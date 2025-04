Varga Dénes: Nem mondom, hogy hiányzott a játék, de amikor visszatértem a medencébe, nagyon élveztem

KALIFORNIAI ÁLOM: három nap alatt húsz vízilabda-mérkőzés a szabad ég alatt, a medencében Varga Dénessel és Filip Filipoviccsal. Az amerikai szövetség közösségi oldala nem meglepő módon a két olimpiai bajnokkal vezette fel a bajnokság végjátékát, amelyet egyenes kieséses rendszerben bonyolítottak le. A magyar és a szerb válogatott korábbi ásza ezúttal egy célért küzdött a Los Angeles Athletic Club színeiben, amely az alapszakaszban elért eredményei alapján harmadik kiemelt volt a 12 csapatos mezőnyben, így a negyeddöntőben kapcsolódott be a küzdelembe.

„ Folyamatosan edzésben tartottam magam, hogy lehetőleg lépést tudjak tartani azzal, ami kint vár rám” – mondta lapunknak a 38 éves Varga Dénes, miután hivatalossá vált, hogy április utolsó hétvégéjén a kaliforniaiakat erősíti. Pekingi bajnokunk a párizsi olimpia óta először játszott tétmérkőzést, de gyorsan felvette a fonalat és a legjobb négy közé vezette csapatát. A harmadik negyed közepén még a USA Pipeline állt jobban – ekkor kezdődött a Varga-varázslat. A magyar klasszis három és fél perc leforgása alatt négyszer volt eredményes, ráadásul nem akármilyen gólokat szerzett. Ötméteressel kezdett, majd átlövésből villant meg (ahogy kell: egy lóba után a hosszúba), a következő támadásból Filipovics mesteri passzát húzta a kapuba, végül tízméteres ejtéssel jelentkezett.

A 15–13-ra megnyert negyeddöntőben az LAAC magyar játékosai közül Varga mellett Tóth András és Balogh Botond iratkozott fel a gólszerzők közé, az Olym­pic Club elleni elődöntőben pedig Biros Samu is betalált. Támadásban ismét nagyon ment a kaliforniai együttesnek, a védekezése viszont nehezen állt össze, az Olympic Club az első három negyedben egyaránt öt gólt szerzett. Varga Dénes a négy találata mellett egy gólpasszt is jegyzett, csapata azonban nem tudott fordítani, 18–16-os vereségével az előző idényhez hasonlóan a bronzéremért küzdhetett. Az ellenfél a címvédő New York volt (soraiban szintén jó néhány honfitársunkkal), amelyet szinte végig vezetve, de nagy csatában győzött le 19–16-ra az LAAC, így Vargáék a harmadik helyen zárták a bajnokságot.

„Örülök, hogy részese lehettem a tornának. Nem mondom, hogy hiányzott a játék, de amikor visszatértem a medencébe, nagyon élveztem. Ez mindent elmond a vízilabdához fűződő viszonyomról” – értékelt Varga Dénes, akivel nemcsak interjút készítettek a helyiek, hanem a góljait és látványos megoldásait is megosztották az interneten. Ha valakivel, vele el lehet adni a sportágat az Egyesült Államokban, márpedig a Los Angeles-i játékok előtt nem jönne rosszul, ha a tengerentúlon is jobban előtérbe kerülne a vízilabdázás.

Ebben segíthetnek az itthon nevelkedő, de sportösztöndíjjal amerikai intézményben tanuló magyar játékosok, köztük a háromszoros olimpiai bajnok Szécsi Zoltán fia, Szécsi Marcell is, aki az egyetemi (NCAA) után a nemzeti bajnokságban is felért a csúcsra a UCLA csapatával. A junior-világbajnok center egy gólt szerzett az Olympic Club ellen szétlövéssel megnyert döntőben. A torna legjobb kapusának a Nash­ville Channel Cats együttesét erősítő Gyapjas Brendont választották meg, aki bravúrjaival két szétlövést is megnyert csapatának.