Szita Zoltán szerint a magyar kézisek esélyt sem adtak Montenegrónak

AZ EGYIK LEGHASZNOSABB játékosa volt a magyar férfi kézilabda-válogatottnak Szita Zoltán, aki támadásban és védekezésben is rengeteget dolgozott csütörtök este, és a csapat egyik legjobb góllövőjeként öt találattal vette ki a részét Montenegró legyőzéséből, így együttesünk nagy különbségű, 32–21-es győzelemmel kezdte az Európa-bajnoki selejtezőtornát.

„Annyi történt, hogy amit az edző kért tőlünk, azt a pályán maximálisan végrehajtottuk, szerintem senkiben nem maradt semmi – mondta Szita Zoltán a Nemzeti Sportnak. – Mindenki átérzi a selejtezősorozat fontosságát, mert a megítélésünknek biztosan nem tett jót a szerbek ellen elveszített világbajnoki selejtező, így már az edzésen is látszott, hogy mindenki halálosan komolyan vett mindent. De közben megvan az összhang is, kiváló a hangulat, mindenki teszi a dolgát.”

A Wisla Plock balátlövője szerint Sótonyi László szövetségi kapitány több dolgon nem változtatott, hiszen ami működik, azon miért kellene, ám vannak dolgok, amelyekhez ragaszkodik, és azt kérte minden játékosától, hogy ezeket tartsa be. Ennek pedig nagy különbségű győzelem lett az eredménye.

„Montenegró ellen a védekezésen volt a legnagyobb hangsúly. Mindenki felkészült, pontosan tudta a dolgát, és éppen az volt a legfontosabb, hogy senkiben nem volt szemernyi kétely sem – fogalmazott a játékos. – Nyitottabb, agresszívabb védekezéssel kezdtünk, amit utána tudtunk variálni. Az ellenfél is agresszívan játszik, ezt tudtuk, de most nem adtunk neki esélyt, hogy nagy lendülettel menjen bele a mérkőzésbe, a kapust, Nebojsa Szimicset hamar le is kellett cserélniük, ő meghatározó alakja a válogatottjuknak, ám most alig tudott labdába érni, miközben nálunk mindenki nagyon fókuszált volt.”

Bár igencsak fiatal volt a magyar csapat, a játék annyira szervezett és gördülékeny volt, hogy úgy tűnt, mintha már régóta együtt játszanának ebben a leosztásban. Ennek Szita Zoltán szerint nemcsak az volt az oka, hogy a keret nagy része jól ismeri az új kapitányt, és már dolgozott vele korábban is, hanem az is, hogy egymást is jól ismerik, számos helyen játszottak együtt, és továbbra is családias a hangulat a válogatottnál.

„A győzelmet persze meg kell ünnepelni, meg is fogjuk, de amikor munka van, akkor munka van. Amikor valamit komolyan kell venni, akkor komolyan kell venni – tette hozzá. – Tudjuk, hogy ez az út csak most kezdődött, a jövőben lesznek ennél nehezebb és könnyebb mérkőzéseink is, ám a legfontosabb, hogy minden mérkőzésen fejlődjünk, egy szinttel mindig jobban játsszunk, a lehető legkevesebb hibát kövessük el. Ha ez sikerül, akkor nem hiszem, hogy rossz eredmény születik ebből.”

A magyar válogatott vasárnap játssza a következő mérkőzését az Európa-bajnoki selejtezősorozatban, ellenfele Koszovó lesz, amely 17.15-től Ferizajban fogadja a mieinket.