatos szélső, fényes jövő előtt áll.

A Honvéd lecsúszott az elődöntőről, de a nyáron nagyon jól erősített, így az előttünk álló évadban jó eséllyel pályázik éremre. A szerb Lazar Vicskovics és a montenegrói Nikola Moszkov is gólerős légiós, a fiatalok pedig egyre érettebben pólóznak, Szivós Mártonnál jó kezekben vannak. Hasonló a benyomásunk a Szolnokról és Hangay Zoltánról, aki évről évre fiatalabb állományból kovácsol ütőképes csapatot. Az előző idény üde színfoltjaként negyedik helyen zártak – nagy fegyvertény lenne, ha megismételnék bravúros szereplésüket.

Az idény fiatal ásza lehet: Nagy Ákos (FTC) Ha valakiről Hosnyánszky Norbert mondja, hogy a játéka Madaras Norbertéra emlékezteti, nekünk nincs is mit hozzátennünk. Azért halkan megjegyeznénk, hogy Nagy Ákos még mindig csak 21 éves, de már a válogatottban és az FTC-ben is letette a névjegyét, a szingapúri világbajnokságon például ihletett formában játszott. Klubjában a világ legjobb balkezeseitől tanulhat, ezért is olyan látványos a fejlődése. Az előző évadban megduplázta góljai számát, a következőben még nagyobbat dobbanthat.

Ha már bravúr: az új évad meglepetéscsapata a Szentes lehet, amely tudatos építkezéssel stabil középcsapattá lépett elő. Az olimpiai bajnok Kis Gábor letette az alapokat, majd átadta a kormányrudat a nem kevésbé elszánt Somogyi Balázsnak, aki jó néhány helyi kötődésű játékossal a fedélzeten alkotna maradandót. A Szeged és a Kaposvár szokás szerint a nyolc közé vágyik (nem is alaptalanul), míg a teljesen újjászerveződő Semmelweis OSC amolyan sötét lóként üget ki a harcmezőre. A lebonyolítás sajátossága, hogy az alapszakasz nyolcadik helyezettje csak akkor jut egyenes ágon a felsőházba, ha három pontnál többet gyűjtött, mint a kilencedik – ellenkező esetben kétmeccses párharcot vívnak a felek.

Az alsóházban minden elölről kezdődik: mivel a 2026–2027-es idényben szűkül az ob I mezőnye (14 helyett 12 csapat), tavasszal izgalmas versenyfutásra számíthatunk a bennmaradásért. Egyelőre azonban koncentráljunk a péntek esti UVSE–Szolnok találkozóval kezdődő alapszakaszra – no meg az újdonságokra, amelyek felkavarhatják az állóvizet.

A Nemzeti Sport tippjei

Bajnok: FTC

2. hely: BVSC

3-4. hely: Vasas, Honvéd

5. hely: Szolnok

6-8. hely: Szentes, Semmelweis OSC, Szeged

9-14. hely: Kaposvár, UVSE, Miskolc, Debrecen, Eger, KSI

Szabó Zoltán korábbi BEK-győztes vízilabdázó Nem volt földindulás az átigazolási időszakban: hasonlóak az erőviszonyok, mint az előző évadban, az FTC ismét toronymagas esélyese a bajnokságnak. Láttunk már olyat, hogy kicserélődött a címvédő fél kerete – elég csak a Liverpool labdarúgócsapatára gondolni –, de a ferencvárosiak csak annyit változtattak, amennyit a szükség indokolt.

Az utánpótlásba vetett bizalmat mutatja, hogy új igazolások helyett a fiatalok kapják meg a lehetőséget, továbbra is nagyon hosszú kispadja lesz a Fra­dinak. Olyan sportemberek alkotják a keretet, akiket aligha kell külön motiválni, ugyanakkor biztosra veszem, hogy az üldözők is a lehető legmagasabbra teszik a lécet. Nem tudom elképzelni, hogy Varga Dani, Szlobodan Nikics vagy éppen Szivós Marci úgy vágna neki az idénynek, hogy a második helyen akar végezni a csapatával, ahogyan a szolnokiak is szeretnének mindenkit legyőzni. A kihívók reménykedhetnek, hogy a ferencvárosiak veretlensége sem tart örökké, egymással pedig várhatóan ki-ki meccseket játszanak. Az OSC teljes átalakuláson ment keresztül, az építkezéshez mindig idő kell, de az újbudaiaknak is megadnám a tiszteletet. A korábbi idények előtt valószínű volt, hogy a Szeged és a Kaposvár osztozik a hetedik és a nyolcadik helyen, de ezúttal nem tűnik betonbiztosnak a legjobb nyolc mezőnye, már a kupaselejtezőben is láttunk meglepetéseket. A lebonyolítás értelmében kemény harc várható a felsőházba jutásért, nagy jelentősége lesz, hogy melyik csapat hogyan kezdi a bajnokságot.

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

1. forduló

Szeptember 5., péntek

18.45: UVSE–Szolnoki Dózsa

Szeptember 6., szombat

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Metalcom Szentes–Semmelweis OSC

Szeptember 8., hétfő

19.00: Debreceni VSE-Master Good–VasasPlaket

Szeptember 19., péntek

19.00: One Eger–BVSC-Manna ABC

Szeptember 23., kedd

20.00: FTC-Telekom–KSI SE

Október 1., szerda

19.00: Kaposvári VK–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

Az eddigi bajnokok: Ferencvárosi TC (27-szer), Újpesti TE (26), Vasas SC (18), Szolnoki Dózsa (10), OSC, BVSC (7), Bp. Honvéd (6), Magyar UE (4), III. ker. TVE, Eger (3), Balaton UE, Magyar AC (2), Budapest SE, MAFC, Tungsram SC (1)