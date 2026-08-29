NB II: vezet a BVSC Diósgyőrben – élő eredménykövető!

Négy mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Az előző három meccsén kilenc pontot gyűjtő, harmadik helyen álló KTE a nullapontos Kozármislenyt fogadja, míg a három mérkőzés óta győzni képtelen DVTK a nyeretlen BVSC-t látja vendégül. A legutóbbi két bajnokiját behúzó Mezőkövesdhez a Gyirmót érkezik, a veretlen Tiszakécske pedig az újonc Nagykanizsa otthonában szerepel. Vasárnap még három, hétfőn további egy összecsapásra kerül sor a fordulóban. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
17.30-kor kezdődött:
FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–1 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
VASÁRNAP JÁTSSZÁK
17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka
17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár
HÉTFŐN JÁTSSZÁK
19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
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