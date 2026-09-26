Gyönyörű „rakéta”: elképesztő dobás döntött a török kosárbajnokságban – VIDEÓ
Ha török kosárlabda-bajnokság, akkor általában a nőiről írunk ott játszó légiósiank miatt, de pénteken született egy olyan győztes kosár, hogy érdemes mutatnunk egy videót a férfimezőnyből: Yigitcan Saybir a saját palánkja közeléből hajította a labdát az ellenfél gyűrűjébe, dudaszós triplájával 90–89-es győzelemhez segítve csapatát, az addig vesztésre álló Tofast a Bordo Bandirma ellen a bajnokság nyitányán.
Yigitcan Saybir, a Tofast két éve szolgáló 27 éves török válogatott erőcsatár nyert már Euroligát, török bajnokságot és Török Kupát egyik korábbi klubjával, az Anadolu Efessel, de a nagyvilág kosárlabda-rajongóinak túlnyomó többsége alighanem most találkozik először a nevével. Íme, a nevezetes győztes buzzer, amelyre Saybir állítása szerint régóta készül edzéseken, de tudja azt is, hogy a rengeteg gyakorláson túl iszonyatosan nagy szerencse is kellett a tökéletes kivitelezéshez.
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