U19-es, U17-es Eb-selejtező: két meccs, két vereség
Az U19-es fiúválogatott Horvátországtól, az U17-es csapat Észak-Macedóniától kapott ki az Eb-selejtező első csoportmeccsén.
Az idósebbek Drávavásárhelyen a hazaiak ellen léptek pályára, és 4–1-es vereséget szenvedtek.
Gerliczki Máté szövetségi edző edző és segítői dolgát sérülések, betegség és eltiltás is nehezítette: Szakál Dénes, Bősze Levente és Somogyi Tamás el sem utazhatott a csapattal, Csóka Gergely pedig az előző selejtezőtorna utolsó meccsén kapott piros lap miatt kényszerült a lelátóra. A hazai szövetség beszámolója...
Legfrissebb hírek