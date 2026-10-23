Leclerc kezdett az élen Verstappen és Norris előtt az austini nyitányon
Egy szabad hétvége után folytatódott a bajnokság, a Formula–1 mezőnye Szingapúr után Amerika felé vette az irányt, ahol Austin nyitja az újabb tripla hétvégét. Noha Andrea Kimi Antonellinek először nyílhat lehetősége rá, hogy lezárja a vb-küzdelmet, és megszerezze pályafutása első világbajnoki címét, ehhez mindenekelőtt elengedhetetlen lenne, hogy ő arasson győzelmet vasárnap.
|ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA...
|...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.
Az olasz versenyzőre várhatóan nehéz feladat vár, hiszen a Spanyol Nagydíj óta nyeretlen, miközben a Mercedes továbbra is a Sepangban bevetett fejlesztési csomagját kívánja még jobban megérteni. Ráadásul a fejlesztési verseny sem ért véget, a riválisok, a Ferrari, a Red Bull és a McLaren is újításokkal készült az év 18. állomására. A Scuderia módosított padlólemezzel, új oldaldobozokkal és diffúzorokkal támad, a „vörös bikák” új első szárnyat, a wokingiak pedig új diffúzort hoztak.
Az austini nyitányon nem volt teljes a mezőny: a különleges, cowboystílust idéző festést használó Cadillacnél Colton Herta kapott lehetőséget Sergio Pérez helyén, az amerikai hazai pályán is bemutatkozhatott az F1-ben.
A versenyzők azonnal birtokukba vették az 5513 méter hosszú pályát, igaz, a két Williams többször is eltűnt a garázs mélyében, és versenyzői sokáig nem rendelkeztek mért körrel, míg az Alpine-nál Franco Colapinto veszített némi időt. Az első gyors körök a Ferrari házi csatáját hozták: Lewis Hamilton és Charles Leclerc váltotta egymást az élen, míg a Red Bull és a McLaren is meggyőzőbben kezdett, mint a Mercedes. Igaz, Antonelli és Russell eleinte kemény gumin körözött a COTA-n, míg a riválisok a közepes keveréken kezdtek.
Bár nem történt baleset vagy jelentősebb hiba a nyitányon, több köridőt is töröltek pályakiszélesítés okán, ami az eredményre is hatással volt. A lágy gumis próbálkozásoknál például a két gyors kört is futó Verstappen teljesítette a leggyorsabb kört, de a 19-es kanyarban nem tartotta tiszteletben a pálya határait, így visszaszorult a második helyre. Az élen Leclerc zárt, a monacói pilóta 84 ezreddel előzte meg a Red Bull-os ellenfelét, a harmadik Lando Norris hátránya pedig már a két és fél tizedet közelítette.
Az első ötöst Russell, Antonelli sorrendben a Mercedes kettőse egészítette ki, de az autó szemlátomást rakoncátlanul viselkedett. Az eleinte az időlistát is vezető Hamilton hatodikként zárt, a brit az első gyors körén rontott, ami után már nem igazán tudta tartani a lépést a csapattársával. A hétszeres bajnokot Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, illetve a jó formában kezdő Racing Bulls párosa követte az első tíz helyen.
Folytatás 23 órakor a második szabadedzéssel.
AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Leclerc
|Ferrari
|1:36.052
|átlag: 206.625 km/ó
|2.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:36.136
|0.084 mp h.
|3.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:36.297
|0.245
|4.
|Russell
|Mercedes
|1:36.378
|0.326
|5.
|Antonelli
|Mercedes
|1:36.533
|0.481
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|1:36.555
|0.503
|7.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:36.786
|0.734
|8.
|Bortoleto
|Audi
|1:36.995
|0.943
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:37.063
|1.011
|10.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:37.309
|1.257
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:37.665
|1.613
|12.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:37.688
|1.636
|13.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:37.783
|1.731
|14.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:37.790
|1.738
|15.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:37.801
|1.749
|16.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:37.896
|1.844
|17.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:38.121
|2.069
|18.
|Hülkenberg
|Audi
|1:38.122
|2.070
|19.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:38.846
|2.794
|20.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:39.053
|3.001
|21.
|Herta
|Cadillac-Ferrari
|1:39.979
|3.927
|22.
|Albon
|Williams-Mercedes
|-
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|23.00–00.00
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00