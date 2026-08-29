Gábor Áron ötödik Lausanne-ban a cselgáncs World Touron

A nemzetközi szövetség eredményközlője szerint az MTK Budapest versenyzője a 64 között intésekkel verte a chilei Tomas Hernandezt, majd ipponnal a német Jano Ruenót és - a nyolcaddöntőben - a tavaly Európa-bajnoki bronzérmes azeri Rasid Mammadalijevet. Menetelését a negyeddöntőben az Európa-bajnok orosz Danyiil Lavrentyev állította meg, aki ipponnal bizonyult jobbnak nála. Gábor Áron így a vigaszágra került, melyen egy jukóval legyőzte a georgiai Giorgi Loladzét, a bronzmérkőzésen aztán egy utolsó másodperces – kiemelésre kapott – ipponnal alulmaradt az ukrán Szaid-Mahomed Halidovval szemben.

A 22 éves magyar eddigi legnagyobb sikere az volt, hogy februárban megnyerte a ljubljanai European Opent.