Gyönyörű „rakéta”: elképesztő dobás döntött a török kosárbajnokságban – VIDEÓ

Yigitcan Saybir, a Tofast két éve szolgáló 27 éves török válogatott erőcsatár nyert már Euroligát, török bajnokságot és Török Kupát egyik korábbi klubjával, az Anadolu Efessel, de a nagyvilág kosárlabda-rajongóinak túlnyomó többsége alighanem most találkozik először a nevével. Íme, a nevezetes győztes buzzer, amelyre Saybir állítása szerint régóta készül edzéseken, de tudja azt is, hogy a rengeteg gyakorláson túl iszonyatosan nagy szerencse is kellett a tökéletes kivitelezéshez.

#BSL | Maç sonucu | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 1. Hafta | Az önce biz ne yaşadıkkkk 🤯😱😱



TOFAŞ 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma



▶️ Yiğitcan Saybir 18 sayı

▶️ Bryce Jones 15 sayı

▶️ Zach Nutall 15 sayı

▶️ Jamuni Mcneace 11 sayı#WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere pic.twitter.com/Sj66SQY3zp — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) September 25, 2026