Böde Dániel 40 – lehetett volna vízi rendőr és Újpest-csatár is

– Sokáig bírja a telefonja egy töltéssel? Csak azért kérdezem, mert szombaton valószínűleg barátok, ismerősök és ismeretlenek egyaránt köszönteni akarják a negyvenedik születésnapján...

– Biztosan lesz néhány hívásom... – felelte a Paksi FC 25-szörös válogatott labdarúgója, Böde Dániel, akivel a negyvenedik születésnapja apropóján beszélgettünk az otthonában. – Pénteken egyébként a paksi öregfiúk látogattak meg, főztem nekik pörköltet, amelyben pulykanyak, zúza és pulykahere is volt, de dobtam bele még egy kis csirkemájat is. Remek brigád ez! Éger László, Buzás Attila, Wolf Attila is a csapat tagja, az idősebbek közül Kindl István és Erdélyi Péter Madocsán is játszott, de sorolhatnám még sokáig a neveket. A kerek évfordulókat megünnepeljük, és hát a mostani az.

– Szíven üti, hogy negyven lett? Gyerekként az ilyen korú embereket már öregnek mondtuk.

– Változik a világ, a mostani negyvenesek azért mások, mint a gyerekkorunk negyvenévesei, de ez a még idősebbekre is elmondható. Akkor egyébként nem igazán foglalkoztatott, ki mennyi idős, de emlékszem, az idősebbek gyakran mondták, gyorsan telik az idő. Akkor nem hittem el, most már látom, igazuk volt.

– Két hónappal ezelőtt, augusztus huszonegyedikén műtötték a combfeszítőjét, így aktuális a kérdés: hol tart a rehabilitációban?

– A tervek szerint haladok, a gyakorlatokra jól reagál a lábam. Erősítek, biciklizem, különböző kezeléseket kapok, és ha minden jól megy, két héten belül a futást, pontosabban a kocogást is elkezdhetem.

– Jól emlékszem, hogy kapura lövésnél sérült meg?

– Igen, és egyből éreztem, ez nem csak sima húzódás. Amikor mentem le a pályáról, le kellett ülnöm, mert megszédültem kicsit, s akkor már sejtettem, gond van. Az MR-vizsgálat után azt mondták, műtétre van szükség, már csak azért is, mert a visszasérülés kockázata így kisebb, és három és fél, négy hónap lehet a felépülési idő. Ami a visszatérést illeti, ha úgy alakul, hogy december elején már rendben leszek, meglátjuk a folytatást, ám az elsődleges szempont az, hogy a januári felkészülést rendesen végig tudjam csinálni.

Fotó: Kovács Péter

– Tekerjük vissza az idő kerekét harminc évvel: a tízesztendős Böde Dániel miről álmodott Madocsán?

– Nem voltam még igazolt játékos, később, amikor Paksra kerültem, elég volt magunkkal vinni a tajkártyát a meccsekre, azzal lehetett játszani. Mint minden gyerek, rengeteget futballoztam a barátokkal, ha kapura rúgtam, olykor Carlos Valderrama voltam, máskor Gabriel Batistuta, aki a legnagyobb kedvencemnek számított. Tízévesen azt gondoltam, labdarúgó leszek – vagy vízi rendőr. Ez utóbbi azért volt ott a fejemben, mert rengeteg időt töltöttünk a Dunán. Hál’ isten, végül futballista lett belőlem...

– A Paks kétezerhat nyarán jutott fel az NB I-be, a huszadik születésnapjához úgy ért el, hogy háromszor már pályára lépett az élvonalban. Nehezen viselte, hogy abban az idényben csak háromszor kezdett?

– Hatalmas tett volt a feljutás, az NB II és az NB I között óriási különbség volt, nagy sikerként éltük meg, hogy tulajdonképpen magabiztosan benn maradtunk. Amikor eleinte becseréltek, azt az utasítást kaptam, ami mozog, rúgjak bele, ami pedig nem, abba azért, hogy mozogjon... Akkor még védekező középpályást játszottam, de az első NB I-es bajnokin például az volt a feladatom, hogy fogjam a diósgyőriek kétméteres támadóját.

