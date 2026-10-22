Nemzeti Sportrádió

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El: FTC–Torreense 1–1

Yusuf vezetést szerzett a Fradinak a Torreense ellen, gyorsan jött rá a válasz – videók

T. Z.T. Z.
2026.10.22. 19:34
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
FTC Bamidele Yusuf Európa-liga Ferencváros
A Ferencváros Bamidele Yusuf góljával szerezte meg a vezetést a portugál Torreense ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában. A nigériai támadó a 20. percben egy tökéletesen kivitelezett lövéssel vette be az ellenfél kapuját. Sokáig azonban nem örülhettek a zöld-fehér szurkolók, három perccel később Manu Pozo révén máris egyenlítettek a vendégek.

Yusuf találata:

Manu Pozo egyenlítése:

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FTC Bamidele Yusuf Európa-liga Ferencváros
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