Peresztegi-Nagy Kinga: Nem estünk ki a ritmusból a szünnapokon

Minden a terv szerint halad: női vízilabda-válogatottunk hasznosan és aktívan töltötte az elmúlt napokat Szingapúrban. Miután Cseh Sándor együttese megnyerte csoportját, egyenes ágon jutott a negyeddöntőbe, így több ideje volt felkészülni, mint ellenfelének, az olasz csapatnak. Sőt, ha jobban belegondolunk, valójában több mint egy hete, a görögök elleni múlt pénteki nyitányon (10–9) játszottak igazán éles mérkőzést a mieink, akik később a japánokon (33–13) és a horvátokon (22–6) is átrobogtak. Azóta a szakmai stáb legfontosabb feladata a koncentráció fenntartása és a lendület megőrzése volt, amihez olykor lazítani is kell, ezért városnézés is szerepelt a programban.

„ A csoportelsőség miatt belefért az időnkbe, hogy kapjunk egy pihenőnapot – ecsetelte Peresztegi-Nagy Kinga. – Mindenki az érdeklődési körének megfelelően választott programot, kisebb csoportokban indultunk útnak, körbenéztünk Szingapúrban. Jót tett az aktív kikapcsolódás, feltöltődtünk a negyeddöntő előtt, de azért a nap másik felét már pihenéssel töltöttük, hogy bírjuk erővel a terhelést.”

Kétarcú csapattal találkozik női válogatottunk a negyeddöntőben: az olaszok mindig képesek kimagasló eredményre, ugyanakkor az is benne van a pakliban, hogy váratlanul betliznek. Három éve az Európa-bajnokságon, két éve a világbajnokságon lettek bronzérmesek, az előző két nagy világversenyen, a tavalyi vb-n és a párizsi olimpián viszont lemaradtak az elődöntőről. Egyelőre Szingapúrban sem meggyőzőek (maradjon is így!), a csoportkörben a házigazda elleni fölényes, 27 gólos siker mellett Új-Zélandot a nagyszünet után fordítva verték meg, az ausztráloktól azonban 19–15-re kikaptak, így játszaniuk kellett a nyolc közé jutásért. A kínaiakat nagy csatában múlták felül (13–11), a záró negyedben elsősorban Roberta Bianconi rutinja kellett a győzelemhez. Rajta kívül kevés az igazán tapasztalt játékos a keretben, de azért akadnak vezérek, mint a csapatkapitány Agnese Cocchiere vagy a spanyol Sabadellt erősítő Sofia Giustini. Támadásban kimondottan sokoldalúak, ám védekezésben akadnak hiányosságaik, amelyeket kihasználhat a magyar válogatott. A közelmúlt mérlege mindenesetre a mieink mellett szól, az előző öt egymás elleni mérkőzésből négyet is megnyertünk. Ellenfélnéző: Elöl jók, hátul kevésbé

Az említett terhelés a gyakorlatban kétkapuzást jelentett, ráadásul az egyik legerősebb vetélytárssal, a címvédő Egyesült Államokkal. Az amerikaiaknak különösen fontos, hogy megőrizzék a jó formájukat, ugyanis várhatóan még a Japán elleni negyeddöntőben is könnyű dolguk lesz. A mieinkre viszont ki-ki mérkőzés vár, a csütörtöki gyakorlás pedig jól szolgálta, hogy újra felvegyék a fonalat, mielőtt elkezdenek csiszolni a játékukon. A pénteki finomhangolás már annak tudatában zajlott, hogy az olaszok következnek a négy közé jutásért.

„Tudtuk, hogy a szakmai stáb szeretne valamilyen ellenféllel gyakorolni, és azért nem volt olyan sok opció, mert több riválisunk is meccset játszott csütörtökön – hangsúlyozta a védőként és szélsőként egyaránt bevethető Peresztegi-Nagy. – Az amerikaiak nagyon erősek, úgyhogy jól jött, hogy velük készülhettünk, parázs kétkapuzáson vagyunk túl. Arra törekedtünk, hogy visszatérjünk a saját játékunkhoz, ezért elsősorban az alapvető elemekkel foglalkoztunk, amelyek eddig is megjelentek a taktikai repertoárunkban. Persze egy-egy újdonságot is elővettünk, hogy a mezőny egyik legjobb csapata ellen elmélyítsük a tudásunkat.”

