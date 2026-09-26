Nemzeti Sportrádió

Csongvai Áron: Megvoltak a helyzeteink, nekünk nem sikerült, az ukránok értékesítették azt az egyet

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.09.26. 12:12
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Csongvai Áron szerint a második félidő elején döcögött a magyar válogatott játéka (Fotó: NSO Tv)
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Nemzetek Ligája Csongvai Áron magyar labdarúgó-válogatott
Vereséggel kezdte az Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott. Az ukránok ellen 1–0-ra elveszített mérkőzés után a középpályás szerint meg kell találni azokat a pontokat, ahol a következő mérkőzésen majd meg lehet bontani az ellenfelet. Csongvai Áron természetesen abban bízik, hogy már hétfőn, Belfastban összejön a javítás.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT, 1. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–UKRAJNA 0–1 (0–1)
Budapest, Puskás Aréna, 56 799 néző. Vezette: Jarred Gillett (Neil Davies, Nick Greenhalgh) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B., W. Orbán, Csinger (Szűcs T., 84.), Kerkez – Csongvai (Tóth R., 66.), Schäfer, Vitális (Tóth M., a szünetben) – Redzic (Jurek, 62.), Szoboszlai, Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
UKRAJNA: Riznik – Krupszkij (Bondar, 59.), Zabarnij, Matvijenko, Mikolenko – Ocseretyko, Brazsko (Nazarina, a szünetben), Szudakov (Drambajev, 90+1.) – Cihankov, Szikan (Krasznopir, 66.), Vanat (Nazarenko, 59.). Szövetségi kapitány: Andrea Maldera
Gólszerző: Szikan (42.)
Sárga lap: Schäfer (5.), Bárány (82.), Szoboszlai (90+3.), Kerkez (90+4.), ill. Brazsko (21.), Krupszkij (49.), Cihankov (90+4.), Matvijenko (90+4.)
Kiállítva: Nazarenko (90+2.)

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