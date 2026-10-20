Sok a jelentkező a bajnoki címre – rajtol az NBA új idénye
Nem vitás, az előző idény rájátszásában a New York Knicks átrobogott a mezőnyön, a négy, az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc során mindössze három meccset veszített el és tizenhatot nyert meg – csodálatos teljesítmény az évad legfontosabb szakaszára tökéletesen összeálló, végtelenül magabiztos bajnokcsapattól. Jalen Brunson végleg az NBA jelenlegi legnagyobb csillagai közé emelkedett, egyben a Knicks bebizonyította, az egység, a közös akarat, a megfelelő szerkezet és az ehhez kapcsolódó játékfelfogás esetenként már többet ér, mint amikor három-négy nagy sztárt összepakolnak egy keretbe.
A 2026-os nagydöntő másik szereplője is hasonló filozófia szerint épült fel, bár a San Antonio Spursben ott pattogtat a langaléta francia klasszis, Victor Wembanyama, aki még nagyobb kiugrásra vár, és lényegében a veterán Tobias Harrisszel kiegészülő, talán tovább erősödő csapatával a bajnoki cím egyik fő esélyese.
Megerősödött a Keleti-főcsoport
Persze a nyári játékosmozgásokat figyelve nagyon nehéz megmondani, ki érhet jövőre a csúcsra, tavaly a fogadóirodák csak a negyedik helyre rangsorolták a New Yorkot az alapszakasz előtt, az Oklahoma volt az első, a Denver a második és a Cleveland a harmadik. Érdekesség, hogy a Knicks csupán annyit lépett előre, hogy most holtversenyben 3–4. a Philadelphia 79ersszel és ugyanúgy tízszeres pénzt ér a sikere, ha bajnok lesz, mint tavaly. Jelenleg a San Antonio sikeréért járna a legkevesebb pénz (3.70-szeres), de ugyanennyit érne, ha az OKC ülne vissza a trónra.
A számok, statisztikák ugyan sokszor nem másodlagosak, mégiscsak a pályán dől el minden, és azért nem állítható, hogy ne keveredtek volna össze a szálak a nyáron. Akadtak izgalmas játékosmozgások, lezárultak „átigazolási sagák”, valahol kockáztattak, máshol hosszú távú építkezésben gondolkodnak. Az biztos, hogy a bajnoki címért sokan bejelentkeztek, mindkét főcsoportban óriási lesz a verseny, már az automatikus playoffhelyek megszerzéséért is.
Az elmúlt években általános volt a vélemény, hogy Nyugaton nagyobb a harc, több az erős együttes, de ez szépen, lassan egyensúlyba billent, aki most végigpillant a keleti aspiránsokon, igencsak dörzsölheti a tenyerét, mert unatkozni nem fogunk. A bajnok New York tudja, hogyan kell nyerni, a siker után tele van önbizalommal, a csapat ereje nem változott, ha nem lesz elégedett a diadal után a társaság, harcban lehet a címvédésért. Az előző idény kiemelkedő versenytársai közül a Cleveland papíron nagy ellenfél lehet, ellenben a tavaszi főcsoportdöntőben láttuk, mennyire sebezhető a kerete, amelynek egyik vezérének a hároméves szerződést kapó 37 éves James Hardent választották, nagy kérdés, hogy „Szakáll” tud-e olyan hatékony, hasznos és csillogó lenni, mint fénykorában. A 2024-es bajnok Boston Celtics meglepőt, de talán a csapat megfelelő összhangjának kialakításához szükségeset húzott azzal, hogy All Star-játékosát, Jaylen Brownt Philadelphiába cserélte el a veterán Paul George-ért, aki azért majd bedobja a triplát, de nem akarja elvenni a csillogást Jayson Tatumtól.
A Királynak nem a pénz a fontos
Ez az üzlet csak egyik része annak a mestertervnek, amely alapján a 76ersnél sztárcsapat épül. A Philly kerete eddig is bomba erősnek tűnt Joel Embiiddel, Tyrese Maxey-vel, VJ Edgecombe-bal, ehhez jött most Jaylen Brown – és ezzel még nem lett vége a sornak.
Augusztusban ugyanis kiderült, hogy hosszú vívódás után a négyszeres bajnok, négyszeres MVP, számtalan NBA-rekordot tartó 41 éves LeBron James 8 év után elhagyja a Los Angeles Lakerst, és mindössze évi négymillió dollárért Philadelphiába igazol. Az üzenet egyértelmű, az utolsó kaliforniai idényében 52 millió dolcsinál is többet összepattogtató „Királynak” nem számít a pénz, sokkal inkább ötödször is bajnok akar lenni, és erre a 76ersnél lát nagy esélyt. A nevek alapján elképesztően erős ez a keret, ha kialakul benne a hierarchia, és működik is, valamint Embiidet és Jamest elkerülik a sérülések, bitang kemény csapattá válik a Philly.
Egy együttesről még mindenképpen szót kell ejtenünk, ez pedig a Miami, amely elejtette a „Görög Szörnyet”, vagyis Janisz Adetokunbót, aki Bam Adebayóval az oldalán tör a csúcsra, mellette még olyan veterán klasszisok rázhatják meg magukat, mint Klay Thompson vagy Andrew Wiggins. A fiatalság nem a Heat mellett szól, de a liga egyik legjobb edzőjének, Erik Spoelstrának azért van miből főznie…
A Spurs végre nyerni akar
Nagyot téved, aki azt gondolja, hogy egyes keleti csapatok megerősödésével kisebb lesz a versenyfutás Nyugaton a jó helyezésekért. A Spursről már esett szó, a texasiak egészen a nagydöntőig remekül „néztek ki” júniusban, hogy aztán tanácstalanok maradjanak a Knicksszel szemben. Ez a tapasztalat viszont jól jöhet idén, Victor Wembanyama csak egyre jobb és jobb lesz, körülötte pedig hibátlanul működik a gépezet. A 2025-ös bajnok Oklahoma City Thunder lenyelte a békát, és mivel nem gyengébb, mint amikor a csúcsig menetelt, simán most is bajnokesélyes. A Denver Nuggetset – soraiban Nikola Jokiccsal – sohasem szabad leírni, de akadnak bőven még reménykedő együttesek – nem is alaptalanul.
A Houston Rockets csalódást keltett a legutóbbi playoffban, de Kevin Durant még akar egy nagy dobást, és azért maga körül nagyszerű keretet lát. A Golden State Warriors a nevek alapján mutatós, a korátlaga, a gyakori sérülések viszont nem jogosítják fel sok jóra Steve Kerr együttesét, bár Steph Curry képes a csodára, a varázspálcája annyira már nem hatékony.
És ha Nyugatról beszélünk, megkerülhetetlen a Los Angeles Lakers, amely a második körben búcsúzott a legutóbbi rájátszásban, és amely lezárta a James-korszakot, egyértelművé téve, hogy elkezdődik az igazi Luka Doncic-éra, amelynek érdekében olyan csapatot próbált építeni a szlovén világklasszis köré, amely totálisan alkalmazkodik a stílusához. Ezzel együtt a Lakers lutrinak tűnik, amely vagy nagyot alkot, vagy még a playoffba-jutásért is izzadnia kell.
Sejtésünk szerint egy nagyon izgalmas, kiegyensúlyozott évad előtt állunk, amelynek első harmada után sem biztos, hogy érdemes lesz nagy következtéseket levonni, de az biztos, hogy néhány hét múlva valamivel tisztábban látunk.