Magay Dániel valóra váltotta az álmait

A Magyar Olimpiai Bizottság néhány hete megrendezett „Melbourne 70, Montreal 50, Atlanta 30” című jubileumi ünnepségére Magay Dániel videóhívással jelentkezett be, amelyben elmondta, milyen érzésekkel lépett pástra Melbourne-ben: „Persze, a győzelem jó érzés, de nem gondoltam arra, ez vagy az lesz. A győzelmet magadnak »csinálod«. Szerettem volna olimpiai bajnok lenni, de hogy leszek-e vagy sem, azt nem lehet tudni.”

Egyáltalán hogyan került be az utazók közé? A melbourne-i egyéni versenyben három kardvívónk indulása megkérdőjelezhetetlen volt: Gerevich Aladár, Kovács Pál és Kárpáti Rudolf léphetett pástra, utóbbi meg is szerezte az aranyérmet. Feltörekvőben volt azonban egy új generáció. Az 1955-ös, öt magyar aranyat hozó római vb-n a Gerevich, Kovács, Kárpáti, Hámori Jenő, Keresztes Attila, Palócz Endre összeállítású együttes győzött, 1954-ben a luxemburgi vb-n a Gerevich, Kovács, Kárpáti, Berczelly Tibor, Papp Bertalan, Magay Dániel alkotta csapat állhatott a dobogó tetejére. A budapesti főiskolai vb-n (1954) az ezüstérmes kardcsapat felállása a következő volt: Hámori, Kardos Ferenc, Keresztes, Magay, Mendelényi Tamás, Örley Szabolcs.

Magay Dániel tehát 1954-ben tagja volt mindkét együttesnek, sőt, az 1955. évi budapesti nemzetközi verseny döntőjében 5:0-ra verte meg az akkor már egyéni világbajnok Kárpátit! A szegedi születésű kardvívó Luxemburgban a csapatversenyben a franciák ellen (13:3) négy, a csehszlovákokkal szemben (13:3) két, Anglia ellen (13:3) három győzelmet aratott, a négy között Olaszország legyőzéséhez (10:6) egy győzelemmel járult hozzá, a lengyelekkel szemben (9:2) nem vívott. A Népsport így értékelte a vb-n nyújtott teljesítményét: „Magaynak egyre nagyobb a tekintélye, bátran, okosan, jól vív, ma már »befutott« kardvívónak számít!”

Helyét azzal tette biztossá az 1956-os olimpiai csapatban, hogy az ob-n egyéniben Gerevich mögött ezüstérmes lett. A melbourne-i játékokon a két nyertes asszójával a franciák legyőzésében (12:4) vállalt szerepet, az Egyesült Államok (9:1), a Szovjetunió (9:7), valamint Lengyelország (9:4) ellen nem lépett pástra. „Elég közepesen vívtam, több vereségem volt, mint győzelmem – emlékezett vissza Magay, aki nem mentegetőzött azért, mert elsősorban a Magyarországon történtek foglalkoztatták. – Ám ezt az együttest nem lehetett legyőzni. Nekem Kovács Pál volt a példaképem.”

Magay Dániel a forradalom napjait így idézte fel a Vér és aranyak című könyvben: „A vívók Tatán készültek, de a hírek áradtak. Budapestre érkezve láttam az emberek arcán a felszabadultságot, örömöt. Mindannyiunkat boldogság töltött el.” Az olimpiára utazás előtt fel sem vetődött benne, hogy nem tér haza, amikor erre egy barátja rákérdezett, azt válaszolta, nem is gondolt rá…

A nymburki várakozásról leginkább az maradt meg benne, hogy a csehek nem örültek a jelenlétüknek, attól féltek, hogy „exportáljuk a forradalmat”. A sportolók a hosszú utazás alatt tudták meg, hogy Hollandia lemondta az indulást a játékokon, a részvétel költségeit inkább a magyaroknak adta. „Felemelő, ugyanakkor furcsa érzés volt, mert mi meg éppen úton voltunk… Ráadásul rengeteg álhírt hallottunk, már annak is örültünk, amikor Karacsiban megtudtuk, hogy az utcai harcok még folynak. A lelkünknek viszont jót tett az ausztráliai fogadtatás.”

