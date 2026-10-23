Nemzeti Sportrádió

Rangos elismerésben részesült Mátyus János

FÜZESI BÁLINTFÜZESI BÁLINT
2026.10.23. 08:46
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Képszerkesztőség / Berecz Valter
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elismerés Mátyus János Terézváros
Október 17-én adták át Budapest 6. kerülete, vagyis Terézváros idei legrangosabb kitüntetéseit. A korábbi 34-szeres válogatott futballista, Mátyus János Terézváros sportolója díjban részesült – számolt be róla a kerület hivatalos weboldala.

Mátyus János korábbi labdarúgó, majd edző nyolcéves kora óta vallja otthonának Terézvárost, számára az egykori Labda utcai általános az első iskolája, a Hunyadi tér az első nagy gyerekkori fociderbik terepe volt. Aztán a Bozsik Stadion, az Üllői út és a Népstadion felé gurult a labda, de Magyarországon kívül Németországban, Skóciában és Ausztriában is futballozott, s tagja volt az eddigi utolsó magyar labdarúgócsapatnak, amely kiharcolta a részvételt az olimpián (1996-ban). Amire azonban a legbüszkébb: 34-szer léphetett pályára a válogatottban.

Később edzősködött a REAC, a Pápa, a Nyíregyháza, a Haladás, a Sopron, a Budafok, a Kisvárda és a Pécs együttesénél. Idén január óta Belgiumban dolgozik a Royal Olympic Charleroi sportigazgatójaként.

Mátyus elmondta, hogy kevés olyan élvonalbeli futballistáról hallott a kortársai közül, aki a pesti belvárosból ért volna el ilyen magasságba, neki mégis megadatott, hogy a Kispest-Honvéd és a Ferencváros mezét is viselhesse.

 „Azt szoktam mondani, hogy a Kispest olyan, mintha az édesanyám lenne, ott szereztem az első meghatározó élményeket, ott lett belőlem élvonalbeli futballista mondta a kerület hivatalos oldalának. A Fradi meg a szerelmem, már gyerekként is nekik szurkoltam. Terézvárosban viszont otthon érzem magam, a Lázár, a Hajós, az Ó utca az a »háromszög«, amit a legjobban ismerek. A kötődés miatt felemelő érzés volt értesülni arról, hogy a lakóhelyemen ismernek el.”

 

elismerés Mátyus János Terézváros
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