Kolonics-emlékfutás: több mint 2000 résztvevő a Népszigeten

A Kolonics György Alapítvány tájékoztatása szerint a résztvevőket Bognár Viktor, a főszervező Kolonics György Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szemán Róbert, a lebonyolító Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. ügyvezetője és Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, az Ötpróba nagykövete is köszöntötte, a félmaratoni futást pedig "Koló" nevelőedzője, Nótárius József rajtoltatta el.

A közel kétezer futó között ott volt többek között Varga Ádám, a tokiói és a párizsi olimpia ezüstérmes kajakosa és Adolf Balázs kenus, a sportág örökös bajnoka is. A résztvevők ezúttal is a félmaraton, a középtáv és a rövidtáv közül választhattak.

Az eseményt 2009 óta rendezik meg, s azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt, kétszeres olimpiai bajnok kenus rendszeresen futott a Bécs-Budapest Ultramaratonon, amelynek utolsó szakaszán a futók a forradalom tiszteletére október 23-án, a Hősök terén értek célba.

A Kolonics-emlékfutást az Aktív Magyarország támogatta, főszervezője a Kolonics György Alapítvány, lebonyolítója pedig a Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. volt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közreműködésével.

KOLONICS-EMLÉKFUTÁS

11.5 KM

Férfiak: Borbély Sándor 41:57, 2. Hála Godvin 42:33, 3. Nagy Richárd 42:45. Nők: 1. Papp Tamara 48:43 perc, 2. Csáki Enikő 50:23, 3. Fridrich Andrea 50:31

21.1 KM

Férfiak: 1. Tóth Péter 1:16:15 óra, 2. Tompai Jonatán 1:19:03, 3. Kobzos Kristóf Keán 1:22:22. Nők: 1. Gaál Eszter 1:24:05 óra, 2. Csatári Boglárka 1:34:51, 3. Cseke Lilla 1:35:39

Váltó. Férfiak: 1. Gyerefutni Farkasok 1:17:19, 2. Kolozók 1:26:02, 3. Pontevedra 1:27:22. Nők: 1. Lajhárok 1:34:48, 2. Hiénák 1:45:33, 3. Gyerefutni Alfák 1:50:40