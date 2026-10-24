Nemzeti Sportrádió

„Az építkezés türelmet, bizalmat és bátorítást igényel” – a Szeged közleményt adott ki a BL-kiesés után

K. Zs.K. Zs.
2026.10.24. 10:56
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Szegedi szomorúság (Fotó: Dömötör Csaba)
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Szeged kézilabda OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Mint beszámoltunk róla, az OTP Bank-Pick Szeged kiesett a férfi kézilabda Bajnokok Ligájából; a klub szombaton közleményt adott ki, amelyben a „szükséges következtetések” levonását is ígéri.

„Hozzátok hasonlóan mi sem így képzeltük el a Bajnokok Ligája-szereplésünket, hiszen azért dolgoztunk, hogy idén is Európa legjobbjai között folytathassuk a szereplésünket, és ez a célunk a jövőre vonatkozóan sem változik. Úgy gondoljuk, egy ilyen helyzetben nem elég tudomásul venni az eredményt, a szükséges következtetéseket is le kell vonnunk” – kezdődik a közlemény, utóbbiakat nem részletezve.

Az írás szerint a következő időszakban átfogóan értékelik a szakmai munkát és az eddigi eredményeket, ezek alapján határozzák meg a közeljövő feladatait, ám hangsúlyozzák: a megkezdett fiatalítás beéréséhez időre van szükség.

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Michael Apelgren együttese az Európa-ligában folytathatja a nemzetközi kupaszereplését.

„Jelenleg egy generációváltás és átalakulás folyamatában vagyunk, amelynek eredményei már most is kezdenek megmutatkozni, további hatásai a jövőben válhatnak igazán láthatóvá. Ahhoz, hogy fiatal játékosaink tapasztalatot szerezzenek, a rutinosabb játékosokkal összecsiszolódjanak, és valódi csapattá érjenek, időre van szükség. Ez az építkezés türelmet, bizalmat és bátorítást igényel, miközben továbbra is azon dolgozunk, hogy közösen elérjük a céljainkat” – olvasható a közleményben, amelyben megköszönik a szurkolótábor biztatását. Utóbbira a jövőben is nagyon számítanak.

„Bár a Bajnokok Ligájától sajnos búcsúzunk, az idénynek még nincs vége. A magyar bajnokságban, a Magyar Kupában és az Európa-ligában is a lehető legjobb eredményre törekszünk. Azért dolgozunk tovább, hogy a csapat teljesítményével és eredményeivel ismét örömet és büszkeséget szerezzünk nektek.”

 

Szeged kézilabda OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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