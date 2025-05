Bátori Bence: Nincs rajtunk nyomás, az FTC a toronymagas esélyes     

Van mire építenie mindkét félnek férfi vízilabda ob I döntőjének első felvonása után. A címvédő FTC a kritikus pillanatokban képes volt ritmust váltani, mindig akadt valaki, aki átlendítette a zöld-fehéreket a holtponton, elsősorban ennek köszönhették a sikerüket. A görög Sztilianosz Argiropulosz mégis úgy fogalmazott a klubmédiának, hogy csak a győzelemmel elégedett, a kétgólos különbséggel nem – a Vasas ugyanis alaposan megnehezítette a favorit dolgát, támadásban rendkívül hatékonyan és pontosan játszott.

„ A mi szempontunkból az idény egyik legjobb mérkőzése volt a szerdai, ezért tudtunk olyan közel kerülni a Ferencvároshoz – mondta érdeklődésünkre Bátori Bence, a Vasas csapatkapitánya. – Néhány perccel a vége előtt még döntetlenre álltunk, a vereség ellenére büszkék lehetünk a teljesítményünkre, de a pénteki elemzés megmutatta, hogy azért voltak hibáink, amelyeket szeretnénk kijavítani. A második találkozón sem lesz könnyű dolgunk a Fradi ellen, de mindent megteszünk, szeretnénk vasárnap is ezen a szinten játszani. A párharc első meccse a hangulatát tekintve is vérbeli döntő volt, mindkét tábor kitett magáért, nagyon jó érzés volt ilyen légkörben vízilabdázni. Ezúttal is az a legfontosabb, hogy élvezzük a játékot, mert továbbra sincs nyomás rajtunk, az FTC a toronymagas esélyes.”

Az angyalföldiek helyzetét nehezíti, hogy az egyik legjobbjuk, Nikola Dedovics szerdán súlyosnak tűnő ujjsérülést szenvedett, így valószínűleg nem ugorhat medencébe a vasárnap 16 órakor kezdődő második mérkőzésen. Szlobodan Nikics együttese ezúttal is mindent kiadna magából – más kérdés, hogy a Ferencváros ellen gyakran a százszázalékos teljesítmény sem elegendő a bravúrhoz.

„Nincs két ugyanolyan mérkőzés, de a Fradi mindig sok gólt szerez. A szerdai meccsen mi is sokat lőttünk, meglátjuk, vasárnap milyen lesz a játék képe. Győzni szeretnénk – hangsúlyozta a 33 éves Bátori. – Akkor leszek elégedett, ha mindannyian felhasználjuk az utolsó erőtartalékainkat is, és fegyelmezetten betartjuk a taktikai utasításokat. Ha sikerül, ismét emelt fővel szállhatunk ki a medencéből, de sportolóként nyilván akkor örülünk igazán, amikor a küzdeni akarás eredménnyel párosul.”

Vasárnap ugyanitt! – írta közösségi oldalán a Vasas az első mérkőzés után, a Komjádi uszoda ugyanis mindkét csapatnak otthona, csupán a reklámtáblákat kell kicserélni. Az aranycsatában még csak a második felvonás következik, az ötödik helyért zajló fővárosi párharc viszont már szombaton véget ért: a Honvéd harmadszor is legyőzte az OSC-t. Az alsóházi helyosztókon egyetlen gól döntött, az UVSE az Egert, a Szentes a Miskolcot múlta felül idegenben.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

16.00: VasasPlaket–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: M4 Sport+)