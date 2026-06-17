Sportlövészet: kezdődik a junior-világbajnokság Suhlban

Csütörtöktől a németországi Suhl ad otthont a junior sportlövő-világbajnokságnak, melyen ezúttal is jó néhány magyar ígéretnek szoríthatunk.

Hazánkat huszonhét fiatal képviseli a globális megméretésen, a puskás szakágban tizenkét, a pisztolyosban hét ígéretünk indul, míg koronglövészetben nyolc versenyzőnk igyekszik kihozni magából a legtöbbet.

A világbajnokságra 66 ország 808 ifjú sportlövője nevezett.

A csütörtöki nyitónapon a gyorstüzelő pisztolyos fiúk, a légpisztolyos lányok és a skeetlövők is érdekeltek lesznek.

Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ

A magyarok hagyományosan jól szerepelnek a korosztály vb-jén.

Legutóbb, 2024-ben Peru fővárosa, Lima adott otthont világbajnokságának. Akkor a viadalon tizenhat magyar reménység mérette meg magát a korosztályos világelitben. Hazánkat hét puskás és öt pisztolyos versenyző képviselte Dél-Amerikában, míg a korongszakág kitűnőségei közül trapban és skeetben egyaránt két fiatalunk indult.

A legkiemelkedőbb magyar teljesítmény a vb végére maradt. Jákó Miriam az 50 méteres pisztolyos versenyszámban 546 körös korosztályos világcsúccsal győzött. Jákó azt megelőzően nagyszerűen szerepelt 25 méteren, és egyetlen hellyel maradt le a dobogóról, a negyedik lett, míg a standard pisztolyos számban a hetedikként zárt. Az első érmünk Peruban Rédecsi Máté nevéhez fűződött légpisztollyal. Rédecsi a fináléban remek teljesítményt nyújtva, 214 kört lőve nyert bronzot a 10 méteres megméretésen. Török Ferenc pedig a puskások 50 méteres fekvő versenyszámában lett csakugyan bronzérmes, 623.4 kör teljesítménnyel. Sportlövőink esetenként átgondolatlan szervezésről és nem mindig ideális versenykörülményekről is beszámoltak, ezzel együtt többen remekül szerepeltek. Külön dicséretet érdemelt Domsits Olívia és Nagy Ákos Károly hatodik helyezése a 25 méteres pisztolyos számban, valamint Rédecsi Máté gyorstüzelő pisztollyal elért hetedik pozíciója, ugyancsak 25 méteren.

Egy évvel korábban, 2023-ban a dél-koreai Csangvon volt a junior-vb házigazdája, és akkor a mieink két csapatéremmel tértek haza.

A magyar vb-csapat

Puskások: Toma Réka, Tóth Anna, Ferik Csilla, Vintze Regina, Benedek Ágnes, Hegedüs Abigél, Dombi Emma, Rácz Áron, Lévai Csongor, Fuglovics Armand, Kálmán Bálint, Márta Ákos

Pisztolyosok: Dézsi Vivien, Szekeres Zsófia, Nagy Ákos Károly, Szabó Barna Ádám, Renácz Róbert, Gelencsér Zsombor Ákos, Barizs Márton

Koronglövők: Ternák Tamás, Renner Bálint, Péli Nimród, Nemes Áron, Fekete Zalán, Boros Márton, Döbörhegyi Bence, Nyitrai Anna

(Kiemelt képünkön: Vintze Regina Forrás: MSSZ)