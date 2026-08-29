NB II: vezet a BVSC Diósgyőrben – élő eredménykövető!

Négy mérkőzést rendeznek szombaton a labdarúgó NB II 6. fordulójában. Az előző három meccsén kilenc pontot gyűjtő, harmadik helyen álló KTE a nullapontos Kozármislenyt fogadja, míg a három mérkőzés óta győzni képtelen DVTK a nyeretlen BVSC-t látja vendégül. A legutóbbi két bajnokiját behúzó Mezőkövesdhez a Gyirmót érkezik, a veretlen Tiszakécske pedig az újonc Nagykanizsa otthonában szerepel. Vasárnap még három, hétfőn további egy összecsapásra kerül sor a fordulóban. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 17.30-kor kezdődött: FC Nagykanizsa–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Diósgyőri VTK–BVSC-Zugló 0–1 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Mezőkövesd Zsóry FC–Gyirmót FC Győr 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! VASÁRNAP JÁTSSZÁK

17.30: Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár

17.30: Szentlőrinc–FC Ajka

17.30: Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

19.30: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)