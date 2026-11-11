U19-es, U17-es Eb-selejtező: két meccs, két vereség

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2026.11.11. 15:21
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Címkék
törökország labdarúgás utánpótlás eb-selejtező Horvátország utánpótlássport U19-es válogatott U17-es válogatott
Az U19-es fiúválogatott Horvátországtól, az U17-es csapat Észak-Macedóniától kapott ki az Eb-selejtező első csoportmeccsén.

Az idósebbek Drávavásárhelyen a hazaiak ellen léptek pályára, és 4–1-es vereséget szenvedtek.

Gerliczki Máté szövetségi edző edző és segítői dolgát sérülések, betegség és eltiltás is nehezítette: Szakál Dénes, Bősze Levente és Somogyi Tamás el sem utazhatott a csapattal, Csóka Gergely pedig az előző selejtezőtorna utolsó meccsén kapott piros lap miatt kényszerült a lelátóra. A hazai szövetség beszámolója...

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törökország labdarúgás utánpótlás eb-selejtező Horvátország utánpótlássport U19-es válogatott U17-es válogatott
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