Borsot törtek az irániak a mieink orra alá, Lévai és Fritsch is a vigaszágban bízhat

Hét év után visszatért a Kazahsztán fővárosában, Asztanában található Barisz Arénába a birkózók világbajnoksága. Akkor, 2019-ben, egy-egy arany- és ezüst, valamint két bronzérmet szerzett a magyar csapat. Emlékezhetünk, csak úgy, mint később, a 2021-es tokiói olimpián, a Lőrincz testvérek álltak a dobogó első két fokán, ugyanolyan sorrendben, mint a játékokon, a mára szövetségi elnökké vált Tamás (77 kg) világbajnokként, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Viktor (87 kg) ezüstéremmel tért haza.

A szombat délelőtti programra mintegy háromezer néző látogatott ki, volt miért, hiszen már az első párosításokban is gigászi csaták alakultak ki. A 77 kilogrammosok között vb- és Eb-második Fritsch Róbertnek első kiemeltként nem kellett selejteznie, a nyolcaddöntőben várta régi nagy vetélytársát, az egyiptomiból lett franciát, a 72 kilóban Afrika- és kétszeres Európa-bajnok, valamint vb-győztes Ibrahim Ghanemet. A két sportoló számos alkalommal birkózott már egymással, számunkra a legfájóbb összecsapásuk a 2023-as belgrádi világbajnokság 72 kilogrammos döntője, amelyben Ghanem bizonyult jobbnak.

Nagy iramban kezdődött a mérkőzésük itt Asztanában, noha Fritsch kétszer is indított az első menetben, a francia kapta meg a passzivitási pontot, lenti helyzetből azonban eredménytelen volt. A második három percben Fritsch visszakapta a lehetőséget, a fogása viszont szétcsúszott, állásból folytatódott a küzdelem. Az 1:1 nem nekünk kedvezett, de jobban mozgott klasszisunk, ment előre, ugyan pont nem járt érte, még egyszer próbálkozhatott lentről. Fejlefogásból dolgozott, állásba fogta Ghanemet, majd határozott mozdulattal eldobta, szép egyenesen a hátára. Kishíján tus lett belőle, ez elmaradt, az akció viszont négy pontot ért. Kikérték a challenge-et a franciák, mindhiába, elveszítették, így Fritsch 6:1-es sikerrel jutott tovább.

Egy fokkal kisebb név, az idei Ázsia-bajnokság ezüstérmese, az iráni Ali Oszku következett az elődöntőért. Nevek ide vagy oda, Fritsch legutóbbi tapasztalata nem pozitív az iráni sráccal, idén birkóztak már, februárban a zágrábi UWW-rangsorversenyen Oszku nyert 5:2-re.

Fejelésért figyelmeztették a sportolókat, az iráni mozgásán rögtön látszott, hogy Ghanemnél is keményebb ellenfél lesz. Fritsch karberántásból próbálkozott, nem jött össze neki, sőt a szőnyegre esett, Oszku mögé került, megemelte és óriásit dobott a magyaron – csoda, hogy két pontért le tudott jönni az ívről. Öt null oda, még semmi nem veszett el, a második menetben Fritsch leküldette ellenfelét (1:5), de nem talált fogást rajta. Próbálkozott a magyar, de nem sikerült akcióznia, ez azt jelentette, hogy 5:1-re kikapott, és már csak a vigaszágban reménykedhet. Ehhez Oszkunak a szombat délutáni elődöntőben a kétszeres vb-második, Európa-bajnok azeri Sanan Sulaymanovot kell megvernie.

A 77 kilogrammban világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán ezúttal eggyel feljebb, 82 kilóban szerepel. Nyitó mérkőzésén hozta a papírformát, magabiztosan, 3:34 perc alatt technikai tussal elintézte a dél-koreai Li Badát. Lekocogott a szőnyegről, fókuszált maradt, szükség is volt rá, hiszen a nyolcaddöntőben már nagyágyúval, a súlycsoport világbajnoki címvédőjével, az iráni Gholamreza Farohiszendzsanival került szembe.

Habár az első menetben irányított az iráni, úgy tűnt, Lévai pariban van. A folytatás viszont nagyon nem úgy alakult, ahogyan azt a BHSE kiválósága szerette volna: kishíján megkapta ő is a passzivitási pontot, ehelyett kiléptette őt Farohiszendzsani. Valami eltörhetett ebben a pillanatban a magyarnál, pár másodperccel később két pontért levitte az iráni, a karjánál fogva a hátára húzta, és tusolta. Lévai Zoltán a vigaszágban reménykedhet.

– Nem úgy alakult a negyeddöntő, ahogyan azt szerette volna.

– Próbálom még értelmezni, mi történt. Többször megállt a meccs, noha olykor én is visszaadtam neki, többször rátört az ujjaimra, így kerültem földre a karberántásomból, pont úgy feszítette meg, hogy nem tudtam ellépni, és beestem alá. Ettől eltekintve: azt éreztem, nem nagyon tudtam rá erőt kifejteni, és átötően birkózni – nyilatkozta Fritsch Róbert a helyszínen.

Fritsch Róbert visszavágott Ibrahim Ghanemnek a 2023-as vb-döntőben elszenvedett vereségért (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt) – Van azért pozitívum a napban, Ghanem ellen sikerült dominálnia és lendületes, jó birkózással visszavágott a három évvel ezelőtti vb-döntőért.

– Bennem volt, hogy az volt a legutóbbi meccsünk. Bíztam benne, hogy sikerül megvernem, nemgrégiben birkóztunk Tatán kontrollmeccset, ott azért jóval stabilabbnak éreztem magam. Persze jó, hogy revansot vehettem, de nem ünnepeltem, és nem enegedtem ki emiatt. Reméltem, hogy tovább tudom vinni a lendületemet, sajnos nem sikerült.



– Nem veszett el minden, az iráni formáját nézve jó eséllyel pályázik a döntőre. Hogyan látja a folytatást?

– Meg kell vernie az azerit, ha ez összejön, akkor jöhet a vigaszági mérkőzés és jó esetben a bronzmeccs, szóval azért lenne még mit tenni. Gondolkoztam azon, nem túl nagyképű-e úgy nyilatkoznom a vébé előtt, hogy elhozom az aranyérmet. Mindig úgy érzem, ki kell mondjam ahhoz, hogy egyszer megtörténjen. Sajnos most ez nem jön össze, innentől a bronzérem a legnagyobb cél. Fritsch Róbert: NEM TUDTAM RÁ ERŐT KIFEJTENI ÉS ÁTÜTŐEN BIRKÓZNI

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

77 kg. Nyolcaddöntő: Fritsch Róbert–Ghanem (francia) 6:1. Negyeddöntő: Oszku (iráni)–Fritsch 5:1

82 kg. Selejtező: Lévai Zoltán–Li Bada (dél-koreai) 8:0. Nyolcaddöntő: Farohiszendzsani–Lévai 6:0-nál tus