Női vízilabda: a dohai ezüstcsapat Párizsban is maradandót alkotna

Tekerjük vissza az idő kerekét! 2021. augusztus 7-ét írunk, Tokióban járunk, az olimpia női vízilabdatornáján a magyar válogatott az orosz csapattal játszik a harmadik helyért. Utolsó perc, az oroszok az egyenlítésért támadnak, annak rendje és módja szerint hét a hat ellen. Csakhogy Magyari Alda kifogja a szelet a vitorlájukból: megszerzi a labdát, felnéz, majd az üres kapu közepébe ível. A pandémia miatt a lelátó is üres, a mieink örömittas kiáltása viszont betölti a teret – 11–9 a vége, amint felharsan a dudaszó, ölelkezve ünnepli a csapat a bronzérmet.

A magyar női vízilabdázás első olimpiai érmét! Ej, de sokat vártunk rá… Korábban háromszor is karnyújtásnyira kerültünk tőle, Tokióban viszont megtört a jég, ráadásul egy évre rá a hazai rendezésű világbajnokságon már döntőt játszhatott Bíró Attila együttese – az amerikaiak két góllal nyertek, de az ezüstéremért is vastaps járt a margitszigeti közönségtől. Az idei dohai vb-n hasonló volt a forgatókönyv, a fináléban ismét az Egyesült Államokkal találkozott női válogatottunk, az olimpiai címvédő már csak egy góllal bizonyult jobbnak. A két sikeres torna között eltelt másfél évben viszont nehézségeken is túl kellett lendülnie a csapatnak, a kispadon pedig Bíró Attilát a Cseh Sándor, Mihók Attila kettős váltotta.

MIRE ELEGENDŐ KILENC HÓNAP?

A lányok hozzáállását ismerve nem volt kérdés, hogy az „új időknek új dalai” értő fülekre találnak. De tényleg elég kilenc hónap, hogy a kapitánypáros minden elképzelését megvalósítsák a játékosok? Erre a kérdésre csak Párizsban kapunk választ, ám az eddig látottak alapján minden okunk megvan a bizakodásra. A januári Európa-bajnokságon elért 5. hely után egy hónappal szerzett vb-ezüst nagy mentális erőre vall, az egyenes kieséses szakaszban megnyert két ötöspárbaj még inkább.

Május végén 22 játékos találkozott a Margitszigeten (a Spanyolországban légióskodó Keszthelyi Rita később csatlakozott), hogy elkezdje a felkészülést az év harmadik, egyben legfontosabb világversenyére. A fizikai munka után a taktikai finomhangolás került előtérbe, június közepén Kanadát látták vendégül a mieink, a kétkapus gyakorlások mellett Gödöllőn hivatalos mérkőzést is játszott egymással a két együttes, 14–7-re győztünk. Mihók Attila szerint a szoros emberfogást erőltető észak-amerikaiak ellen kiderült, még keményebbnek kell lennie a csapatnak, mint amilyen addig volt.

A görögországi Thetisz-kupára már csak tizenhatan utaztak, hogy modellezzék a sorozatterhelést: három nap alatt négy mérkőzés szerepelt a programban. Noha az ausztrálok elleni nyitányon már 5–0-s hátrányban is voltak a mieink, csupán egy góllal kaptak ki, majd a franciákat és a görögöket kettővel, a kanadaiakat ismét simán, öttel verték meg. Örök igazság, hogy a felkészülési tornákon nem számít az eredmény, de azért…

„…mindig jobb győzni, mint veszíteni – mondta mosolyogva Mihók Attila. – Meccsről meccsre javult a játékunk az athéni tornán, a megbeszéltek szerint reagáltak a lányok a különböző játékhelyzetekre, ezzel arányosan kevesebb gólt kaptunk, és a védekezés hatással volt a támadójátékunkra is. Azzal még nem foglalkoztunk, hogy az ellenfelek milyen taktikával készültek ellenünk, magunkra koncentráltunk.”

NINCS NAGY MEGLEPETÉS A PÁRIZSI KERETBEN

Athénból San Franciscóba repült Cseh Sándor és Mihók Attila együttese, a társ­kapitányok a bivalyerős amerikaiakkal közös másfél hetes edzőtábor első napjaiban véglegesítették a párizsi tizenhármas keretet. A magyar idő szerint szombat hajnali hivatalos mérkőzés után nyilvánosságra hozták a névsort, amelynek tagjai kivétel nélkül ott voltak a dohai ezüstcsapatban is. Nagy meglepetés nincs: a két kapus Magyari Alda és Neszmély Boglárka, a két center Mahieu Geraldine és Parkes Rebecca, míg balkezesként Leimeter Dóra és Horváth Brigitta kap lehetőséget. Horváth klubtársához, Garda Krisztinához és Rybanska Natasához hasonlóan bekként is bevethető, míg a kapásoldalon Keszthelyi Rita, Gurisatti Gréta és Faragó Kamilla, a rosszkéz-oldalon Leimeter mellett Szilágyi Dorottya és Vályi Vanda játszhat.

„Furcsa volt edzőtábor közben kijelölni a csapatot, de tudtuk, hogy most ez a feladatunk, még ha ez azzal is jár, hogy van, aki kicsit vagy éppenséggel nagyon szomorúan csinálja végig a hátralévő napokat – hangsúlyozta a társkapitány. – Mindent egybevéve az a tizenhárom játékos utazik, akik mind ott voltak a világbajnoki ezüst­éremnél, megvan a tapasztalatuk ezzel a stábbal, tudják, mire számíthatnak tőlünk és mi mire számítunk tőlük.”

NEHÉZ ELLENFÉL JÖN A NEGYEDDÖNTŐBEN

És hogy mire számítsunk Párizsban? A csoportkört az Európa-bajnok hollandokkal kezdjük, a felkészülés során többször legyőzött, de kellemetlen riválisnak számító kanadaiakkal folytatjuk, majd három pihenőnap után a kínaiak következnek, akiknek Tokióért is jó lenne visszavágnunk. Zárásként Ausztrália következik, amely négyből négy győzelemmel erődemonstrációt tartott a Thetisz-kupán, az egymás elleni tétmérkőzésekből viszont a közelmúltban a mieink jöttek ki jobban. A kulcsfontosságú negyeddöntő szempontjából nagyon nem mindegy, hányadikként végez a magyar válogatott – a másik csoportból az amerikaiakat, a spanyolokat, a görögöket, az olaszokat és a házigazda franciákat kaphatjuk.

Ne szaladjunk előre, de az erőviszonyok ismeretében reális célnak tűnik, hogy női válogatottunk sorozatban ötödször is olimpiai éremért játsszon. Azt már csak halkan jegyezzük meg, hogy kétszer is bizonyítottuk, az amerikaiak sem verhetetlenek, vagyis az aranykapu is nyitva van – miért ne bújhatnánk be rajta?