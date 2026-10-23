Hazajön a századikra – interjú Benedek Gáborral

– Halló, hogy van?

– Köszönöm, ahogyan mondani szokták, a koromhoz képest jól. Örülök, hogy keres, mert a családtagokon kívül kevesen hívnak. Persze tudom, az én korosztályomból már alig élünk, kihaltak mellőlem a barátok – mondta némi szomorúsággal a hangjában telefonérdeklődésünkre a németországi Sankt Augustinban élő, 99 éves Benedek Gábor.

– Mivel telnek a hétköznapjai?

– A futás már nem megy, de a sétát nem hagyom ki. Délelőtt két óra a szigorú penzum, amiből nem engedek.

– A hangjából azt veszem ki, kiváló szellemi állapotnak örvend.

– Igyekszem ebben a tekintetben is fittnek maradni. Könyvet már nincs kedvem, türelmem olvasni, de a Frankfurter Allgemeine Zeitungot rendszeresen forgatom.

– Sem terjedelmében, sem tartalmában nem egy „vékonyka” napilap…

– Persze, nem is olvasok el mindent, a FAZ-ban igazán azt szeretem, hogy Magyarországról mindig objektíven ír.

– Itthon az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára készül az ország.

– Tisztában vagyok vele, gondolom, ezért keres.

1952: balra a svéd, jobbra a finn, középen az olimpiai bajnok magyar öttusacsapat – Benedek Gábor, Kovácsi Aladár, Szondy István (Fotó: Imago Images)

– Amikor a forradalom eseményeit felidéztük, felidézzük, tűpontosan emlékszik a történtekre. Ez minek tulajdonítható?

– Elsősorban annak, hogy mélyen belém ivódtak azok az órák, napok. Az sem mellékes, hogy az időszak összekapcsolódott az olimpiával, ami önmagában is emlékezetes. Még akkor is, ha a helsinki csapataranyérem és az egyéni ezüst után Melbourne-ben nem sikerült dobogóra állni. Ám egyre inkább azt veszem észre magamon, hogy érzékenyebbé váltam, a sok-sok mindenből, ami engem ért, a negatív élmények dominálnak.

Édesapja az első világháborúban elvesztette az egyik lábát, a hadirokkant után a család Budapesten kapott egy trafikot, s Tiszafüredről a fővárosba költözött. A família két gyermeke is katonai pályára lépett, Gábor Marosvásárhelyre került hadapródiskolába. Ám a második világháború kirobbanása után a végzősök is a frontra kerültek, Lengyelországban fogságba esett, svédországi, dániai kitérő után 1947-ben térhetett haza.

Benedek Gábor a szintén egykori hadapródiskolás Szondy Istvánnal és Kovácsi Aladárral Helsinkiben (1952) a csapatversenyben megszerezte az öttusasport első magyar olimpiai aranyérmét, egyéniben második lett, Chilében (1953) megnyerte vb-t. Olyannyira a rendszer megbecsült sportolója volt, hogy egykori iskolájában, a Vajda Péter utcában sportkört neveztek el róla. Elismertségét jelzi, noha származására nézve osztályidegennek számított, 1956 januárjában a magyar sportolók nevében ő tette le az olimpiai esküt. A melbourne-i ötkarikás játékokra utazva a Prága melletti Nymburkban a szovjet megszállás ellen tiltakozva forradalmi bizottságot alapítottak, Benedek ellenezte a kapcsolattartást a szovjet sportolókkal. Kádár János rendszere ezt nem hagyta büntetlenül, 1957 tavaszán elővették, ezután szikvízgyártásból tudta csak eltartani szeretteit. A családi életét szomorú események szegélyezték, apja halála is megviselte, de még inkább lánya leukémiája. Felesége a híres gyerekgyógyász Heim Pál unokája volt, Évike ezért is kerülhetett 1969-ben az NSZK-ban egy gyógykezelési programba, ám nem sikerült megmenteni. Mi több, a kiutazás során a határőrök megalázó helyzetbe hozták a kislányt, a Benedek család ekkor döntötte el, nem tér haza – pedig ez Gáborban a megpróbáltatások ellenére korábban sohasem vetődött fel. Fiukat – akit egyébként nem engedtek ki a családdal, nehogy disszidáljanak… – 1971-ben egy Volkswagen buszban elbújtatva csempészték ki a família után. Ezt követően Benedek nyugdíjazásáig Warendorfban dolgozott, a rendszerváltozást követően rendszeresen hazalátogat, sűrűn megfordul pilismaróti házában. Szódásként tartotta el a családját

– Ugyanakkor nem tagadható, a forradalom első napjai az utca emberében magasztos érzéseket váltottak ki.

