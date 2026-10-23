Nemzeti Sportrádió

Leclerc kezdett az élen Verstappen és Norris előtt az austini nyitányon

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.23. 20:00
Leclerc kezdett az élen Austinban (Fotó: AFP)
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szabadedzés F1 Formula1 Amerikai Nagydíj
Charles Leclerc (Ferrari) volt a leggyorsabb a Formula–1-es Amerikai Nagydíj első szabadedzésén. A monacóit Max Verstappen (Red Bull) és Lando Norris (McLaren) követte, míg az első ötöst George Russell, Andrea Kimi Antonelli sorrendben a Mercedes kettőse zárta.

Egy szabad hétvége után folytatódott a bajnokság, a Formula–1 mezőnye Szingapúr után Amerika felé vette az irányt, ahol Austin nyitja az újabb tripla hétvégét. Noha Andrea Kimi Antonellinek először nyílhat lehetősége rá, hogy lezárja a vb-küzdelmet, és megszerezze pályafutása első világbajnoki címét, ehhez mindenekelőtt elengedhetetlen lenne, hogy ő arasson győzelmet vasárnap.

ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA...
...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.

Az olasz versenyzőre várhatóan nehéz feladat vár, hiszen a Spanyol Nagydíj óta nyeretlen, miközben a Mercedes továbbra is a Sepangban bevetett fejlesztési csomagját kívánja még jobban megérteni. Ráadásul a fejlesztési verseny sem ért véget, a riválisok, a Ferrari, a Red Bull és a McLaren is újításokkal készült az év 18. állomására. A Scuderia módosított padlólemezzel, új oldaldobozokkal és diffúzorokkal támad, a „vörös bikák” új első szárnyat, a wokingiak pedig új diffúzort hoztak.

Az austini nyitányon nem volt teljes a mezőny: a különleges, cowboystílust idéző festést használó Cadillacnél Colton Herta kapott lehetőséget Sergio Pérez helyén, az amerikai hazai pályán is bemutatkozhatott az F1-ben.

A versenyzők azonnal birtokukba vették az 5513 méter hosszú pályát, igaz, a két Williams többször is eltűnt a garázs mélyében, és versenyzői sokáig nem rendelkeztek mért körrel, míg az Alpine-nál Franco Colapinto veszített némi időt. Az első gyors körök a Ferrari házi csatáját hozták: Lewis Hamilton és Charles Leclerc váltotta egymást az élen, míg a Red Bull és a McLaren is meggyőzőbben kezdett, mint a Mercedes. Igaz, Antonelli és Russell eleinte kemény gumin körözött a COTA-n, míg a riválisok a közepes keveréken kezdtek.

Bár nem történt baleset vagy jelentősebb hiba a nyitányon, több köridőt is töröltek pályakiszélesítés okán, ami az eredményre is hatással volt. A lágy gumis próbálkozásoknál például a két gyors kört is futó Verstappen teljesítette a leggyorsabb kört, de a 19-es kanyarban nem tartotta tiszteletben a pálya határait, így visszaszorult a második helyre. Az élen Leclerc zárt, a monacói pilóta 84 ezreddel előzte meg a Red Bull-os ellenfelét, a harmadik Lando Norris hátránya pedig már a két és fél tizedet közelítette.

Az első ötöst Russell, Antonelli sorrendben a Mercedes kettőse egészítette ki, de az autó szemlátomást rakoncátlanul viselkedett. Az eleinte az időlistát is vezető Hamilton hatodikként zárt, a brit az első gyors körén rontott, ami után már nem igazán tudta tartani a lépést a csapattársával. A hétszeres bajnokot Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, illetve a jó formában kezdő Racing Bulls párosa követte az első tíz helyen.

Folytatás 23 órakor a második szabadedzéssel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.LeclercFerrari1:36.052átlag: 206.625 km/ó
2.VerstappenRed Bull-Ford1:36.1360.084 mp h.
3.NorrisMcLaren-Mercedes1:36.2970.245
4.RussellMercedes1:36.3780.326
5.AntonelliMercedes1:36.5330.481
6.HamiltonFerrari1:36.5550.503
7.PiastriMcLaren-Mercedes1:36.7860.734
8.BortoletoAudi1:36.9950.943
9.LindbladRacing Bulls-Ford1:37.0631.011
10.LawsonRacing Bulls-Ford1:37.3091.257
11.BearmanHaas-Ferrari1:37.6651.613
12.AlonsoAston Martin-Honda1:37.6881.636
13.StrollAston Martin-Honda1:37.7831.731
14.HadjarRed Bull-Ford1:37.7901.738
15.GaslyAlpine-Mercedes1:37.8011.749
16.OconHaas-Ferrari1:37.8961.844
17.ColapintoAlpine-Mercedes1:38.1212.069
18.HülkenbergAudi1:38.1222.070
19.SainzWilliams-Mercedes1:38.8462.794
20.BottasCadillac-Ferrari1:39.0533.001
21.HertaCadillac-Ferrari1:39.9793.927
22.AlbonWilliams-Mercedes- 
47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés23.00–00.00
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

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Verstappen elodázhatja Antonelli bajnokavatását Austinban?

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