Lelépve a pástról sorsfordító kérdést kellett eldöntenie: menni vagy maradni? Az újdonsült olimpiai bajnok sokáig képtelen volt határozni, hogy hazatérő társaihoz hasonlóan a sportolókat Milánóba szállító repülőre szálljon-e fel, vagy a Sports Illustrated sportmagazin amerikai meghívásának eleget téve a PanAm gépére. Az idősebb kardvívók megértéssel fogadták, hogy Hámori, Keresztes és Magay egy új élet reményében nem tér haza.

Saját bevallása szerint közepesen vívott Melbourne-ben, mert elsősorban már az itthoni események foglalkoztatták (Fotó: MTI/Komlós Tibor)

Magay Dániel először 1964-ben látogatott Magyarországra, ám hazatérése előtt is támogatta édesanyját, első alkalommal borítékban egy húszdollárost küldött. Mivel nem lehetett nyugati valutát tartani, a mama a sámfa helyett használt újságpapírral együtt a cipője orrába gyűrte a pénzt. Mit ad isten, nyomozók jelentek meg a lakásban és dollárt keresve mindent feltúrtak. Ám dolguk végezetlenül kellett távozniuk… Más kérdés, hogy apja egy vörös csillag leverésében való részvételért két év börtönt kapott. Húszdolláros a cipőben

Magay döntésében nagy szerepet játszott, hogy vegyészmérnök szeretett volna lenni, de itthon – a Horthy-rendszerben katonatiszt apja miatt – a család osztályellenségnek minősült, szegénysorban élt Szegeden. „Amikor jött a lehetőség, döntöttem: valóra váltom vegyészként az álmaimat, még akkor is, ha a vívást fel kell adnom.”

1956 karácsonyán érkezett meg San Franciscóba, december 26-án egy televíziós show-ban szerepelt a szintén olimpiai bajnok Keresztes Attilával. A meghívás apropója, hogy az ifjúsági vb-n 1954-ben Cremonában első, 1955-ben a budapesti vb-n kard egyéniben harmadik, az 1954-es budapesti főiskolai vb-n vele együtt csapatban második, egyéniben hatodik, 1956-ban az Egyesült Államokba távozó Örley Szabolcsról készítettek egy műsort, amelybe meglepetésvendégnek hívták. Ez volt a „This is your life”. Magay akkor még nem tudott jól angolul, viszont mint a műsor szereplője, kapott egy aranyórát, amelybe az volt belevésve: This is your life (Az életed).

Az álmai valóra váltak, a Berkeley Egyetemen végzett vegyészként olyan előmenetelt ért el, amire Magyarországon nem lett volna lehetősége. Ez lett az ő élete! Mi több, a vívást sem adta fel, a tokiói játékok (1964) előtt megnyerte az amerikai válogatót, de hiába, mert nem indult elég versenyen, ezért nem vitték ki.

Magaynak sokáig keserűséget okozott, hogy a rigorózus honi adminisztráció még a rendszerváltozást követően sem adta meg neki az állampolgárságot – annak ellenére, hogy 1996-ban állami kitüntetést kapott –, végül 2017-től már nemcsak lélekben, de papíron is magyar.

Identitásáról érdekes gondolatot fogalmazott meg: „Kétféle típus létezik: van, aki teljesen asszimilálódik, és soha többé nem akar visszatérni Magyarországra, és van, aki magyarnak tartja magát és mindig visszamenne. Azt hiszem, én valahol a kettő között állok: magyar mivoltomat nem adom fel, de innen más aspektusból látom a dolgokat, mintha maradtam volna.”

Született: 1932. április 6., Szeged

Sportága: vívás

Fegyverneme: kard

Klubjai: Bp. Lokomotív (1950–1954), Bp. Törekvés (1955–1956)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (1956, csapat), világbajnok (1954, csapat), Santelli-kupa-győztes (1955, csapat), bajnoki ezüstérmes (1956, egyéni), főiskolai vb-2. (1954, csapat),

3x az Egyesült Államok bajnoka (1957, 1958, 1961)

Díjai, elismerései: a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1996) NÉVJEGY: Magay Dániel

A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 22-i lapszámában jelent meg.)