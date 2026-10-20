Sok a jelentkező a bajnoki címre – rajtol az NBA új idénye

Nem vitás, az előző idény rájátszásában a New York Knicks átrobogott a mezőnyön, a négy, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc során mindössze három meccset veszített el és tizenhatot nyert meg – csodálatos teljesítmény az évad legfontosabb szakaszára tökéletesen összeálló, végtelenül magabiztos bajnokcsapattól. Jalen Brunson végleg az NBA jelenlegi legnagyobb csillagai közé emelkedett, egyben a Knicks bebizonyította, az egység, a közös akarat, a megfelelő szerkezet és az ehhez kapcsolódó játékfelfogás esetenként már többet ér, mint amikor három-négy nagy sztárt összepakolnak egy keretbe.

A 2026-os nagydöntő másik szereplője is hasonló filozófia szerint épült fel, bár a San Antonio Spursben ott pattogtat a langaléta francia klasszis, Victor Wembanyama, aki még nagyobb kiugrásra vár, és lényegében a veterán Tobias Harrisszel kiegészülő, talán tovább erősödő csapatával a bajnoki cím egyik fő esélyese.

Megerősödött a Keleti-főcsoport

Persze a nyári játékosmozgásokat figyelve nagyon nehéz megmondani, ki érhet jövőre a csúcsra, tavaly a fogadóirodák csak a negyedik helyre rangsorolták a New Yorkot az alapszakasz előtt, az Oklahoma volt az első, a Denver a második és a Cleveland a harmadik. Érdekesség, hogy a Knicks csupán annyit lépett előre, hogy most holtversenyben 3–4. a Philadelphia 79ersszel és ugyanúgy tízszeres pénzt ér a sikere, ha bajnok lesz, mint tavaly. Jelenleg a San Antonio sikeréért járna a legkevesebb pénz (3.70-szeres), de ugyanennyit érne, ha az OKC ülne vissza a trónra.

A számok, statisztikák ugyan sokszor nem másodlagosak, mégiscsak a pályán dől el minden, és azért nem állítható, hogy ne keveredtek volna össze a szálak a nyáron. Akadtak izgalmas játékosmozgások, lezárultak „átigazolási sagák”, valahol kockáztattak, máshol hosszú távú építkezésben gondolkodnak. Az biztos, hogy a bajnoki címért sokan bejelentkeztek, mindkét főcsoportban óriási lesz a verseny, már az automatikus playoffhelyek megszerzéséért is.

Jalen Brunson bajnokként várja az új idényt (Fotó: Getty Images)

Az elmúlt években általános volt a vélemény, hogy Nyugaton nagyobb a harc, több az erős együttes, de ez szépen, lassan egyensúlyba billent, aki most végigpillant a keleti aspiránsokon, igencsak dörzsölheti a tenyerét, mert unatkozni nem fogunk. A bajnok New York tudja, hogyan kell nyerni, a siker után tele van önbizalommal, a csapat ereje nem változott, ha nem lesz elégedett a diadal után a társaság, harcban lehet a címvédésért. Az előző idény kiemelkedő versenytársai közül a Cleveland papíron nagy ellenfél lehet, ellenben a tavaszi főcsoportdöntőben láttuk, mennyire sebezhető a kerete, amelynek egyik vezérének a hároméves szerződést kapó 37 éves James Hardent választották, nagy kérdés, hogy „Szakáll” tud-e olyan hatékony, hasznos és csillogó lenni, mint fénykorában. A 2024-es bajnok Boston Celtics meglepőt, de talán a csapat megfelelő összhangjának kialakításához szükségeset húzott azzal, hogy All Star-játékosát, Jaylen Brownt Philadelphiába cserélte el a veterán Paul George-ért, aki azért majd bedobja a triplát, de nem akarja elvenni a csillogást Jayson Tatumtól.