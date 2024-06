Női vízilabda: Dömsödi Dalma megküzdött a meghívóért

Egy nappal azelőtt, hogy betöltötte 19. életévét, 2022 januárjában bemutatkozott a felnőttválogatottban Dömsödi Dalma – akkor még Bíró Attila irányítása alatt. A fiatal center élt a lehetőséggel, azóta sokat erősödött, fejlődött, és bár az idei Európa- és világbajnokságra nem utazhatott, az olimpiára készülő bő keretbe már meghívót kapott Cseh Sándortól és Mihók Attilától. A mieink május végén el is kezdték a közös munkát, Dömsödi pedig bizonyítási vágytól fűtve csatlakozott a válogatotthoz.

„Reménykedtem benne, hogy a tavaszi teljesítményem elég lesz a meghívóhoz, és nagyon boldog voltam, amikor megláttam a nevemet a listán – kezdte Dömsödi Dalma. – Szeretném megmutatni a válogatottban is, hogy mire vagyok képes. Nagy motivációt adott, amikor Bíró Attila kivitt a világversenyekre, és nyilván elkeseredtem, hogy ezen a télen nem kerültem be a keretbe, de az volt a célom, hogy három hónap alatt összeszedjem magam, a legjobb tudásom szerint dolgozzak. Az idény második felében jól ment a játék, többen is megdicsértek, és bár rengeteget kell még fejlődnöm, az első ajándékot megkaptam a sorstól – meglátjuk, hogy alakul a nyár hátralévő része.”

Dömsödi Dalma hangsúlyozta, szeretné a teljesítményével elnyerni a társkapitányok bizalmát, és csak arra koncentrál, hogy minél jobban hajtsa végre, amit kérnek tőle az edzéseken. A felkészülés első hetében a BVSC-Zugló bejelentette a szentesi születésű center érkezését, aki az előző három idényt az FTC-ben töltötte, a legutóbbi évadban a bajnokságban és a kupában egyaránt ezüstérmes lett a zöld-fehérekkel.

„Hullámzó idényünk volt, akadtak jó és rossz meccseink is – tekintett vissza Dömsödi, aki a tanulságokról is beszélt. – Nem tudok igazán örülni az ezüstérmeknek, viszont a döntőkből tovább tudom vinni magammal a tapasztalatot, hogy miként kell felkészülni az ilyen mérkőzésekre. Rengeteget segítettek a válogatott csapattársaim, jó volt, hogy velük edzhettem, ez is hozzájárult a fejlődésemhez. Szintet léptem a Ferencvárosban, amihez minden támogatást megkaptam a klubtól és Gerendás Gyuri bácsitól is. Amikor a Bajnokok Ligájában játszottunk, úgy éreztem, a nemzetközi mezőnyben is tudok érvényesülni, fekszik nekem a gyors tempó.”

A tehetséges center gyorsan hozzátette, a védekezését még tökéletesítenie kell – alighanem a magyar válogatottban is van kitől ellesnie ezt-azt.