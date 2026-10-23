Nemzeti Sportrádió

Maratoni kajak-kenu vb: Zagyvai Borbála aranyérmes rövid körön

2026.10.23. 20:06
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Zagyvai Borbála világbajnok (Fotó: kajakkenusport.hu)
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maratoni kajak-kenu világbajnokság Zagyvai Borbála maratoni kajak-kenu vb
A kenus Zagyvai Borbála aranyérmet szerzett pénteken a rövid körös versenyben az argentínai Gualeguaychúban zajló maratoni kajak-kenu világbajnokságon.

A viadal honlapja szerint a Kovács Katalin Akadémia versenyzője 15:01.29 perc alatt teljesítette a 3.4 kilométeres, két futószakasszal tarkított távot. Sikerével sorozatban negyedik alkalommal nyerte magyar versenyző ezt a számot a világbajnokságon – 2023-ban és 2024-ben Kisbán Zsófia, tavaly, Győrben pedig Csorba Zsófia tudott győzni. Kisbán ezúttal is a mezőny tagja volt és a 14. helyen végzett. A férfi kenusoknál Uhrin Dávid az ötödik, Soltész Péter a 12. helyen ért célba. A kajakosoknál Csépe Panna hatodik, Sinkó Panna 12., Kolozsvári Brúnó 13., Noé Bálint pedig 16. lett.

Az ifjúságiak között is gyűjtöttek két dobogós helyet a magyarok: az egyformán kajakos Pálinkás Ármin ezüst-, Jámbor Lotti bronzérmet szerzett.

A rövid körös versenyeket eredetileg csütörtökön bonyolították volna le, de a viharos időjárás a program halasztására kényszerítette a szervezőket.

A szakág első dél-amerikai vb-jén – amely vasárnapig tart – 34 magyar versenyző vesz részt.

 

maratoni kajak-kenu világbajnokság Zagyvai Borbála maratoni kajak-kenu vb
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