Leclerc kezdett az élen Verstappen és Norris előtt az austini nyitányon

Egy szabad hétvége után folytatódott a bajnokság, a Formula–1 mezőnye Szingapúr után Amerika felé vette az irányt, ahol Austin nyitja az újabb tripla hétvégét. Noha Andrea Kimi Antonellinek először nyílhat lehetősége rá, hogy lezárja a vb-küzdelmet, és megszerezze pályafutása első világbajnoki címét, ehhez mindenekelőtt elengedhetetlen lenne, hogy ő arasson győzelmet vasárnap.

ANTONELLI VILÁGBAJNOK AUSTINBAN, HA... ...nyer, miközben Hamilton legfeljebb az ötödik helyen zár, Russell pedig nem végez előrébb a kilencedik pozíciónál.

Az olasz versenyzőre várhatóan nehéz feladat vár, hiszen a Spanyol Nagydíj óta nyeretlen, miközben a Mercedes továbbra is a Sepangban bevetett fejlesztési csomagját kívánja még jobban megérteni. Ráadásul a fejlesztési verseny sem ért véget, a riválisok, a Ferrari, a Red Bull és a McLaren is újításokkal készült az év 18. állomására. A Scuderia módosított padlólemezzel, új oldaldobozokkal és diffúzorokkal támad, a „vörös bikák” új első szárnyat, a wokingiak pedig új diffúzort hoztak.

Az austini nyitányon nem volt teljes a mezőny: a különleges, cowboystílust idéző festést használó Cadillacnél Colton Herta kapott lehetőséget Sergio Pérez helyén, az amerikai hazai pályán is bemutatkozhatott az F1-ben.

A versenyzők azonnal birtokukba vették az 5513 méter hosszú pályát, igaz, a két Williams többször is eltűnt a garázs mélyében, és versenyzői sokáig nem rendelkeztek mért körrel, míg az Alpine-nál Franco Colapinto veszített némi időt. Az első gyors körök a Ferrari házi csatáját hozták: Lewis Hamilton és Charles Leclerc váltotta egymást az élen, míg a Red Bull és a McLaren is meggyőzőbben kezdett, mint a Mercedes. Igaz, Antonelli és Russell eleinte kemény gumin körözött a COTA-n, míg a riválisok a közepes keveréken kezdtek.

Bár nem történt baleset vagy jelentősebb hiba a nyitányon, több köridőt is töröltek pályakiszélesítés okán, ami az eredményre is hatással volt. A lágy gumis próbálkozásoknál például a két gyors kört is futó Verstappen teljesítette a leggyorsabb kört, de a 19-es kanyarban nem tartotta tiszteletben a pálya határait, így visszaszorult a második helyre. Az élen Leclerc zárt, a monacói pilóta 84 ezreddel előzte meg a Red Bull-os ellenfelét, a harmadik Lando Norris hátránya pedig már a két és fél tizedet közelítette.

Az első ötöst Russell, Antonelli sorrendben a Mercedes kettőse egészítette ki, de az autó szemlátomást rakoncátlanul viselkedett. Az eleinte az időlistát is vezető Hamilton hatodikként zárt, a brit az első gyors körén rontott, ami után már nem igazán tudta tartani a lépést a csapattársával. A hétszeres bajnokot Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, illetve a jó formában kezdő Racing Bulls párosa követte az első tíz helyen.

Folytatás 23 órakor a második szabadedzéssel.

AMERIKAI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Leclerc Ferrari 1:36.052 átlag: 206.625 km/ó 2. Verstappen Red Bull-Ford 1:36.136 0.084 mp h. 3. Norris McLaren-Mercedes 1:36.297 0.245 4. Russell Mercedes 1:36.378 0.326 5. Antonelli Mercedes 1:36.533 0.481 6. Hamilton Ferrari 1:36.555 0.503 7. Piastri McLaren-Mercedes 1:36.786 0.734 8. Bortoleto Audi 1:36.995 0.943 9. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:37.063 1.011 10. Lawson Racing Bulls-Ford 1:37.309 1.257 11. Bearman Haas-Ferrari 1:37.665 1.613 12. Alonso Aston Martin-Honda 1:37.688 1.636 13. Stroll Aston Martin-Honda 1:37.783 1.731 14. Hadjar Red Bull-Ford 1:37.790 1.738 15. Gasly Alpine-Mercedes 1:37.801 1.749 16. Ocon Haas-Ferrari 1:37.896 1.844 17. Colapinto Alpine-Mercedes 1:38.121 2.069 18. Hülkenberg Audi 1:38.122 2.070 19. Sainz Williams-Mercedes 1:38.846 2.794 20. Bottas Cadillac-Ferrari 1:39.053 3.001 21. Herta Cadillac-Ferrari 1:39.979 3.927 22. Albon Williams-Mercedes -