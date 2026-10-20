Nemzeti Sportrádió

Ferencvárosi szélsők váltják egymást a női kéziválogatott keretében

N. T.N. T.
2026.10.20. 10:43
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Hársfalvi Júlia került be a válogatott keretbe (Fotó: Dömötör Csaba)
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női kézilabda Hársfalvi Júlia Márton Gréta magyar női kézilabda-válogatott
A hétvégi Bajnokok Ligája-mérkőzésen elszenvedett bokasérülése miatt Márton Gréta nem tudott csatlakozni a magyar női kézilabda-válogatott keretéhez, helyette ferencvárosi klubtársát, Hársfalvi Júliát hívta be a csapatba a franciák elleni mérkőzésekre Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

 

Az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott október 22-én a győri Audi Arénában, három nappal később Strasbourgban találkozik a legutóbbi világbajnoki 3. helyezett francia csapattal.

A felek legutóbb a 2024-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság bécsi bronzmérkőzésén találkoztak egymással, a helyosztó 25–24-es magyar sikert hozott.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

 

női kézilabda Hársfalvi Júlia Márton Gréta magyar női kézilabda-válogatott
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