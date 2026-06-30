Russell akkor lehet világbajnok, ha nem agyal, hanem „csak vezet”

A HÉT FELTÁMADÁSA. Az idény előtt a Mercedes teszteken mutatott formáját látva George Russellt kiáltotta ki a közvélemény a 2026-os F1-es idény favoritjának, és az angol az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon aratott győzelmével meg is felelt az elvárásoknak. Csakhogy az azt követő hat futamból egyet sem nyert meg, sőt, csapattársa, a másodéves Kimi Antonelli zárt ötöt is győztesen, azaz fordult a kocka a csapaton belül. Az olasz lendülete a barcelonai kiesésével megtört, de amíg versenyben volt, Antonelli Russell megelőzésével nyomatékosította a csapaton belüli erősorrendet. Ausztriában viszont eljött Russell ideje, az időmérőn okos vezetéssel és némi szerencsével megszerezte az első rajtkockát, majd jó rajtjának köszönhetően a versenyt is meg tudta nyerni, hiába üldözte őt Max Verstappen és a rajt után a sűrűben elvesző, későn hajrázó Antonelli. Russell idei második diadala karrierjében a hetedik, és sikerével visszaállt Lewis Hamilton elé a vb-pontrangsor második helyére.

A HÉT RÁDIÓÜZENETE. George Russell hétvégi sikerében nagy jelentősége volt Toto Wolff időmérőn tett rádióüzenetének. A második szakaszban a pilóta és versenymérnöke szokásos párbeszédébe váratlanul becsatlakozott a csapatfőnök, és annyit mondott, „George, csak vezess!” Az üzenet látványosan helyrebillentette az elmúlt időszakban önmagát csak kereső Russellt, aki ezután olyannyira vezetett, hogy pole pozíció, majd vasárnapi győzelem lett az eredménye. „George hajlamos rá, hogy túlanalizálja a dolgokat. Hol gyorsabb nála Kimi, mit és hol kellene javítania, túl sokat gondolkodik ezeken még az autóban is, ami rossz hatással van a teljesítményére. Elfelejti, hogy a legjobb, amit tehet, ha csakis a vezetésre összpontosít. Erre próbáltam figyelmeztetni” – mondta Wolff, aki arra intette pilótáit, nem engedhetik meg maguknak, hogy változzon a hangulatuk az idény során, inkább törekedjenek a kiegyensúlyozottságra, mert a Kanadában Russell, Barcelonában pedig Kimi Antonelli alatt leálló autó problémái elég bizonytalansági tényezőnek számítanak, amivel a csapatnak meg kell küzdenie. Sok futam van még hátra, és ha Russell meg tudja oldani, hogy nem agyal, hanem kizárólag a saját feladatával foglalkozik, még világbajnok is lehet.