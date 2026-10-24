Leclerc uralta az austini nyitó napot a továbbfejlesztett Ferrarival

A jelentős fejlesztési csomaggal készülő Ferrari nyitott az élen Charles Leclerc révén az Amerikai Nagydíj első szabadedzésén. A monacói versenyző 84 ezreddel előzte meg az előző két versenyhétvégén győzedelmeskedő Max Verstappent, harmadikként pedig Lando Norris zárt. Míg a Scuderia mellett a Red Bull és a McLaren is hozott kisebb frissítéseket, a negyedik-ötödik helyen kezdő Mercedes még mindig is a Sepangban debütált csomaghoz kereste a megfelelő beállításokat, és az első gyakorláson mindkét pilóta szenvedett a volán mögött, így újabb fontos gyakorlás várt a német csapatra.

ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA... ...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.

A mezőny újra teljes volt, hiszen a Cadillacnél visszaült a volán mögé Sergio Pérez, akit a hazai közönség előtt lehetőséghez jutó Colton Herta küldött a bokszfalra az első hatvan percben. Austinban továbbra is napos, meleg idő uralkodott, és a versenyzők gyorsan benépesítették a pályát.

Már pénteken biztossá vált, hogy három versenyző is rajtbüntetést kap vasárnapra: Arvid Lindbladot öt, Franco Colapintót 10, míg Gabriel Bortoletót 20 hellyel sorolják hátra, miután új erőforrás-komponens(eke)t kaptak.

A második tréningen már Lewis Hamilton is használta az újításokat, a Scuderia a nyitányon ugyanis összehasonlító tesztet végzett a régebbi és a legújabb verzió között, és a brit akkor még az előző specifikációjú autót vezette.

Az első próbálkozások után az Austinban már négy sikert jegyző Verstappen nevével kezdődött az időlista, a hollandot Russell és a bukóteret is megjáró Norris követte, míg az első ötöst Isack Hadjar és Leclerc egészítette ki, miközben a mozgó ülésére panaszkodó Antonelli negyed óra elteltével is mért kör nélkül állt. A vb-éllovas negyven perccel a vége előtt tért vissza a pályára, és azonnal felzárkózott a csapattársa mögé a harmadik helyre.

A lágy gumin újra Leclerc diktálta a tempót, és 1:35.291-es körével az első edzés után a másodikon is az élen zárt, így ő uralta az austini nyitó napot. A monacóit ezúttal Antonelli követte a sorban, az olasz mindössze 42 ezreddel maradt el a ferraris ellenfelétől, miközben a harmadik helyet Verstappen foglalta el 189 ezred lemaradással. Noha Hamilton a sorrendben előrébb lépett, hátránya a hat tizedmásodpercet is meghaladta a negyedik pozícióban. A hétszeres világbajnok mögött Russell zárt, majd Liam Lawson, a hetedik-nyolcadik helyre visszaszoruló McLaren kettőse, Hadjar, valamint Oliver Bearman tette teljessé a top 10-et.

Folytatás szombaton 19 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Leclerc Ferrari 1:35.291 átlag: 208.275 km/ó 2. Antonelli Mercedes 1:35.333 0.042 mp h. 3. Verstappen Red Bull-Ford 1:35.480 0.189 4. Hamilton Ferrari 1:35.906 0.615 5. Russell Mercedes 1:36.035 0.744 6. Lawson Racing Bulls-Ford 1:36.331 1.040 7. Norris McLaren-Mercedes 1:36.373 1.082 8. Piastri McLaren-Mercedes 1:36.387 1.096 9. Hadjar Red Bull-Ford 1:36.411 1.120 10. Bearman Haas-Ferrari 1:36.536 1.245 11. Bortoleto Audi 1:36.832 1.541 12. Gasly Alpine-Mercedes 1:36.840 1.549 13. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:36.959 1.668 14. Ocon Haas-Ferrari 1:37.111 1.820 15. Colapinto Alpine-Mercedes 1:37.201 1.910 16. Alonso Aston Martin-Honda 1:37.235 1.944 17. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.269 1.978 18. Hülkenberg Audi 1:37.430 2.139 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:38.422 3.131 20. Sainz Williams-Mercedes 1:38.446 3.155 21. Pérez Cadillac-Ferrari 1:39.036 3.745 22. Albon Williams-Mercedes 1:43.426 8.135