MÁSFÉL HETE ÉRKEZTEM MEG Szingapúrba, a verseny- és edzéshelyszíneket már kívülről-belülről ismerem, de amikor máshol járok, még mindig érnek meglepetések. A minap egy plázán keresztül vezetett az utam Sentosa szigetére – ebben még nincs semmi különös, elvégre kis túlzással minden sarokra jut egy csili-vili bevásárlóközpont. Ámde amit a harmadik emeleten láttam, mindenképpen megér egy misét, mert hasonló ételudvarban ezelőtt sohasem jártam, de még a létezését sem sejtettem. Mintha csak filmstúdióban, impozáns díszletek között sétálna az ember: itt egy pagoda, ott egy díszkapu, amott autentikus házak, a mennyezeten jellegzetes lampionok. Valójában lépten-nyomon önkiszolgáló éttermeket, ázsiai látványkonyhákat találni, a választék pedig gyakorlatilag felfoghatatlan, úgyhogy kerestem magamnak egy szingapúri cimborát, hátha egyből rámutat a legjobb fogásra. Megfogadtam a tanácsát, sertést kértem rizzsel – és valóban nem kellett csalódnom. Látvány, konyha

Az amerikaiakhoz hasonlóan Carlo Silipo együttese is a nemzetközi elitbe tartozik, az elmúlt évtizedben olimpián, vb-n és Eb-n egyaránt szerzett érmet. A csoportkörben és a csütörtöki gyakorláson látotthoz hasonló védekezéssel azonban kifoghatjuk a szelet az olaszok vitorlájából, merthogy hátul korántsem sebezhetetlenek: az idei vk-sorozatban a japánok és a görögök, a világbajnokság csoportkörében az ausztrálok lőttek nekik tizenöt gólnál többet. Hogy az adok-kapok vagy az óvatosabb játék kedvez a mieinknek, szombaton magyar idő szerint 13.10-től kiderül, mindenesetre az eddigi tapasztalatunk alapján a magyar válogatott stabilabb és szervezettebb következő riválisánál.

„Három napig nem játszottunk tétmérkőzést, de nem estünk ki a ritmusból, már csak ebből a szempontból is hasznos volt az amerikaiak elleni edzőmeccs – mondta a 23 éves játékos. – Ellenük még arra koncentráltunk, hogy a teljesítményünket magasabb szintre emeljük, majd miután kiderült, hogy az olaszokkal találkozunk a negyeddöntőben, értelemszerűen rájuk is készültünk. Nehéz dolgunk lesz szombaton.”

Jól jött, hogy több napunk volt gyakorolni a negyeddöntő előtt. Alaposan elemeztük az olaszok stílusát, felkészültünk a rájuk jellemző játékelemekre. Nagyon gyorsak, biztos vagyok benne, hogy ellenünk is nagy tempót diktálnak, vagyis figyelnünk kell, hogy ne kapjunk lefordulásgólokat. Többféle zónát szoktak játszani, fontos, hogy mindegyik ellen tudjunk érvényesülni, megtaláljuk a megoldásokat. LEIMETER Dóra, a válogatott balkezese

Ehhez kétség sem férhet, ugyanakkor ahhoz sem, hogy bőven van mire építenie a magyar válogatottnak. Hogy mást ne mondjunk, a közelmúltban többnyire sikerélményeket szereztek a mieink az olaszok ellen: a párizsi olimpián érzelmes helyosztót nyertek meg ötméteresekkel, míg a világkupában jelentősen megfiatalított csapattal győztek 13–12-re. Jobban is visszalapozhatnánk a naptárban, mert jó néhány kiélezett ütközetet vívtunk az örök riválissal, de nincs értelme a múltba révedni – mégiscsak a jövő (és talán már a jelen) csapatát látjuk Szingapúrban.

VÍZILABDA

NŐK

NEGYEDDÖNTŐ

10.00: Ausztrália–Görögország (Tv: M4 Sport)

11.35: Egyesült Államok–Japán (Tv: M4 Sport)

13.10: MAGYARORSZÁG–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Spanyolország–Hollandia

A 9–12. HELYÉRT

6.10: Kína–Franciaország

7.45: Új-Zéland–Nagy-Britannia

A 13. HELYÉRT

4.35: Argentína–Horvátország

A 15. HELYÉRT

3.00: Szingapúr–Dél-Afrika