Madaras Norbert: Az olimpia utáni évben mindig az újjáépítés kerül előtérbe

– Mi volt az első gondolata a szingapúri világbajnokság sorsolása után?

– Az, hogy nem a miénk a legkönnyebb csoport, férfi- és női vonalon is igen nehéz négyesbe kerültünk, de ez egyáltalán nem baj – mondta a Nemzeti Sportnak Madaras Norbert, a magyar szövetség elnöke, miután férfiválogatottunkat a spanyolokkal, az ausztrálokkal és a japánokkal, míg a hölgyeket a görögökkel, a japánokkal és a horvátokkal sorsolták össze.

– Tapasztalatai alapján melyiket tartja jobbnak, gyengébb csapatok ellen hangolódni az egyenes kieséses szakaszra vagy már az első héten rangadókat játszani?

– Mindkettőben volt részem. Szerintem mindig jól jön, ha már a nagy tornák első hetében van nehéz meccs: egyfelől összerántja a csapatot, a győzelem önbizalmat ad, másrészt utána még ki lehet javítani a hibákat, amelyek előjönnek. Mindkét válogatottunk építkezik, ebben a szakaszban különösen fontos, hogy már a világbajnokság második hete előtt is legyenek olyan erőfelmérők, amelyek a fejlődést is szolgálják.

– Mennyire mérvadóak a világkupa tanulságai?

– Valamelyest kiindulhatunk abból, amit a világkupában láttunk, de azért még kísérleteztek a csapatok, a világbajnokságra viszont már bizonyára visszahívják azokat a klasszisokat, akikre szükségük van. Az olimpia utáni évben mindig az újjáépítés kerül előtérbe, más válogatottakban is feltűntek olyan játékosok, akik egyelőre kevésbé ismertek a nemzetközi színtéren. Szeretnénk úgy hazatérni Szingapúrból, hogy a lányoknál és a fiúknál is találtunk egy-két új tehetséget.

– Hogy állunk a csiszolatlan gyémántokkal?

– Abból a szempontból jól, hogy vannak olyan tehetségeink, akiket beépíthetünk a felnőttválogatottakba. Persze saját tapasztalatból tudom, hogy az utolsó lépés a legnehezebb, a nemzetközi vízilabdázás csúcsa fizikailag, sebességben és mentálisan is más szintet követel meg, mint a magyar bajnokság. Attól, hogy valaki jól játszik a bajnoki döntőben, még nem biztos, hogy a világbajnokságon is kimagasló teljesítményt nyújt – ott dől el, hogy ki képes minden tekintetben felvenni a versenyt a legjobbakkal.

– Az eredményességre vagy a csapatépítésre helyezik a hangsúlyt a világbajnokságon?

– Két olyan szempontot említett, amelyet egyaránt szem előtt tartunk – mindkettőt szeretnénk teljesíteni. Akkor sem lehetünk elégedettek, mondjuk, a hatodik hellyel, ha néhány fiatal játékosunknak jól jön ki a lépés, mert ez mégiscsak a világbajnokság, amelyen az eredményesség nagyon fontos. Ahogy mondtam, az olimpiát követő év a fejlődésé, nagyon sokat változtak a keretek, de azért nyilván szeretnénk a legjobb négybe jutni és érmet szerezni.

– Az elmúlt évek nagy világversenyeire jellemző volt, hogy az egyenes kieséses szakaszban rendszerint egy-két gól döntött. Változhatnak az erőviszonyok az új ciklusban?

– Új szabályok ide vagy oda, szerintem megmaradnak a kis különbségek a csapatok között, az eddigiekhez hasonlóan a lányoknál és a fiúknál is szoros, kiélezett mérkőzésekre számítok a nagy tornák végjátékában. A spanyol férfiválogatott rendkívül meggyőzően játszik, de továbbra is megvan az a hat-hét válogatott, amelyek nagyjából azonos szintet képviselnek. Nincs kiemelkedő csapat, a női mezőny talán még szűkült is – Szingapúrban már tisztább képet kapunk az erőviszonyokról.

Rövid távon előnyt jelenthet a gyors alkalmazkodás

A bajnoki idény még a régi szabályok szerint zajlik, de a Magyar Kupát már két éve is 25 méteres játéktéren rendezte meg a Magyar Vízilabda-szövetség. Az idei világkupához hasonlóan a júliusi világbajnokságot is kisebb pályán és rövidebb támadóidővel bonyolítják le, így aztán kíváncsiak voltunk, hogy Madaras Norbert szerint jelenthet-e előnyt a gyors alkalmazkodás.

„Rövid távon igen, meglátjuk, mely csapatoknak sikerül – vágta rá a honi szövetség elnöke. – Az új szabályok miatt gyorsabb a játék, többet kell támadni és ezáltal védekezni is. Kiemelten fontos a kapusteljesítmény, emellett még nagyobb szerep hárul a lövőkre – szerintem mindkét szempontból jól állunk.”