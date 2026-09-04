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Úszás: kettős magyar győzelemmel folytatódott a nyílt vízi junior-vb

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2026.09.04. 16:15
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Kreisz Bálint Marosszéki Armand utánpótlás nyílt vízi úszás junior-világbajnokság utánpótlássport
Kreisz Bálint arany-, Marosszéki Armand ezüstérmet szerzett a 16-17 éves fiúk 7,5 kilométeres versenyében az Argentínában zajló nyílt vízi junior-világbajnokság második napján.

Azok után, hogy az első napon Kárpáti Máté arany-, Nagy Napsugár bronzérmes lett 10 kilométeren a 18-19 évesek között a nyílt vízi úszók junior-vb-jén, pénteken is hasonlóan remekül folytatták a magyar fiatalok Santa Fében. Ezúttal a 16-17 éves fiúk 7,5 kilométeres távján örülhettünk kiemelkedő sikereknek, sőt egyenesen kettős győzelemnek, miután

Kreisz Bálint világbajnoki címet szerzett, míg mögötte Marosszéki Armand ért célba ezüstérmesként,

így akárcsak a sukorói korosztályos Eb-n, a vb-n is ők végeztek az első két helyen.

(Kiemelt képen: Kreisz Bálint Forrás: MÚSZ)

Kreisz Bálint Marosszéki Armand utánpótlás nyílt vízi úszás junior-világbajnokság utánpótlássport
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