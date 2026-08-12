A bokafájdalom ellenére magabiztosan teljesítette a Darálót

Nagyon kemény a Daráló?

Ilyen köves talajon korábban még nem futottam, szóval, elég nehéz volt haladni – mondta a Csupasportnak Király Csaba, aki 16 óra 27 perc alatt teljesítette a Darálót, azaz száz kört megtéve 137 kilométert futott az Edelényi Kastélysziget külső sétányán. – Először könnyű, aszfaltos cipőt vettem fel, sajnos, nem volt jó választás, így az első negyven kilométert nagyon megszenvedtem… Aztán cipőt cseréltem, és onnantól már nem volt ilyen jellegű problémám. Nehéz kihívás a Daráló.

Milyen stratégiát választott a teljesítéshez?

Előzetesen úgy terveztem, hogy öt harmincas körüli tempóban futok, és meglátom, meddig bírom. Sajnos, elkezdett fájni a bokám, ami a terepviszonyokkal együtt egyáltalán nem segített… A talaj nehézsége és a bokafájdalom az első negyven kilométerben felőrölt, felülírta a tervemet. Cipőt cseréltem, majd kikászálódtam a gödörből, de a fájdalom megmaradt. Közelített a szintidő, így rákapcsoltam, azt éreztem, hogy fejben átbillentem, s hat tízes tempóban tudtam futni sok körön keresztül. Ezt követően folyamatosan kérdezgettem, mennyire vagyok a szintidőtől, s örömmel értesültem róla, hogy csak nőtt a különbség. Megnyugodtam, így higgadtan futottam tovább – egészen a célig.

Hogyan tudta túltenni magát a nehézségeken?

Az úgynevezett körözős futásokat szeretem, ez nem okozott problémát nekem. Annak külön örülök, hogy ez eddig a leghosszabb távom, korábban nem futottam még ilyen sokat egy kihívás során.

Nem is olyan régen 5:57:04 óra alatt teljesítette az UTT hatvanöt kilométeres távját: mit kell tudni erről a próbatételéről?

Egyéniben indultam volna az Ultrabalatonon, de a januári bokasérülésem miatt átneveztem párosra. Az egyik barátommal indultam, ő nyolcvanöt kilométert futott, míg én a maradék százhuszonnégyet. Ezen kívül teljesítettem a tokaji UTBT hatvanhárom kilométeres távját, az UTH nyolcvannégy kilométeres távját és az UTT hatvanöt kilométeres távját. Utóbbin egészen negyven kilométerig remekül haladtam, de kicsit elfutottam az elejét, a jövőben higgadtabbnak kell lennem, illetve a frissítésemen is van még mit csiszolni, de örülök, hiszen hatvanöt kilométeren egyéni csúcsot futottam. Egyébként alapból a százharminc kilométerre mentem volna az UTT-n, de a Daráló miatt végül a hatvanöt kilométeresre esett a választásom.

Milyen kihívásokat tervez a közeljövőben?

Leginkább a gyorsulásra szeretnék koncentrálni a hosszabb távokon. Az alföldi Ultra Mártélyen a tizenkét órás futamon leszek ott, és tervben van a Bódva-völgyi maratoni, a Szőlőskör és a Panoráma Trail is. Persze, enne van az is pakliban, hogy ezeken kívül is lesz még másik kihívásom is...

