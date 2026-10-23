Ezúttal ki lép előre kötöttfogásban? – kezdődik a birkózó-vb

Hatalmas terek, többsávos utcák, különleges, modern épületek olyan városban, amelyben az éves minimumhőmérséklet átlépheti a mínusz harminc fokot, miközben a legmelegebb napokon harminc fok fölé kúszhat a hőmérő. Ez Kazahsztán fővárosa, Asztana, ahová hét év után visszatért a birkózók világbajnoksága. Igaz, legutóbb még Nur-Szultannak nevezték a várost, 2019-ben ugyanis a kazah parlament úgy döntött, a lemondott államelnök, Nurszultan Nazarbajev előtt ezzel tiszteleg. Tisztelgett is, bő három évig, aztán visszanevezték Asztanává.

Kazahsztánban három órával többet mutat az óra, mint odahaza, itteni idő szerint délután háromkor megtartották a világbajnokság szombaton rajtoló kötöttfogású programjának sorsolását, és nem sokkal később a Lőrincz Viktor szövetségi kapitány vezette csapat nekilátott az utolsó edzésének.

„Vállalható” – kommentálta egyetlen szóval Bácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója a kötöttfogásúak sorsolását.

Lőrincz Viktortól azt kérdeztük, megítélése szerint jelenleg milyen erőt képvisel a kötöttfogású válogatott. „Szerintem meghatározóak vagyunk. Ha megnézzük az elmúlt évek világversenyeit, azt láthatjuk, hogy csapatszinten kiemelkedünk. Nem egy-két emberünk van, aki tartja az esernyőt, mindig más ér oda a legjobbak közé. Bármelyikük előre tud lépni, és dobogóra állni. Bízom abban, hogy ezt ismét bebizonyítjuk, pozitív vagyok, lendülettel, motiváltan vágunk neki a világbajnokságnak” – nyilatkozta a sportolóként olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok egykori klasszis.

A háromtagú női válogatottunk közel két hete edzőtáborozik Kazahsztánban, pénteken a bemelegítést együtt végezték a kötöttfogásúakkal, majd külön váltak és a súlyrendezésre, élesítésre fókuszáltak. Ligeti Richárd szakági szövetségi kapitány szombaton csatlakozik a csapathoz, ő csak nemrégiben tért vissza a Las Vegasban rendezett U23-as világbajnokságról, amelyen nem mellesleg remekeltek a lányok, négyen utaztak, vb-címmel és -bronzéremmel, valamint egy ötödik hellyel zártak.

„Most a felnőtteken a sor, hogy megmutassák, hoppá, előrelépett a csapat! Nagyon izgatott vagyok, ugyanazt a munkát végezték el, mint amelyiket az U23-asok, bízom benne, hogy megmutatkoznak a fejlődés nyomai – mondta Ligeti. – Az elkövetkező időszak fő feladata az, hogy elérjük azokat az eredményeket, amelyekkel a lányok elégedettek lehetnek. Most az az elvárásom, hogy olyan birkózást mutassanak be, amely után elmondhatják: igen, megéri a kőkemény munka!”

Az asztanai világbajnokságot a szabadfogásúak zárják. A Bánkuti Zsolt vezette válogatott hétfőn négy sportolóval érkezik meg Kazahsztánba. Edzőtáboroztak Oroszországban, Mahacskalában, a szövetségi kapitány az egyébként jól sikerült összetartáson úgy látta, mindegyik sportolónk volt már jobb állapotban: „Általában, amikor ilyen rossz előjeleket tapasztalok, akkor a verseny amúgy jól szokott sikerülni. Bízom benne, hogy most is így lesz! Kuramagomedov Murad több versenyen is szerepelt az Eb-t követően, ha azt nézem, ezeken hogyan birkózott, akkor azt mondom, hogy az első ötben benne kell lennie. Muszukajev Iszmail? Attól függ, milyen lábbal kel fel aznap, mennyire tudja felpörgetni magát. Szerintem neki is ott a helye a legjobb ötben. Végh Richárdnak ez amolyan felkészülési verseny, a jövő évi olimpiai kvalifikációs sorozatra nagyon komolyan össze kell raknia magát. És hát ott van Bajcajev Vlagyiszlav, ő szerepelt a legjobban az Eb-n, nehézsúlyban bármi megtörténhet, azt hiszem, neki van a legnagyobb esélye az éremszerzésre” – szögezte le Bánkuti.

