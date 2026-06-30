Russell akkor lehet világbajnok, ha nem agyal, hanem „csak vezet”
A HÉT FELTÁMADÁSA. Az idény előtt a Mercedes teszteken mutatott formáját látva George Russellt kiáltotta ki a közvélemény a 2026-os F1-es idény favoritjának, és az angol az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon aratott győzelmével meg is felelt az elvárásoknak. Csakhogy az azt követő hat futamból egyet sem nyert meg, sőt, csapattársa, a másodéves Kimi Antonelli zárt ötöt is győztesen, azaz fordult a kocka a csapaton belül. Az olasz lendülete a barcelonai kiesésével megtört, de amíg versenyben volt, Antonelli Russell megelőzésével nyomatékosította a csapaton belüli erősorrendet. Ausztriában viszont eljött Russell ideje, az időmérőn okos vezetéssel és némi szerencsével megszerezte az első rajtkockát, majd jó rajtjának köszönhetően a versenyt is meg tudta nyerni, hiába üldözte őt Max Verstappen és a rajt után a sűrűben elvesző, későn hajrázó Antonelli. Russell idei második diadala karrierjében a hetedik, és sikerével visszaállt Lewis Hamilton elé a vb-pontrangsor második helyére.
A HÉT RÁDIÓÜZENETE. George Russell hétvégi sikerében nagy jelentősége volt Toto Wolff időmérőn tett rádióüzenetének. A második szakaszban a pilóta és versenymérnöke szokásos párbeszédébe váratlanul becsatlakozott a csapatfőnök, és annyit mondott, „George, csak vezess!” Az üzenet látványosan helyrebillentette az elmúlt időszakban önmagát csak kereső Russellt, aki ezután olyannyira vezetett, hogy pole pozíció, majd vasárnapi győzelem lett az eredménye. „George hajlamos rá, hogy túlanalizálja a dolgokat. Hol gyorsabb nála Kimi, mit és hol kellene javítania, túl sokat gondolkodik ezeken még az autóban is, ami rossz hatással van a teljesítményére. Elfelejti, hogy a legjobb, amit tehet, ha csakis a vezetésre összpontosít. Erre próbáltam figyelmeztetni” – mondta Wolff, aki arra intette pilótáit, nem engedhetik meg maguknak, hogy változzon a hangulatuk az idény során, inkább törekedjenek a kiegyensúlyozottságra, mert a Kanadában Russell, Barcelonában pedig Kimi Antonelli alatt leálló autó problémái elég bizonytalansági tényezőnek számítanak, amivel a csapatnak meg kell küzdenie. Sok futam van még hátra, és ha Russell meg tudja oldani, hogy nem agyal, hanem kizárólag a saját feladatával foglalkozik, még világbajnok is lehet.
A HÉT VITÁJA. Térjünk vissza még az időmérőre és Russell pole-körére! Az időmérőn a két Ferrari állt az első két helyen, amikor Max Verstappen az utolsó előtti kanyarban kicsúszott és a gumifalba csapódott. A ferrarisok örültek az első sornak, és még akkor sem feltétlenül aggódtak, amikor Russell bejött az első helyre, hiszen Verstappen balesete miatt a sárga zászlónál lassítania kellett volna – biztosra vették, hogy törlik majd az angol körét. Azonban a sportfelügyelők jelezték, hogy a telemetriai adatok szerint Russell valamennyire lassított abban a kanyarban (egészen pontosan 104 méterrel korábban vette el a gázt, mint az előző gyors körében, amivel 0.080 másodpercet veszített), így vizsgálatot sem indítottak.
És itt jön a vitás kérdés. Jó megoldás volt-e a szimpla sárga zászló lengetése? Ha dupla sárga zászlót alkalmaznak, akkor lassítani kell, és Russell köre érvénytelen (a piros zászló az idő lejárta miatt nem jöhetett szóba). „Egy sárga zászló volt, azaz nem volt nagy veszély, és pár méter múlva lengették is a zöldet, azt hittem, Max csak kisodródott, és folytatta, mert olyan messze volt a pályától, hogy nem is láttam őt. Végül is a józan gondolkodás érvényesült” – fogalmazott Russell, akivel a Ferrari nyilván nem értett egyet, de Verstappen is megkérdőjelezte a döntést, hiszen a pálya leggyorsabb szakaszán, az egyik legveszélyesebb kanyarban csúszott ki. „Őrület, hogy csak egy sárgát lengettek.”
