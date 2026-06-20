Úszás: Sárkány Zétény megvédte címét a nyílt vízi ob-n

Miként a múlt évben ilyen tájt, az idén is Sárkány Zétény lett a magyar bajnok korosztályának 5 kilométeres versenyében a szegedi Maty-éren, ahol a tavalyi győztesek közül ismételni tudott az utánpótlásmezőnyben Kárpáti Máté, Nagy Napsugár és Bartalos Anna is a felnőtt ob első napján.

A Kőbánya SC-s Sárkány sikere azért minősíthető klasszikus címvédésnek, mert sem korosztálya, sem a távja nem változott 2025-höz képest, míg a másik három kiválóság egy kategóriát „ugorva” diadalmaskodott 2026-ban is. Vagyis míg Zétény az ötezres erőpróbát nyerte a helyszíni beszámoló szerint „utcahosszal”, addig az UTE-s Kárpáti a múlt évi 7,5 kilométert követően most 10 kilométeren végzett az élen az U18-19 éves kategóriában.

Ugyanezt a nyílt vízi haditettet hajtotta végre a lányoknál a „legöregebb” tinik között a zalaegerszegi Nagy Napsugár, míg a Tatabánya után immár a veszprémi Balaton ÚK-t erősítő Bartalos Anna az 5 helyett ebben az évben a 7 és fél kilométeres távon bizonyult a leggyorsabbnak, miután ezúttal az U16-17 esztendősöknél volt rajtjogosult a 2010-es évjáratú talentum.

Ami a további két kategóriát illeti: a fiúk 16-17 éveseket mozgósító mezőnyében az FTC-s Kreisz Bálint lett a 7,5 km bajnoka, az U14-15 éves lányoknál pedig a szintén ferencvárosi Barta Nóra győzött 5 kilométeren.

A korosztályos tinédzser-kategóriákban nem pusztán a bajnoki érmek megszerzése volt a tét, mely megállapítás igaz a vasárnapi versenyekre is, amikor is délelőtt a 3 km-es knockout (U14-16, U17), délután pedig az egyéni indításos 1500 méteres viadal vár a fiatalokra (U14-15, U16-17, U18-19). Tudniillik a kétnapos viadalt a sportági szövetség, a MÚSZ egyszersmind kvalifikációnak is szánta, méghozzá az ifjúsági Európa-bajnokságra, amely bő egy hónap múlva nálunk lesz, Sukorón. Tehát

szombaton azért is tempóztak az utánpótlás reménységei, és fognak majd vasárnap is, hogy kiharcolják a tagságot az Eb-csapatba.

Bizonyosan ez is ösztönzőként hatott a nyitónapon olyannyira, hogy a perzselő hőség és a Maty-ér 28 fokos vize dacára senki sem adta fel a versenyt a 79 induló közül…

(Kiemelt képünkön: Sárkány Zétény nyert 5 kilométeren Pannonhalmi Lázár és Genest Matteoelőtt Forrás: musz.hu)

Az első napi dobogósok:



10 km (U18-19):

Férfiak: 1. Kárpáti Máté (UTE), 2. Grandpierre Krisztián (FTC), 3. Pittlik Zsigmond (Darnyi Tamás SC)

Nők: 1. Nagy Napsugár (Zalaco Zalaegerszeg), 2. Miszlai Mira (Kőbánya SC), 3. Scheffer Eszter (Zalaco Zalaegerszeg)

7.5 km (U16-17):

Fiúk: 1. Kreisz Bálint (FTC), 2. Marosszéki Armand (Kőbánya SC), 3. Huszti Márton (Darnyi Tamás SC)

Lányok: 1. Bartalos Anna (Balaton ÚK), 2. Kammerer Kitti (Darnyi Tamás SC), 3. Gulyás Fanni (Kaposvár)

5 km (U14-15):

Fiúk: 1. Sárkány Zétény (Kőbánya SC), 2. Pannonhalmi Lázár (UNI Győr), 3. Genest Matteo (A Jövő SC)

Lányok: 1. Barta Nóra (FTC), 2. Kádár Csenge (Tatabányai Vízmű), 3. Mérai Janka (Szegedi ÚE)