„Az építkezés türelmet, bizalmat és bátorítást igényel” – a Szeged közleményt adott ki a BL-kiesés után
„Hozzátok hasonlóan mi sem így képzeltük el a Bajnokok Ligája-szereplésünket, hiszen azért dolgoztunk, hogy idén is Európa legjobbjai között folytathassuk a szereplésünket, és ez a célunk a jövőre vonatkozóan sem változik. Úgy gondoljuk, egy ilyen helyzetben nem elég tudomásul venni az eredményt, a szükséges következtetéseket is le kell vonnunk” – kezdődik a közlemény, utóbbiakat nem részletezve.
Az írás szerint a következő időszakban átfogóan értékelik a szakmai munkát és az eddigi eredményeket, ezek alapján határozzák meg a közeljövő feladatait, ám hangsúlyozzák: a megkezdett fiatalítás beéréséhez időre van szükség.
„Jelenleg egy generációváltás és átalakulás folyamatában vagyunk, amelynek eredményei már most is kezdenek megmutatkozni, további hatásai a jövőben válhatnak igazán láthatóvá. Ahhoz, hogy fiatal játékosaink tapasztalatot szerezzenek, a rutinosabb játékosokkal összecsiszolódjanak, és valódi csapattá érjenek, időre van szükség. Ez az építkezés türelmet, bizalmat és bátorítást igényel, miközben továbbra is azon dolgozunk, hogy közösen elérjük a céljainkat” – olvasható a közleményben, amelyben megköszönik a szurkolótábor biztatását. Utóbbira a jövőben is nagyon számítanak.
„Bár a Bajnokok Ligájától sajnos búcsúzunk, az idénynek még nincs vége. A magyar bajnokságban, a Magyar Kupában és az Európa-ligában is a lehető legjobb eredményre törekszünk. Azért dolgozunk tovább, hogy a csapat teljesítményével és eredményeivel ismét örömet és büszkeséget szerezzünk nektek.”