A HÉT STATISZTIKÁJA. A Mercedes motorgyártóként a 256. F1-es pole pozícióját jegyezte, amivel utolérte az örökranglista élén a Ferrarit. Az olasz márka először 1952-ben vezette ezt az örökrangsort, majd az évtizedek során többször váltották egymást a Ford-Cosworthtal, 2013-tól 2017-ig pedig a Renault állt az élen. Azóta a Ferrari vezet, immár holtversenyben a Mercedesszel. A győzelmek számát tekintve a 2004 óta éllovas olasz márka előnye öt futam a német előtt, 250–245-re áll a versenyfutás (a leggyorsabb körökben 275–246-ra vezet a Ferrari).
A HÉT KLASSZIKUS CSATÁJA. Számos szép csatát láttunk a Red Bull Ringen, s ezekből kiemelkedett Lewis Hamilton és Max Verstappen ütközete, amely a 2021-es vb-címért az idény utolsó köréig óriási csatát vívó két világbajnok öt évvel ezelőtti csetepatéit idézte. Sőt, még jobb volt, hiszen ezúttal tisztán manővereztek a 11. és a 22. körben – még akkor is, ha Verstappen már szinte rutinból vizsgálatot kért Hamilton ellen. A szurkolói fórumok megteltek a nosztalgikus bejegyzésekkel, és hogy mennyire hiányzott ez a csata a hétszeres és immár négyszeres világbajnok között. A tavalyi Hamiltont látva a többség le is mondott róla, hogy lesz még ilyen valaha.
„Nagyon jót csatáztunk, hallottam, hogy panaszkodott a rádión, de ő sem gondolta komolyan, hogy körbeautóz egy bajnokot. Azt hittem, elveszi a gázt, de ott maradt, szerintem elég helyet hagytam neki” – mondta Hamillton, míg Verstappen annyit mondott, hogy „élvezetes volt a Lewis elleni harc, de sajnos túl sok időt elvesztegettem vele, ezért nem értem utol a végén Russellt”.
A HÉT ROSSZ SOROZATA. Bár Charles Leclerc két kiesés után Ausztriában végre pontot szerzett, a négy nagycsapat pilótái közül neki sikerült legrosszabbul a vasárnapi futam. Annak ellenére lett csak nyolcadik, hogy az első sorból vágott neki a versenynek. Amióta elkezdődött a szezon európai szakasza (és amióta aláírta új ferraris szerződését), Leclerc ezt a négy vb-pontot gyűjtötte, míg csapattársa, a Spanyol Nagydíjat megnyerő Lewis Hamilton 53-at. A hétszeres világbajnokon kívül másik kilenc versenyző szerzett több pontot Leclerc-nél ebben az időszakban, közte a Racing Bulls két pilótája is.
A HÉT CSAPATA. Liam Lawson sorozatban a negyedik nagydíján szerzett pontot, ez karrierje leghosszabb ilyen sorozata. Mi több, a Racing Bulls a legutóbbi három futamon – a mezőny egyetlen csapataként – mindkét autójával pontot szerzett. Ilyen szériára korábban sosem volt képes a gárda Toro Rosso vagy AlphaTauri néven sem, sőt, az 1985 és 2005 között működő jogelőd, a Minardi sem végzett három egymást követő futamon mindkét autójával a top 10-ben (szándékosan nem pontszerzést írtunk, hiszen akkoriban sokkal nehezebb volt duplázni úgy, hogy az első hat szerzett pontot).
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.796
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.014
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:07.096
|Időmérő
|1. Russell 1:06.113
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
A HÉT KÍNOS ESETE. Bár a Cadillac júniusra elérte, hogy egy körön mindkét autójával gyorsabb legyen az Aston Martinnál, és ne a leggyengébb alakulatként tartsák számon, Ausztriában látványosan előjött, milyen problémák sújthatják az újonc istállót. Valtteri Bottas kettő, Sergio Pérez négy kör megtétele után adta fel a spielbergi futamot a túlhevülő fék miatt, a csapat az eddigi nyolc futamból csak hármat fejezett be mindkét autójával, Bottas a Kanadai GP óta nem látta a kockás zászlót. „Szükségünk van egy nagyon komoly beszélgetésre a csapatnál, miként is akarjuk a továbbiakban intézni a dolgainkat, mert ez eddig nagyon kevés, és megengedhetetlen, hogy ilyen futamaink legyenek” – mondta a futam után elkeseredetten Pérez.
