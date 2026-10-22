Yusuf vezetést szerzett a Fradinak a Torreense ellen, gyorsan jött rá a válasz – videók

A Ferencváros Bamidele Yusuf góljával szerezte meg a vezetést a portugál Torreense ellen a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 3. fordulójában. A nigériai támadó a 20. percben egy tökéletesen kivitelezett lövéssel vette be az ellenfél kapuját. Sokáig azonban nem örülhettek a zöld-fehér szurkolók, három perccel később Manu Pozo révén máris egyenlítettek a vendégek.

Yusuf találata: Manu Pozo egyenlítése: ÉLŐ, SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!