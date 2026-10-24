Nemzeti Sportrádió

Leclerc uralta az austini nyitó napot a továbbfejlesztett Ferrarival

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.24. 00:00
Leclerc mindkét pénteki edzésen az élen zárt (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Amerikai Nagydíj második szabadedzésén. A monacói mögött a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Max Verstappen (Red Bull) következett, míg az első ötöst Lewis Hamilton (Ferrari) és George Russell (Mercedes) egészítette ki.

A jelentős fejlesztési csomaggal készülő Ferrari nyitott az élen Charles Leclerc révén az Amerikai Nagydíj első szabadedzésén. A monacói versenyző 84 ezreddel előzte meg az előző két versenyhétvégén győzedelmeskedő Max Verstappent, harmadikként pedig Lando Norris zárt. Míg a Scuderia mellett a Red Bull és a McLaren is hozott kisebb frissítéseket, a negyedik-ötödik helyen kezdő Mercedes még mindig is a Sepangban debütált csomaghoz kereste a megfelelő beállításokat, és az első gyakorláson mindkét pilóta szenvedett a volán mögött, így újabb fontos gyakorlás várt a német csapatra. 

ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA...
...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.

A mezőny újra teljes volt, hiszen a Cadillacnél visszaült a volán mögé Sergio Pérez, akit a hazai közönség előtt lehetőséghez jutó Colton Herta küldött a bokszfalra az első hatvan percben. Austinban továbbra is napos, meleg idő uralkodott, és a versenyzők gyorsan benépesítették a pályát. 

Már pénteken biztossá vált, hogy három versenyző is rajtbüntetést kap vasárnapra: Arvid Lindbladot öt, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót 20 hellyel sorolják hátra, miután új erőforrás-komponens(eke)t kaptak. 

A második tréningen már Lewis Hamilton is használta az újításokat, a Scuderia a nyitányon ugyanis összehasonlító tesztet végzett a régebbi és a legújabb verzió között, és a brit akkor még az előző specifikációjú autót vezette. 

Az első próbálkozások után az Austinban már négy sikert jegyző Verstappen nevével kezdődött az időlista, a hollandot Russell és a bukóteret is megjáró Norris követte, míg az első ötöst Isack Hadjar és Leclerc egészítette ki, miközben a mozgó ülésére panaszkodó Antonelli negyed óra elteltével is mért kör nélkül állt. A vb-éllovas negyven perccel a vége előtt tért vissza a pályára, és azonnal felzárkózott a csapattársa mögé a harmadik helyre. 

A lágy gumin újra Leclerc diktálta a tempót, és 1:35.291-es körével az első edzés után a másodikon is az élen zárt, így ő uralta az austini nyitó napot. A monacóit ezúttal Antonelli követte a sorban, az olasz mindössze 42 ezreddel maradt el a ferraris ellenfelétől, miközben a harmadik helyet Verstappen foglalta el 189 ezred lemaradással. Noha Hamilton a sorrendben előrébb lépett, hátránya a hat tizedmásodpercet is meghaladta a negyedik pozícióban. A hétszeres világbajnok mögött Russell zárt, majd Liam Lawson, a hetedik-nyolcadik helyre visszaszoruló McLaren kettőse, Hadjar, valamint Oliver Bearman tette teljessé a top 10-et. 

Folytatás szombaton 19 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.LeclercFerrari1:35.291átlag: 208.275 km/ó
2.AntonelliMercedes1:35.3330.042 mp h.
3.VerstappenRed Bull-Ford1:35.4800.189
4.HamiltonFerrari1:35.9060.615
5.RussellMercedes1:36.0350.744
6.LawsonRacing Bulls-Ford1:36.3311.040
7.NorrisMcLaren-Mercedes1:36.3731.082
8.PiastriMcLaren-Mercedes1:36.3871.096
9.HadjarRed Bull-Ford1:36.4111.120
10.BearmanHaas-Ferrari1:36.5361.245
11.BortoletoAudi1:36.8321.541
12.GaslyAlpine-Mercedes1:36.8401.549
13.LindbladRacing Bulls-Ford1:36.9591.668
14.OconHaas-Ferrari1:37.1111.820
15.ColapintoAlpine-Mercedes1:37.2011.910
16.AlonsoAston Martin-Honda1:37.2351.944
17.StrollAston Martin-Honda1:37.2691.978
18.HülkenbergAudi1:37.4302.139
19.BottasCadillac-Ferrari1:38.4223.131
20.SainzWilliams-Mercedes1:38.4463.155
21.PérezCadillac-Ferrari1:39.0363.745
22.AlbonWilliams-Mercedes1:43.4268.135

 

47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

 

szabadedzés F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
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