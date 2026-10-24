Tekintélyes a pontelőny, de Antonelli nem számít korai koronázásra

– A juniorkategóriákban elért sikerei segítik felkészíteni az ilyen pillanatokra?

– Természetesen. Az F1 nyilván más, hiszen a nyomás sokkal nagyobb, mint máshol, és a konkurenciaharc is kiélezettebb, mert a 21 ellenfeled a világ legjobb versenyzői közé tartozik. E tekintetben nehezebb a helyzetem, de a hozzáállásom hasonló, mint az alsóbb kategóriákban. Segítenek a korábbi tapasztalataim.

– Az évadnyitón Melbourne-ben az időmérő előtt nagyon összetörte autóját, mégis megmentette a hétvégéjét, és másodikként ért célba. Ez az eset példázza a legjobban, mennyivel erősebb mentálisan idén, mint tavaly?

– Mindenképp. Ha tavaly valami hasonló történt volna, az nagyon negatívan befolyásolta volna a hétvégémet. Amikor az embernek van egy teljes évnyi F1-es tapasztalata, egyszerűen jobban érzi magát a következőben. Könnyebben alakulnak a dolgok, mert az nem is erőlteti annyira őket. Az első évemben görcsösen próbáltam jó eredményt és köridőt elérni, most viszont tettem egy lépést hátra, és a nagy képre kezdtem koncentrálni, miközben igyekszem élvezni is az egészet. Mentálisan sokkal jobban érzem magam, mint tavaly, ráadásul a munkatársakkal is alaposabban megismertük egymást, így tudjuk, mit várunk a másiktól. Együtt fejlődünk.

– Mindössze négyéves volt, amikor Sebastian Vettel minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lett 2010-ben. Vannak emlékei arról a pillanatról?

– Sajnálom, de nincsenek. Az rémlik, hogy kisautókkal játszottam, de nem emlékszem a pillanatra, ahogy Sebastian megnyeri a bajnokságot. Később már felvételről láttam az utolsó futamot, ami őrülten alakult, mert nagyon szoros küzdelemben dőlt el a vébécím.

– Mikor tudatosult önben, hogy most megdöntheti a rekordját?

– Csupán mostanában. Az alapján, ahogy a hétvégéim alakultak és ahogy éreztem magam az autóban, illetve a lendületemet figyelembe véve már gondoltam, hogy lehet esélyem a harcra idén, és szerencsére most valóban káprázatos helyzetben vagyok. De továbbra is mennem kell előre, és a hozzáállásom nem változott: amikor kihajtok a pályára, a győzelem a célom. Hogy most, vagy a jövő héten, esetleg Brazíliában nyerem meg a bajnokságot, majd meglátjuk.

Lewis HAMILTON, a Ferrari versenyzője: – Kimi megmutatta tehetségét, képességeit, nyugalmát és hozzáállását. Lenyűgöző munkát végez idén, nagyon büszke vagyok rá. Büszkén figyelem a fejlődését, és hogy miként kezeli a kapcsolatokat a versenyzőkkel, valamint a médiával. Már az utolsó mercedeses évemben tudtam, hogy ő vált engem. Szerintem jó döntés volt lehetőséget biztosítani egy fiatal, feltörekvő pilótának. Már az alsóbb kategóriákban bizonyította rátermettségét, és igazán illik ebbe a közegbe. Az első évben mindenkinek nehéz dolga lett volna egy ilyen nagy csapatnál, ekkora elvárásokkal, de vette az akadályokat, és nagyszerű látni az idei teljesítményét. Megérdemli, hogy bajnok legyen.

Antonelli már vasárnap világbajnok, ha…

…nyer, miközben Russell legfeljebb kilencedik és Hamilton legfeljebb ötödik

Az egyéni bajnokság élmezőnye 17 nagydíj után: 1. Antonelli 340 pont, 2. Russell 238, 3. Hamilton 229, 4. Verstappen 221, 5. Leclerc 215. A konstruktőri bajnokság élmezőnye 17 nagydíj után: 1. Mercedes 578 pont, 2. Ferrari 444, 3. McLaren 339, 4. Red Bull 332, 5. Racing Bulls 100