Nemzeti Sportrádió

Forradalmi fotókincsek a Honvéd-kapus bátyjának fiókjából – GALÉRIA

NÉMETH ANDREANÉMETH ANDREA
2026.10.23. 06:56
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1956. október 23.: a budapesti Bem rakpart a Vitéz utcánál. Műegyetemisták vonulnak a Bem József tér fel
Címkék
1956 1956-os forradalom galéria Képes Sport
Hat évtizeden keresztül őrizte titokban Faragó György az 1956-os forradalom budapesti jeleneteiről készített fényképeinek egyetlen megmaradt tekercsét.

A Capa Központ 2024-es cikke szerint eredetileg létezett ezen kívül még tizenkét tekercs, ezeket az akkor 26 éves fotóriporter öccsével, Faragó Lajossal, a Honvéd válogatott kapusával menekítette ki 1956. november elején Nyugat-Európába. A kispesti csapat a Bilbao elleni BEK-mérkőzésre készült, végül hónapokig tartó európai, majd dél-amerikai bolyongás lett a túrából, a történelmi értékű fotóknak pedig valahol út közben nyomuk veszett. A 2021-ben elhunyt fotográfus testvére kapcsolatai révén számos futballtémájú megbízatást is kapott, sőt egy ideig a Honvéd szinte állandó fotósa volt (ő készítette a klubnál Puskás Ferencékről a híres 1954-es színes portrésorozatot). Hetven éve a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fotográfusaként sodródott az akadémistákkal az október 23-i Bem téri tüntetésre, és maradt aztán a következő napokban is a harci események közelében. A fiókból előkerült negatívok a forradalom vizuális emlékeinek fontos adalékául szolgálnak, a Fortepan fotógyűjteményen ma nyilvánosan elérhetők – ezekből a képekből válogattunk néhány darabot a Képes Sport jubileumi tematikus kiadványához.

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fotó 2026.10.22.

Forradalmi fotókincsek a Honvéd-kapus bátyjának fiókjából (Fotók: Fortepan/Faragó György)

A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. október 22-i lapszámában jelent meg.)

1956 1956-os forradalom galéria Képes Sport
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