Bácsi Péter egyébként amondó, két érem lehet reális a csapattól Asztanában, legyen igaza! Rajt szombaton, magyar idő szerint reggel 7.30-kor a Barisz Arénában.

A Kazah Nemzeti Sportegyetem égisze alatt működik a Kazah Birkózóakadémia, itt látogattuk meg a kötöttfogású és női válogatottunkat pénteken. A csarnok épp kétszer akkora, mint a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, tíz szőnyegen dolgozhatnak a sportolók, hatot az akadémisták foglaltak el, bő száz kötöttfogású fiatal figyelhette, miként készülnek Szőke Alexék. Lévai Tamás pihenőnapot tartott, ő a zenéért volt felelős, a többiektől ütemesen repkedtek a válldobások. Kicsit átmozgatták magukat a mieink, az utolsó nap már nem a világmegváltásról szól, hanem a súlyrendezésről. Lévai Zoltán kicsit beütötte az amúgy is fájós térdét, inkább leült, hogy ne történjen nagyobb baj. Rendben lesz? – kérdeztük. Csak annyira, mint eddig – felelte Az utolsó simítások

Fotó: Török Attila A „vállalható” kötöttfogású sorsolás alapján szombaton a vb- és Eb-bronzérmes Fritsch Róbert (77 kg) francia vagy kínai, a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán (82 kg) dél-koreai, vasárnap az Eb-második Váncza István (72 kg) chilei vagy bolgár, a vb- és Eb-ezüstérmes Szőke Alex (97 kg) bolgár vagy ukrán, az ugyancsak vb- és Eb-második Vitek Dárius (130 kg) örmény vagy észt, míg hétfőn a vb-harmadik Lévai Tamás (87 kg) ausztrál riválissal kezd. Kirajzolódtak az ágak

BIRKÓZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

A magyar válogatott és a verseny programja

Kötöttfogás

Szombat-vasárnap. 55 kg, 60 kg: nincs magyar induló. 82 kg: Lévai Zoltán (BHSE), 77 kg: Fritsch Róbert (Csepel SC)

Vasárnap-hétfő. 72 kg: Váncza István (FTC-MVM), 97 kg: Szőke Alex (ESMTK), 130 kg: Vitek Dárius (Tatabánya)

Hétfő-kedd. 63 kg, 67 kg: nincs magyar induló. 87 kg: Lévai Tamás (BHSE)

Női birkózás

Kedd-szerda. 50 kg: nincs magyar induló. 57 kg: Dollák Tamara (UTE), 65 kg, 76 kg: nincs magyar induló

Szerda-csütörtök. 53 kg, 62 kg: nincs magyar induló. 68 kg: Szabados Noémi (FTC-MVM), 72 kg:nincs magyar induló

Csütörtök-péntek. 55 kg: nincs magyar induló. 59 kg: Bognár Erika (Vasas)

Szabadfogás

Csütörtök-péntek. 65 kg: nincs magyar induló. 97 kg: Végh Richárd (Érd)

Péntek-szombat. 61 kg: nincs magyar induló. 70 kg: Muszukajev Iszmail (FTC-MVM), 86 kg: nincs magyar induló. 125 kg: Bajcajev Vlagyiszlav (Csepel SC)

Szombat-vasárnap. 57 kg: nincs magyar induló. 74 kg: Kuramagomedov Murad (Tatabánya), 79 kg, 92 kg: nincs magyar induló