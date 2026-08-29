Nemzeti Sportrádió

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NB I: Kispest-Honvéd–Zalaegerszeg 1–0

NB II: vezet a BVSC Diósgyőrben – élő eredménykövető!

2026.08.29. 17:21
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A veretlenségét a múlt héten elveszítő Gyirmót ma Mezőkövesden lép pályára (Archív fotó: Reti Attila/KTE)
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DVTK NB II KTE Kecskemét Gyirmót FC Győr Tiszakécske BVSC Nagykanizsa Diósgyőr élő eredménykövetés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló Mezőkövesd
Négy mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Az előző három meccsén kilenc pontot gyűjtő, harmadik helyen álló KTE a nullapontos Kozármislenyt fogadja, míg a három mérkőzés óta győzni képtelen DVTK a nyeretlen BVSC-t látja vendégül. A legutóbbi két bajnokiját behúzó Mezőkövesdhez a Gyirmót érkezik, a veretlen Tiszakécske pedig az újonc Nagykanizsa otthonában szerepel. Vasárnap még három, hétfőn további egy összecsapásra kerül sor a fordulóban. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

17.30-kor kezdődött:

FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–1 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 0–0  ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 0–0ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka
17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

 

 

DVTK NB II KTE Kecskemét Gyirmót FC Győr Tiszakécske BVSC Nagykanizsa Diósgyőr élő eredménykövetés Gyirmót Kozármisleny labdarúgó NB II NB II 6. forduló BVSC-Zugló Mezőkövesd
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