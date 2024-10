Férfi vízilabda ob I: a BVSC ötméteresekkel győzte le a Szegedet, a Szolnok a Honvéd vendégeként nyert

A Pécs és a Szentes csatája négy negyed után 10–10-es állásnál ért véget, így következtek az ötméteresdobások, amelyek során sokáig nem hibáztak a játékosok, de végül a hazaiak örülhettek. A Szolnok a Honvéd vendégeként aratott kétgólos különbségű diadalt, így három forduló után őrzi hibátlan mérlegét.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

BVSC-MANNA ABC–ZUE.HU SZEGEDI VE 9–9 (1–3, 1–3, 4–2, 3–1) – ötméteresekkel: 5–3

Laky uszoda, 80 néző. V: Csanádi, Némethy.

BVSC: Gyapjas V. – Mészáros M., Ekler Zs., TÁTRAI D. 3, KOVÁCS P. 2, Csapó M. 1, Jansik D. Csere: KOROM (kapus), KONARIK 2, Bundschuh 1, Gál D., Tátrai T. Edző: Varga Dániel

SZEGED: DANKA – Leinweber 1, Bóbis B. 1, Sziládi, Sánta 1, Horváth V., KÜRTI 2. Csere: Gyovai (kapus), PÖRGE 3, Nagy M. 1, Varga M., Spitz, Kasza, Báthory. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 10/5. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Nagyon jól játszottak a szegediek, a hat kettőre elveszített első félidő nem nézett ki jól. A nemzetközi mérkőzéseinkkel ellentétes lélektana volt a találkozónak, a gyenge kezdés után nehéz volt váltanunk. Törékeny még a csapat, remélem, ez intő jel volt, ami segít a fejlődésben.

Kiss Csaba: – Úgy álltunk bele a mérkőzésbe, hogy amíg bírjuk erővel, megyünk előre. Így is történt, de érezhető volt, hogy nem tart a végtelenségig a lendületünk, elkezdett fogyni az előnyünk. Az egy pont nem feltétlenül matematikailag, inkább érzelmileg fontos, büszke vagyok a játékosokra, és örülök, hogy jó visszajelzést kaptak a munkájukról.

PVSK-MECSEK FŰSZÉRT–SZENTES METALCOM 10–10 (2–2, 1–2, 5–3, 2–3) – ötméteresekkel: 8–7

Pécs, 200 néző. V: Fodor R., Kovács S..

PVSK: GELENCSÉR – Rogac 2, ANDRIN 3, NÉMETHY 3, REISZ 2, Holl 3, Imre K. 3. Csere: Szabó B. (kapus), SZABÓ G. 1, Vidovenyecz, Kondor Z.,Kókai 1, Szűcs L. Edző: Zlatko Rakonjac

SZENTES: Kovács B.– Hajdú 3, SZATMÁRI 2, Tóth Gy. 3, Bozó 1, Vékony 1, ASANIN 4, Csere: Pászti (kapus), Horváth Á. 1, Csorba 2, Kürti-Szabó, Makán. Edző: Kis Gábor.

Emberelőny-kihasználás: 8/6, ill., 7/5. Gól – ötméteresből: 10/10, ill. 10/9. Kipontozódott: Reisz (27. p.), Horváth Ákos (29. p.), Szatmári (32. p.), Szabó G. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Zlatko Rakonjac: – Ebben a csapatban van potenciál, nagyon örülök, hogy végül legalább két pontot itthon tartottunk. El kell ismerni, hogy végül a szerencsésebb csapat nyert.

Kis Gábor: – Jó mérkőzést játszottunk a Péccsel, mindkét csapat megérdemelte volna a győzelmet, néhány labda úgy pattant, hogy a kissé szerencsésebb Pécs kiharcolta az ötméterespárbajt.

GENESYS OSC ÚJBUDA–KAPOSVÁRI VK 12–11 (4–3, 2–2, 3–4, 3–2)

Nyéki uszoda, 80 néző. V: Kun Gy., Sikter.

OSC: Fernandes – Mészáros Cs., Várnai, SZALAI P. 3, ARANYI M. 4, Gyárfás T. 2, Baksa B. Csere: Varga B., Pető 1, S. Rossi, NAGY N. 1, TEN BROEK 1. Edző: Kovács Róbert

KAPOSVÁR: Kósik – Juhász-Szelei, Berta J. 2, Fülöp, Hárai 1, BEDE 4, Dőry 2. Csere: Aranyi A., Pellei F. 1, Pellei K., Baj, Besenyei 1, Vörös. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 15/6, ill. 8/1. Kettős emberelőny-kihasználás: –, ill. 2/1. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/1. Kipontozódott: Fülöp (15. p.), S. Rossi (26. p.), Pellei F. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Túl vagyok már számos mérkőzésen, sokszor voltam én is nehéz helyzetben, de őszintén elégedett vagyok a csapatommal, mert kiharcolták ezt a győzelmet, még ha nem is volt könnyű. Többször vezettünk két góllal, ki is nyithattuk volna az ollót, de végig tapadtak ránk a vendégek, a végéhez közeledve fordítottak is, ám nem adtuk fel, nekünk sikerült jobban a befejezés.

Surányi László: – Ez a mérkőzés értékelhetetlen. Régóta benne vagyok a sportágban, de ezúttal is láttam olyan dolgokat, amelyeket egyszerűen nem értek és nem tudok elfogadni. Szokták mondani, idegenben legalább négy góllal kell jobbnak lenni a győzelemhez, úgy érzem, csak hárommal voltunk jobbak – nem is nyertünk.

ENDO PLUS-SERVICE HONVÉD–SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER 9–11 (2–3, 3–3, 2–2, 2–3)

Kőér utca, 250 néző. V: Kovács Cs. T., Ádám F.

HONVÉD: FARKAS D. – Szépfalvi 1, Kiss B., Hessels B. 1, HESSELS S. 2, Kevi, Vadovics 1. Csere: BENCZ 1, Sugár 1, Fejős, EKLER B. 2, Nyíri B. Edző: Szivós Márton

SZOLNOK: Józsa – Kakstedter, Zerinvári 1, BEDŐ K. 3, Vámosi 1, SCHMÖLCZ 3, KOVÁCS G. 1. Csere: Krasznai, SIMON D. 2, Böröczky, Cseh M., Teleki, Szabó B. Edző: Hangay Zoltán

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/5. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Sugár (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Sorozatterhelésben vagyunk, de semmi különös nem történt, sajnos nem voltunk elég élesek. Egy kicsit fáradtak voltunk és ez befolyásolta a játékunkat, de megyünk tovább.

Hangay Zoltán: – Abszolút ilyen találkozóra számítottam, ezek a mérkőzések mindig parázs küzdelmet hoznak. A Kőér utcában az én irányításom alatt a Szolnoknak még nem sikerült győznie, ezért is tartom óriási fegyverténynek, hogy szinte végig vezetve megnyertük az összecsapást.

Korábban

Debreceni VSE-Master Good–PannErgy-Miskolci VLC 9–9 (0–2, 3–3, 3–2, 3–2) – ötméteresekkel 2–3

VasasPlaket–Digi-Eger 13–5 (2–3, 3–1, 4–1, 4–0)