– A következő évtized hangzatos sikereket hozott, 272 bajnokival, 101 góllal, ferencvárosi évekkel, válogatottsággal...

– Gellei Imrénél támadó középpályás lettem, aztán Kis Károlynál még előrébb kerültem, már támadóként játszottam. Amikor ezüstérmesek lettünk a Pakssal, tizenöt gólt szereztem, pedig hat meccset sérülés miatt kihagytam. Hogy abban az időben kerestek-e más klubok? Csank János már korábban szeretett volna Zalaegerszegre vinni, aztán Pintér Attila szívesen látott volna Győrben, szóval jöttek a megkeresések, de még maradtam Pakson. Fél évvel később az Újpesttel egyezkedtem, aztán az idény végén a Fradihoz kerültem – nyugodtan mondhatom, életem egyik legjobb döntését hoztam meg akkor! Mielőtt megkérdezné, nem tartottam attól, sikerül-e megugranom a szintet, mert amikor átigazoltam, a Paks nem volt gyengébb a Ferencvárosnál, sőt, talán még erősebb is, de a Fradi az mégiscsak a Fradi. Csodálatos volt az ottani hét év, az utolsó idényt leszámítva mindig tíznél több gólt szereztem, és hogy csak néhány játékost említsek: Julian Jennerrel, Gera Zoltánnal, Hajnal Tamással, Varga Rolanddal vagy Roland Lamah-val nagyon szerettem együtt játszani. Ami az edzőket illeti, hihetetlen szenvedély jellemezte Ricardo Monizt, Máté Csabával régóta ismertük egymást, remek volt az öltözői hangulat, Lipcsei Gábor vagy Czakó Péter hozzánk hasonlóan mindig vevő volt a hülyéskedésre.

– Miután betöltötte a harmincat, még három évet játszott a Fradiban, de törvényszerű volt, hogy Paksra tér vissza?

– Tulajdonképpen igen. Egy esetben nem jöttem volna vissza, ha kiesik a csapat. Rezgett is a léc, aztán amikor visszajöttem, még nehezebb idény következett, de utána jobb időszak jött.

– Ha akkor valaki azt mondja, negyven­évesen még mindig a klub játékosa lesz, elhiszi?

– Dehogy hiszem el! Ezzel az alkattal, ennyi idősen? Negyvenévesen kevesen vannak az élsportban, ilyenkor a sportolók kilencvenkilenc százaléka már befejezi a pályafutását. Hogy még itt lehetek, talán genetika és szerencse kérdése is, de valószínűleg jó alapokat is kaptam. Benne lehet a rengeteg gyerekkori futball, aztán elkerültek a komolyabb sérülések, és persze szükség van arra is, hogy az ember ennyi idősen is így szeresse a futballt. Most éppen az bánt, hogy ki kell majd hagynom a téli teremtornákat, bár tudom, ugyanúgy elmegyek majd, csak nem játszom. Amikor „szívjuk egymás vérét”, majd a torna végén megiszunk egy-két bambit, az mindig jó, arról nem is beszélve, győzni továbbra is szeret az ember.

– Az NB I-es örökrangsorban kilenc mérkőzésre van a harmadik helyezett Illés Bélától, és harminckilencre az első Végh Zoltántól. Mindkettő belátható távolság?

– Most már piszkálja a fantáziámat, hogy lehagyjam Végh Zoltánt! A következő fél év vízválasztó lesz, ha jól térek vissza a sérülésemből, és tudok játszani, mondjuk, tíz meccset tavasszal, akkor a következő évben rá kellene menni az ötszázhetvenegy mérkőzésre. De ha azt érzem, nem tudok hozzátenni a csapat játékához, nem hiszem, hogy erőltetem.