– Persze, mindenki érezte, hogy valami van a levegőben. Mi a Vörös Csillag Szállóban laktunk, katonai dzsippel jártunk az edzésekre. Huszonharmadikán az események minket is magukkal sodortak. Ott voltunk a Petőfi-szobornál, átmentünk Budára a Bem-szoborhoz, ott láttam először kivágott címeres, azaz lyukas magyar zászlót, ami a forradalom jelképévé vált. A Sztálin-szobor szétfűrészelését is láttuk, aztán irány vissza a Svábhegyre, már fent hallottuk, hogy a Rádiónál lőnek.

– Ön kezdetben amondó volt, ne utazzanak az olimpiára.

– Nemcsak én, hanem Papp László és Székely Éva is így vélte, érthető, mindannyian családos emberek voltunk. Ráadásul a nymburki tartózkodás sem volt megnyugtató.

– Abból a szempontból sem, hogy Csehszlovákiában a sportolók megalakították a forradalmi tanácsot, amelybe Iglói Mihályt, Gyarmati Dezsőt, Klics Ferencet választották, ráadásul ön azt mondta, ne fogjanak kezet a szovjet sportolókkal…

– Ez lett utólag a súlyos bűnöm, holott én azt javasoltam, szakítsunk meg minden kapcsolatot velük, így felhívjuk a nagyvilág figyelmét a történtekre. Sok sportbarátunk volt a szovjetek között, abban egyeztünk meg, nem gratulálunk nekik. Én például nem érintkeztem Igor Novikovval és Konsztantyin Szalnyikovval, utóbbi nyerte meg 1956 nyarán nálunk a nemzetközi versenyt.

1953: Benedek Gábor a nemzetközi öttusaverseny örkényi lovaspályáján (Fotó: MTI/Bojár Sándor)

– Ausztráliába megérkezve mennyire volt frusztráló az otthoniakkal kapcsolatos bizonytalanság?

– A kint eltöltött időszak ebből a szempontból borzasztó volt. Hanem a megérkezés! Ahogyan az ottani magyarok fogadtak minket a Himnusz éneklésével, az felemelő volt. De a család miatt fel sem vetődött bennem, hogy az olimpia után nem térek haza.

– A hazatérést követően viszont a negatív élmények kerültek előtérbe.

– A történtek miatt elővettek, a Kádár-rendszerben megtűrt valaki lettem, nem is másod-, hanem harmadosztályú állampolgár…

– …akinek a Hétfői Hírek újságírója szerint nincs erkölcsi alapja pástra lépni egy magyarországi vívóversenyen.

– Túl sok volt, ráadásul a lányom megbetegedett, kérem, ne menjünk bele a részletekbe, mert egyre érzékenyebb leszek…

– Jövő márciusban lesz százéves, gyönyörű kort ért meg.

– Talán azért, mert a forradalom alatt a halálhíremet keltették… Amikor Melbourne-ben a lovaspálya színhelyén találkoztam a sportág svéd elöljáróival, összecsapták a kezüket, hogy egyszer már elsirattak…

– Térjünk vissza a hétköznapokhoz: mi az, ami élteti?

– Említette a születésnapomat. Noha régóta nem vállalom az utazást, ha a Jóisten is úgy akarja, hazamegyek. Tartozom ennyivel a magyar sportnak. S talán Pilismaróton is eltöltök néhány napot. No meg az unokámmal, Tiborral, aki Németországban született, de Magyarországon alapított családot. Ott érzi jól magát. Látja, nekem el kellett jönnöm, ő azt választotta. Erre büszke vagyok!

Született: 1927. március 23., Tiszafüred

Sportágai: vívás (1948–1959), öttusa (1950–1959)

Klubjai: Csepel (1948–1959), Bp. Honvéd (1950–1959)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (csapat, 1952), olimpiai 2. (egyéni, 1952), 2x világbajnok (egyéni, 1953; csapat, 1954), 5x magyar bajnok (4x öttusacsapat, 1949, 1951, 1952, 1953; párbajtőrcsapat, 1951)

Klubjai edzőként: Bp. Honvéd (1960–1969), Warendorf (1969–1990)

Díjai, elismerései: a Magyar Népköztársaság Kiváló Sportolója (1951), a Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója (1954), a magyar öttusa örökös bajnoka (1988), a Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat (2017), a MSÚSZ Életműdíja (2023) NÉVJEGY: Benedek Gábor

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 22-i lapszámában jelent meg.)