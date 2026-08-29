Elődöntős a magyar vegyes kétpár az evezős-vb-n

Ez a szám a vegyes nyolcassal együtt már tavaly is szerepelt a vb programjában, és esély van rá, hogy a közeljövőben az olimpiai műsorba is bekerüljön. Ezúttal Gadányi Zoltána és Pétervári-Molnár Bendegúz evezett a magyar hajóban, mégpedig a harmadik előfutamban. Az első két hely közvetlen elődöntőt ért, további hat hajó pedig az ideje alapján került a 12 közé. A többi egység a C-döntőben száll majd vízre.

A magyarok a futamukban negyedikek lettek, így a direkt továbbjutás nem jött össze, a 6:48.39 perces idejükkel viszont ott lehetnek az elődöntőben.

Egypárban délelőtt Pétervári-Molnár a 15., Gadányi a 20. helyen végzett.