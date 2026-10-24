„Az építkezés türelmet, bizalmat és bátorítást igényel” – a Szeged közleményt adott ki a BL-kiesés után

„Hozzátok hasonlóan mi sem így képzeltük el a Bajnokok Ligája-szereplésünket, hiszen azért dolgoztunk, hogy idén is Európa legjobbjai között folytathassuk a szereplésünket, és ez a célunk a jövőre vonatkozóan sem változik. Úgy gondoljuk, egy ilyen helyzetben nem elég tudomásul venni az eredményt, a szükséges következtetéseket is le kell vonnunk” – kezdődik a közlemény, utóbbiakat nem részletezve.

Az írás szerint a következő időszakban átfogóan értékelik a szakmai munkát és az eddigi eredményeket, ezek alapján határozzák meg a közeljövő feladatait, ám hangsúlyozzák: a megkezdett fiatalítás beéréséhez időre van szükség.