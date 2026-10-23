Maratoni kajak-kenu vb: Zagyvai Borbála aranyérmes rövid körön

A viadal honlapja szerint a Kovács Katalin Akadémia versenyzője 15:01.29 perc alatt teljesítette a 3.4 kilométeres, két futószakasszal tarkított távot. Sikerével sorozatban negyedik alkalommal nyerte magyar versenyző ezt a számot a világbajnokságon – 2023-ban és 2024-ben Kisbán Zsófia, tavaly, Győrben pedig Csorba Zsófia tudott győzni. Kisbán ezúttal is a mezőny tagja volt és a 14. helyen végzett. A férfi kenusoknál Uhrin Dávid az ötödik, Soltész Péter a 12. helyen ért célba. A kajakosoknál Csépe Panna hatodik, Sinkó Panna 12., Kolozsvári Brúnó 13., Noé Bálint pedig 16. lett.

Az ifjúságiak között is gyűjtöttek két dobogós helyet a magyarok: az egyformán kajakos Pálinkás Ármin ezüst-, Jámbor Lotti bronzérmet szerzett.

A rövid körös versenyeket eredetileg csütörtökön bonyolították volna le, de a viharos időjárás a program halasztására kényszerítette a szervezőket.

A szakág első dél-amerikai vb-jén – amely vasárnapig tart – 34 magyar versenyző vesz részt.