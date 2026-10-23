Forradalmi fotókincsek a Honvéd-kapus bátyjának fiókjából – GALÉRIA

A Capa Központ 2024-es cikke szerint eredetileg létezett ezen kívül még tizenkét tekercs, ezeket az akkor 26 éves fotóriporter öccsével, Faragó Lajossal, a Honvéd válogatott kapusával menekítette ki 1956. november elején Nyugat-Európába. A kispesti csapat a Bilbao elleni BEK-mérkőzésre készült, végül hónapokig tartó európai, majd dél-amerikai bolyongás lett a túrából, a történelmi értékű fotóknak pedig valahol út közben nyomuk veszett. A 2021-ben elhunyt fotográfus testvére kapcsolatai révén számos futballtémájú megbízatást is kapott, sőt egy ideig a Honvéd szinte állandó fotósa volt (ő készítette a klubnál Puskás Ferencékről a híres 1954-es színes portrésorozatot). Hetven éve a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fotográfusaként sodródott az akadémistákkal az október 23-i Bem téri tüntetésre, és maradt aztán a következő napokban is a harci események közelében. A fiókból előkerült negatívok a forradalom vizuális emlékeinek fontos adalékául szolgálnak, a Fortepan fotógyűjteményen ma nyilvánosan elérhetők – ezekből a képekből válogattunk néhány darabot a Képes Sport jubileumi tematikus kiadványához.