Kézi: a 13-16. helyért folytatja a magyar csapat az U20-as női vb-n

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A Kínában zajló U20-as női kézilabda-világbajnokságon a négy középdöntős csoportból egyedüliként a magyar válogatottéban állt mind a négy csapat két ponttal a szakasz második, záró fordulója előtt. Ebben Japán 22–18-ra legyőzte Lengyelországot, az ázsiai együttes tehát továbbjutott a negyeddöntőbe, majd jött a magyar-norvég összecsapás.

Tippelni nehéz lett volna a meccs előtt az elmúlt napok eredményei alapján, hiszen míg a magyarok hétfőn, az első középdöntőmeccsen legyőzték a japánokat, addig még a csoportkörben a japánok legyőzték a norvégokat, az északiak viszont azokat a lengyeleket múlták tegnap felül, akikkel Bohus Beáta szövetségi edző válogatottja nem bírt a csoportmeccsen. Nem könnyű követni, ami biztos volt az összecsapás előtt: amelyik csapat nyer, az továbbjut a negyeddöntőbe, míg döntetlen esetén a magyarok léphettek tovább, hiszen a norvégokhoz képest eggyel jobb gólkülönbséggel álltak a kezdés előtt.

Az északiak kezdtek jobban, nyolc perc után viszont először került előnybe a magyar csapat Keceli-Mészáros Renáta góljával, amely a félidei szünetig szinte végig vezetett, többször három találattal is ellépett. Harminc perc után sem dőlt el semmi, 15–14-et mutatott az eredményjelző. A hasonló folytatásban bíztunk, ehhez képest azonban 4–0-s futással kezdett az ellenfél, hat és fél perc kellett ahhoz, hogy megszülessen az első magyar gól a játékrészben. A hátrányt hamar ledolgozták Fazekas Virágék, sőt a fordítás is összejött, a hajrának azonban a norvégok mentek neki előnyből; a magyarok sokat hibáztak támadásban, kapkodás jellemezte a játékot, az 56. percben pedig először volt négy gól a különbség a felek között, sajnos nem a javunkra. Ekkor védekezésben kintebb jött a magyar csapat, bízva a labdaszerzésben, de a norvégok nem hibáztak bele ezekbe a helyzetekbe, és eldöntötték a mérkőzést, az utolsó két percben szépségtapaszként rámolt be három gólt az együttesünk.

A 30–27-es vereséggel eldőlt, hogy

a negyeddöntőbe jutás helyett a középdöntőcsoport negyedik helyén zár a magyar válogatott, amely így a 13-16. helyért folytatja a küzdelmeket.

A válogatottunk az első helyosztóján Románia csapatával találkozik

U20-as női kézilabda-világbajnokság, Csincsung, Kína

Középdöntő, 2. forduló



Magyarország–Norvégia 27–30 (15–14)



Magyarország: Fazekas V. 6, Vadkerti L. 4, Szeibert A. 3, Teplán K. 3, Fehér L. 2, Keceli-Mészáros R. 2, Kriston K. 2, Pálmai L. 2, Seres L. 2, Rédecsi P. 1, Balázs B., Kacsó N., Varga K., Horváth Z. (kapus), Majoros G. (kapus), Szilágyi Diána (kapus).





A középdöntőcsoport végeredménye:



1. Japán (4 pont)

2. Norvégia (4 pont)

3. Lengyelország (2 pont)

4. MAGYARORSZÁG (2 pont)

A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):



Június 24., szerda, 5:45: Magyarország–Tajvan 46–10



Június 25., csütörtök, 5:45: Magyarország–Tunézia 32–24



Június 27., szombat, 8:00: Magyarország–Lengyelország 25–27





Középdöntő:



Június 29., hétfő, 12:30: Magyarország–Japán 32–25



Június 30., kedd, 12:30: Magyarország–Norvégia 27–30





Negyeddöntők, helyosztók: július 2.



Elődöntők, helyosztók: július 3.



Döntő, helyosztók: július 5.





A magyar női juniorválogatott kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (DVSC SCHAEFFLER), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria), Horváth Zelda Rebeka (Győri Audi ETO)

Jobbszélsők: Teplán Korina Míra (MOL Esztergom), Balázs Bitia (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövő: Fazekas Virág (Sönderjyske, dán)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (Győri Audi ETO), Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kira Daniella (Győri Audi ETO)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Varga Katalin (DVSC SCHAEFFLER), Szár Evelin (Eszterházy SC)

Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Dunakanyar KKFT), Kacsó Noémi Petra (Dunakanyar KKFT)

Balszélsők: Fehér Luca Blanka (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Táder Luca (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs

(Kiemelt képünk forrása: IHF/kolektiff)