Borsot törtek az irániak a mieink orra alá, Lévai és Fritsch is a vigaszágban bízhat
Hét év után visszatért a Kazahsztán fővárosában, Asztanában található Barisz Arénába a birkózók világbajnoksága. Akkor, 2019-ben, egy-egy arany- és ezüst, valamint két bronzérmet szerzett a magyar csapat. Emlékezhetünk, csak úgy, mint később, a 2021-es tokiói olimpián, a Lőrincz testvérek álltak a dobogó első két fokán, ugyanolyan sorrendben, mint a játékokon, a mára szövetségi elnökké vált Tamás (77 kg) világbajnokként, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitányaként dolgozó Viktor (87 kg) ezüstéremmel tért haza.
A szombat délelőtti programra mintegy háromezer néző látogatott ki, volt miért, hiszen már az első párosításokban is gigászi csaták alakultak ki. A 77 kilogrammosok között vb- és Eb-második Fritsch Róbertnek első kiemeltként nem kellett selejteznie, a nyolcaddöntőben várta régi nagy vetélytársát, az egyiptomiból lett franciát, a 72 kilóban Afrika- és kétszeres Európa-bajnok, valamint vb-győztes Ibrahim Ghanemet. A két sportoló számos alkalommal birkózott már egymással, számunkra a legfájóbb összecsapásuk a 2023-as belgrádi világbajnokság 72 kilogrammos döntője, amelyben Ghanem bizonyult jobbnak.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzésük itt Asztanában, noha Fritsch kétszer is indított az első menetben, a francia kapta meg a passzivitási pontot, lenti helyzetből azonban eredménytelen volt. A második három percben Fritsch visszakapta a lehetőséget, a fogása viszont szétcsúszott, állásból folytatódott a küzdelem. Az 1:1 nem nekünk kedvezett, de jobban mozgott klasszisunk, ment előre, ugyan pont nem járt érte, még egyszer próbálkozhatott lentről. Fejlefogásból dolgozott, állásba fogta Ghanemet, majd határozott mozdulattal eldobta, szép egyenesen a hátára. Kishíján tus lett belőle, ez elmaradt, az akció viszont négy pontot ért. Kikérték a challenge-et a franciák, mindhiába, elveszítették, így Fritsch 6:1-es sikerrel jutott tovább.
Egy fokkal kisebb név, az idei Ázsia-bajnokság ezüstérmese, az iráni Ali Oszku következett az elődöntőért. Nevek ide vagy oda, Fritsch legutóbbi tapasztalata nem pozitív az iráni sráccal, idén birkóztak már, februárban a zágrábi UWW-rangsorversenyen Oszku nyert 5:2-re.
Fejelésért figyelmeztették a sportolókat, az iráni mozgásán rögtön látszott, hogy Ghanemnél is keményebb ellenfél lesz. Fritsch karberántásból próbálkozott, nem jött össze neki, sőt a szőnyegre esett, Oszku mögé került, megemelte és óriásit dobott a magyaron – csoda, hogy két pontért le tudott jönni az ívről. Öt null oda, még semmi nem veszett el, a második menetben Fritsch leküldette ellenfelét (1:5), de nem talált fogást rajta. Próbálkozott a magyar, de nem sikerült akcióznia, ez azt jelentette, hogy 5:1-re kikapott, és már csak a vigaszágban reménykedhet. Ehhez Oszkunak a szombat délutáni elődöntőben a kétszeres vb-második, Európa-bajnok azeri Sanan Sulaymanovot kell megvernie.
A 77 kilogrammban világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Lévai Zoltán ezúttal eggyel feljebb, 82 kilóban szerepel. Nyitó mérkőzésén hozta a papírformát, magabiztosan, 3:34 perc alatt technikai tussal elintézte a dél-koreai Li Badát. Lekocogott a szőnyegről, fókuszált maradt, szükség is volt rá, hiszen a nyolcaddöntőben már nagyágyúval, a súlycsoport világbajnoki címvédőjével, az iráni Gholamreza Farohiszendzsanival került szembe.
Habár az első menetben irányított az iráni, úgy tűnt, Lévai pariban van. A folytatás viszont nagyon nem úgy alakult, ahogyan azt a BHSE kiválósága szerette volna: kishíján megkapta ő is a passzivitási pontot, ehelyett kiléptette őt Farohiszendzsani. Valami eltörhetett ebben a pillanatban a magyarnál, pár másodperccel később két pontért levitte az iráni, a karjánál fogva a hátára húzta, és tusolta. Lévai Zoltán a vigaszágban reménykedhet.
– Nem úgy alakult a negyeddöntő, ahogyan azt szerette volna.
– Van azért pozitívum a napban, Ghanem ellen sikerült dominálnia és lendületes, jó birkózással visszavágott a három évvel ezelőtti vb-döntőért.
VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
77 kg. Nyolcaddöntő: Fritsch Róbert–Ghanem (francia) 6:1. Negyeddöntő: Oszku (iráni)–Fritsch 5:1
82 kg. Selejtező: Lévai Zoltán–Li Bada (dél-koreai) 8:0. Nyolcaddöntő: Farohiszendzsani–Lévai 6:0-nál tus