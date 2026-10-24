Leclerc uralta az austini nyitó napot a továbbfejlesztett Ferrarival
A jelentős fejlesztési csomaggal készülő Ferrari nyitott az élen Charles Leclerc révén az Amerikai Nagydíj első szabadedzésén. A monacói versenyző 84 ezreddel előzte meg az előző két versenyhétvégén győzedelmeskedő Max Verstappent, harmadikként pedig Lando Norris zárt. Míg a Scuderia mellett a Red Bull és a McLaren is hozott kisebb frissítéseket, a negyedik-ötödik helyen kezdő Mercedes még mindig is a Sepangban debütált csomaghoz kereste a megfelelő beállításokat, és az első gyakorláson mindkét pilóta szenvedett a volán mögött, így újabb fontos gyakorlás várt a német csapatra.
|ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA...
|...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.
A mezőny újra teljes volt, hiszen a Cadillacnél visszaült a volán mögé Sergio Pérez, akit a hazai közönség előtt lehetőséghez jutó Colton Herta küldött a bokszfalra az első hatvan percben. Austinban továbbra is napos, meleg idő uralkodott, és a versenyzők gyorsan benépesítették a pályát.
Már pénteken biztossá vált, hogy három versenyző is rajtbüntetést kap vasárnapra: Arvid Lindbladot öt, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót 20 hellyel sorolják hátra, miután új erőforrás-komponens(eke)t kaptak.
A második tréningen már Lewis Hamilton is használta az újításokat, a Scuderia a nyitányon ugyanis összehasonlító tesztet végzett a régebbi és a legújabb verzió között, és a brit akkor még az előző specifikációjú autót vezette.
Az első próbálkozások után az Austinban már négy sikert jegyző Verstappen nevével kezdődött az időlista, a hollandot Russell és a bukóteret is megjáró Norris követte, míg az első ötöst Isack Hadjar és Leclerc egészítette ki, miközben a mozgó ülésére panaszkodó Antonelli negyed óra elteltével is mért kör nélkül állt. A vb-éllovas negyven perccel a vége előtt tért vissza a pályára, és azonnal felzárkózott a csapattársa mögé a harmadik helyre.
A lágy gumin újra Leclerc diktálta a tempót, és 1:35.291-es körével az első edzés után a másodikon is az élen zárt, így ő uralta az austini nyitó napot. A monacóit ezúttal Antonelli követte a sorban, az olasz mindössze 42 ezreddel maradt el a ferraris ellenfelétől, miközben a harmadik helyet Verstappen foglalta el 189 ezred lemaradással. Noha Hamilton a sorrendben előrébb lépett, hátránya a hat tizedmásodpercet is meghaladta a negyedik pozícióban. A hétszeres világbajnok mögött Russell zárt, majd Liam Lawson, a hetedik-nyolcadik helyre visszaszoruló McLaren kettőse, Hadjar, valamint Oliver Bearman tette teljessé a top 10-et.
Folytatás szombaton 19 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.
AMERIKAI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Leclerc
|Ferrari
|1:35.291
|átlag: 208.275 km/ó
|2.
|Antonelli
|Mercedes
|1:35.333
|0.042 mp h.
|3.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:35.480
|0.189
|4.
|Hamilton
|Ferrari
|1:35.906
|0.615
|5.
|Russell
|Mercedes
|1:36.035
|0.744
|6.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:36.331
|1.040
|7.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:36.373
|1.082
|8.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:36.387
|1.096
|9.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:36.411
|1.120
|10.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:36.536
|1.245
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:36.832
|1.541
|12.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:36.840
|1.549
|13.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:36.959
|1.668
|14.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:37.111
|1.820
|15.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:37.201
|1.910
|16.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:37.235
|1.944
|17.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:37.269
|1.978
|18.
|Hülkenberg
|Audi
|1:37.430
|2.139
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:38.422
|3.131
|20.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:38.446
|3.155
|21.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:39.036
|3.745
|22.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:43.426
|8.135
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00