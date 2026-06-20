Kajak-kenu: júliusban jön az utánpótlás vb-je és Eb-je

Miközben a felnőtt kajak-kenusok már nyakig benne vannak a versenyévadban (hiszen már az első két világkupán és az Európa-bajnokságon is megmérették magukat), addig az utánpótlás képviselőinek rendezett világversenyek még előttünk állnak: júliusban rendezik meg az U23-asok és az ifjúságiak közös viadalait, előbb a kanadai világbajnokságot (július 1-5.), majd a szegedi Európa-bajnokságot (július 23-26.).

A korosztályos eseményeken a hosszú évek óta a magyar válogatott a legeredményesebb, a fiataljaink általában utcahosszal nyerik meg az éremtáblázatot, a jó szereplésben pedig most is joggal bízhatunk.

„Voltak nagyon meggyőző győzelmek, számos jó teljesítményt figyelhettünk, így bizakodva várhatjuk a világversenyeket,

az utánpótlás-válogatottunk a szokásoknak megfelelően várhatóan ismét magas színvonalat mutat majd

– mondta a honlapunknak még az első ifjúsági válogató után Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány; azóta már a második felvonást is megrendezték, amely után kialakultak a csapatok a vb-re és az Eb-re.

A legjobb hazai U23-asok már csak a felnőttek között szerepelnek, a hazai erőviszonyokat pedig jól mutatja, hogy az U23-as vb-n és Eb-n elindul majd a kétszeres olimpiai bronzérmes kajakos, Fojt Sára.

A kanadai vb-n 52 magyar sportoló száll majd vízre.

U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokság (Halifax, Kanada; július 1-5.)



U23



Férfi kajak:

K1 200 - Keller Gergő Zoltán

K1 500 - Kaed Ádám Said

K1 1000 - Kollek Bálint

K1 5000 (mix) - Kollek Bálint, Pető Hanna

K2 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán

K4 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán, Szabó Levente, Mircse Zoltán Iván



Női kajak:

K1 200 - Gombás Alíz

K1 500 - Fojt Sára

K1 1000 - Fojt Sára

K2 500 - Fojt Sára, Tölgyesi Flóra

K4 500 - Gombás Alíz, Holló Hanna Havadi, Tölgyesi Flóra, Pető Hanna



Férfi kenu:

C1 200 - Rumi Gergő

C1 500 - Mészáros Milán

C1 1000 - Uhrin Dávid

C2 500 - Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász

C4 500 - Gyányi Milán, Molnár Csanád, Uhrin Dávid, Mitropoulos Iliász

C1 5000 (mix) - Marenec-Dózsa Zsombor, Győre Panna



Női kenu:

C1 200 - Győre Panna

C1 500 - Győre Panna

C2 200 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia

C2 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia

C4 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia, Matkovics Vanda, Molnár Csepke



Ifjúsági



Fiú kajak:

K1 200 - Nagy-Rasztotzky Vince

K1 500 - Uram Kristóf

K2 500 - Nagy-Rasztotzky Vince, Borda Huba

K4 500 - Takáts Áron Dávid, Opvaszky Milán, Lőrinczi-Csákvári Brúnó, Kardos Olivér

K1 1000 - Borda Huba

K1 5000 (mix) - Kalmár Nóra Brigitta, Gyarmati Levente



Leány kajak:

K1 200 - Gazdag Lili Renáta

K1 500 - Gazdag Lili Renáta

K2 500 - Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien

K4 500 - Bebők Lara, Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien, Szabó-Csalló Nadin

K1 1000 - Kalmár Nóra Brigitta



Fiú kenu:

C1 200 - Molnár Lukács Ivó

C1 500 - Barna Dávid Zsombor

C2 500 - Péter Zsolt Zsombor, Barna Dávid Zsombor

C4 500 - Molnár Lukács Ivó, Molnár Ádám István, Péter Zsolt Zsombor, Marenec-Dózsa Zétény

C1 1000 - Györkő Huba

C1 5000 (mix) - Györe Lotti, Györkő Huba



Leány kenu:

C1 200 - Trencsényi Anna

C2 200 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna

C1 500 - Trencsényi Anna

C2 500 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna

C4 500 - Fekete Nóra, Takács Rebeka, Vágovics Eszter, Zs. Somló Zsuzsanna

A szegedi kontinensviadalon még ennél is több magyar versenyzőnek szurkolhatunk majd,

összesen 55-en ragadnak majd lapátot a hazaiak közül.

U23-as és ifjúsági kajak-kenu Európa-bajnokság (Szeged; július 23-26.)



U23



Férfi kajak:

K1 200 - Szabó Levente

K1 500 - Kollek Bálint

K1 1000 - Mircse Zoltán Iván

K2 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán

K2 1000 - Zemen Dániel, Kaed Ádám Said

K4 500 - Kollek Bálint, Avar Tamás, Juhász Máté, Kaed Ádám Said



Női kajak:

K1 200 - Tölgyesi Flóra

K1 500 - Fojt Sára

K1 1000 - Bauer Zita

K2 500 - Gombás Alíz, Pető Hanna

K4 500 - Fojt Sára, Gombás Alíz, Tölgyesi Flóra, Pető Hanna



Férfi kenu:

C1 200 - Rumi Gergő

C1 500 - Uhrin Dávid

C1 1000 - Uhrin Dávid

C2 500 - Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász

C2 1000 - Marenec-Dózsa Zsombor/Molnár Csanád, Gyányi Milán

C4 500 (mix) - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász



Női kenu:

C1 200 - Győre Panna

C1 500 - Győre Panna

C2 200 - Matkovics Vanda Zita, Molnár Csepke

C2 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia



Ifjúsági



Fiú kajak:

K1 200 - Opvaszky Milán

K1 500 - Aczél Márton Ádám

K2 500 - Pálinkás Ármin, Mayer Hunor

K4 500 - Gyarmati Levente Károly, Varga Zalán, Uram Kristóf, Lánczi Zaránd János

K1 1000 - Borda Huba

K2 1000 - Kardos Olivér, Varga Zalán



Leány kajak:

K1 200 - Bebők Lara

K1 500 - Hofer Bianka Vivien

K2 500 - Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien

K4 500 - Hudi-Kadler Panni, Németh Helka Borbála, Kalmár Nóra Brigitta, Gazdag Lili Renáta

K1 1000 - Szabó-Csalló Nadin



Fiú kenu:

C1 200 - Molnár Ádám

C1 500 - Barna Dávid Zsombor

C2 500 - Péter Zsolt Zsombor, Barna Dávid Zsombor

C1 1000 - Molnár Lukács Ivó

C2 1000 - Molnár Lukács Ivó, Molnár Ádám

C4 500 (mix) - Fodor Benedek, Vígh József, Vágovics Eszter, Zs. Somló Zsuzsanna



Leány kenu:

C1 200 - Poszpischil Luca Panna

C2 200 - Győre Lotti, Takács Rebeka

C1 500 - Hamar Léna

C2 500 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna

(Kiemelt képünkön: Fojt Sára Forrás: MKKSZ)