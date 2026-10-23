Kosár: Czirkos Panka egyre nagyob szerepre tör az NB I/A-csoportban

Több U20-as játékos is jó formában kezdte az évadot a felnőtt női élvonalbeli kosárlabda-bajnokságban. Közéjük tartozik a Vasas 2007-es születésű reménysége, Czirkos Panka is, aki több mint megduplázta az előző idénybeli pontátlagát, és jelenleg az egyik legeredményesebb utánpótláskorú játékos az A-csoportban. Az egyes és kettes poszton is bevethető fiatal az első öt fordulóban 8,6 pontot, 2,6 lepattanót, 1,8 gólpasszt, 1 szerzett labdát és 9,4-es VAL-mutatót átlagolt meccsenként, amivel egyébként pillanatnyilag a pasarétiek csapatának legponterősebb játékosa is.

Alapvetően nagyon vártam ezt a szezont, igazán éhesnek és motiváltnak éreztem magam, egyénileg szerettem volna előrelépni a karrieremben, és megmutatni, hogy képes vagyok nagyobb szerepet is magamra vállalni

– mondta az U20-as válogatott Czirkos az Utánpótlássportnak. – Egyértelmű célom volt, hogy szeretnék egyre eredményesebb és meghatározóbb játékossá válni. Fiatal a keretünk, ennek a pozitív oldala, hogy sok játéklehetőséghez juthatok, amivel próbálok élni is, de amiatt közben nagyon csalódott vagyok, hogy eddig nyeretlenül állunk a csapattal az alapszakaszban, és sajnos a bajnokság elején mind az öt meccsünket elveszítettük. Nyilván, egyénileg is még mindig van hova fejlődnöm, szó sincs arról, hogy maradéktalanul elégedett vagyok a saját játékommal, de úgy érzem, teljesen más, egy sokkal jobb énemet tudom most megmutatni, mint az előző évadban. Jelenleg egyébként egyetemre járok a kosárlabdázás mellett, emiatt kicsit felszabadultabban állok a sporthoz, több energiám van, és jobban tudok koncentrálni a dolgomra a pályán. Mindemellett a nyáron az U20-as Eb-n is ott lehettem a korosztályos válogatott tagjaként Litvániában, ahol újabb fontos nemzetközi tapasztalatokat szereztem."

Forrás: Vasas Akadémia

Hangsúlyozta, igyekszik a mostani formáját fenntartani, sőt még javítani is rajta, illetve győzelmekhez és rájátszásba jutáshoz segíteni a Vasast.

A bátorság terén változott a legtöbbet a játékom. Egyre aktívabb vagyok a mérkőzéseken is, jobban merek már kezdeményezni, mint korábban.

Persze, tudom azt is, hogy még mindig az út elején járok, de szépen lassan lépdelek előre a jó irányba a fejlődésem szempontjából."

(Kiemelt kép forrása: Vasas Akadémia)