A HÉT BALJÓS ELŐJELE. Ausztriából távozva Max Verstappen elárulta, az idei energiaspórolós autókkal a következő futam, a Brit Nagydíj lesz az eddigi legkellemetlenebb a Formula–1 számára. Ezt arra alapozta, amit a szimulátorban vezetve tapasztalt. „Imádom Silverstone-t, de amikor a szimulátorban az idei autóval modelleztük a körözést, csak nevettem kínomban. Ezzel a hajtáslánccal sajnos teljesen más pálya, nincs töltés a kör nagy részében, hiszen az egyeneseket nem lassú kanyarok kötik össze, amelyekben féktávon tölteni lehetne az elektromotor akkumulátorát, hanem gyors ívek, amelyekben erre esély sem lesz. Nehéz, kínos hétvége vár az F1-re” – mondta Verstappen, aki már az idény elején is kritizálta az új szabályrendszert. Rossz hír, hogy a Brit Nagydíjat követő Belga GP-n sem lesz jobb a helyzet, sőt, az F1 másik ikonikus helyszínén talán még inkább megmutatkoznak az idei erőforrások hátrányai. Aligha látunk teljes kört belső kamerából a július végi Magyar Nagydíj előtt.
A HÉT KÜLDETÉSE. Az utóbbi hetekben megromlott egészségi állapotával küzdő Adrian Newey lassan visszatér az Aston Martin kötelékébe, és ez alkalomból interjút adott az idény legnagyobb csalódását keltő istálló honlapjának. Ebben elmondta, milyen tervek vannak az autó versenyképesebbé tételére, és kitért Fernando Alonsóra is, a 44 éves spanyolról ugyanis már azt is pletykálták, hogy visszatérne az Alpine-hoz.
Newey abban bízik, hogy a Magyar Nagydíjra tervezett fejlesztési csomag elég jelentős javulást hoz ahhoz, hogy Alonsót meggyőzze, 2027-ben is érdemes a csapatnál maradnia, mert addigra kijavítják az összes idei hibát. „Nagyon fontos, hogy jól sikerüljön a fejlesztés. Fernando nagyon várja, és ha úgy alakul, ahogy reméljük, azzal meggyőzhetjük, hogy adjon nekünk még egy évet” – fogalmazott Newey.
OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|-
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1.611 mp h.
|3.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1.986 mp h.
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|21.809 mp h.
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|26.393 mp h.
|6.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|29.399 mp h.
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|31.505 mp h.
|8.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|45.659 mp h.
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1 kör h.
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1 kör h.
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1 kör h.
|13.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|14.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1 kör h.
|15.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1 kör h.
|16.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|2 kör h.
|17.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|2 kör h.
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|3 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|kiesés oka
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|45
|feladta
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|23
|feladta
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|4
|feladta
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|2
|feladta
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|5
|7
|10
|171
|2.
|George Russell
|2
|4
|9
|131
|3.
|Lewis Hamilton
|1
|4
|11
|125
|4.
|Lando Norris
|–
|2
|8
|79
|5.
|Charles Leclerc
|–
|2
|9
|79
|6.
|Max Verstappen
|–
|2
|8
|73
|7.
|Oscar Piastri
|–
|2
|7
|70
|8.
|Isack Hadjar
|–
|–
|5
|42
|9.
|Pierre Gasly
|–
|1
|7
|41
|10.
|Liam Lawson
|–
|–
|7
|30
|11.
|Oliver Bearman
|–
|–
|4
|18
|12.
|Franco Colapinto
|–
|–
|4
|16
|13.
|Arvid Lindblad
|–
|–
|5
|14
|14.
|Carlos Sainz
|–
|–
|3
|6
|15.
|Alexander Albon
|–
|–
|2
|5
|16.
|Esteban Ocon
|–
|–
|2
|3
|17.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|1
|2
|18.
|Fernando Alonso
|–
|–
|1
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|302
|2.
|Ferrari
|204
|3.
|McLaren-Mercedes
|149
|4.
|Red Bull-Ford
|115
|5.
|Alpine-Mercedes
|57
|6.
|Racing Bulls-Ford
|44
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Williams-Mercedes
|11
|9.
|Audi
|2
|10.
|Aston Martin-Honda
|1
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0