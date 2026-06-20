Kajak-kenu: júliusban jön az utánpótlás vb-je és Eb-je
Miközben a felnőtt kajak-kenusok már nyakig benne vannak a versenyévadban (hiszen már az első két világkupán és az Európa-bajnokságon is megmérették magukat), addig az utánpótlás képviselőinek rendezett világversenyek még előttünk állnak: júliusban rendezik meg az U23-asok és az ifjúságiak közös viadalait, előbb a kanadai világbajnokságot (július 1-5.), majd a szegedi Európa-bajnokságot (július 23-26.).
A korosztályos eseményeken a hosszú évek óta a magyar válogatott a legeredményesebb, a fiataljaink általában utcahosszal nyerik meg az éremtáblázatot, a jó szereplésben pedig most is joggal bízhatunk.
„Voltak nagyon meggyőző győzelmek, számos jó teljesítményt figyelhettünk, így bizakodva várhatjuk a világversenyeket,
az utánpótlás-válogatottunk a szokásoknak megfelelően várhatóan ismét magas színvonalat mutat majd
– mondta a honlapunknak még az első ifjúsági válogató után Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány; azóta már a második felvonást is megrendezték, amely után kialakultak a csapatok a vb-re és az Eb-re.
A legjobb hazai U23-asok már csak a felnőttek között szerepelnek, a hazai erőviszonyokat pedig jól mutatja, hogy az U23-as vb-n és Eb-n elindul majd a kétszeres olimpiai bronzérmes kajakos, Fojt Sára.
A kanadai vb-n 52 magyar sportoló száll majd vízre.
U23
Férfi kajak:
K1 200 - Keller Gergő Zoltán
K1 500 - Kaed Ádám Said
K1 1000 - Kollek Bálint
K1 5000 (mix) - Kollek Bálint, Pető Hanna
K2 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán
K4 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán, Szabó Levente, Mircse Zoltán Iván
Női kajak:
K1 200 - Gombás Alíz
K1 500 - Fojt Sára
K1 1000 - Fojt Sára
K2 500 - Fojt Sára, Tölgyesi Flóra
K4 500 - Gombás Alíz, Holló Hanna Havadi, Tölgyesi Flóra, Pető Hanna
Férfi kenu:
C1 200 - Rumi Gergő
C1 500 - Mészáros Milán
C1 1000 - Uhrin Dávid
C2 500 - Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász
C4 500 - Gyányi Milán, Molnár Csanád, Uhrin Dávid, Mitropoulos Iliász
C1 5000 (mix) - Marenec-Dózsa Zsombor, Győre Panna
Női kenu:
C1 200 - Győre Panna
C1 500 - Győre Panna
C2 200 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia
C2 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia
C4 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia, Matkovics Vanda, Molnár Csepke
Ifjúsági
Fiú kajak:
K1 200 - Nagy-Rasztotzky Vince
K1 500 - Uram Kristóf
K2 500 - Nagy-Rasztotzky Vince, Borda Huba
K4 500 - Takáts Áron Dávid, Opvaszky Milán, Lőrinczi-Csákvári Brúnó, Kardos Olivér
K1 1000 - Borda Huba
K1 5000 (mix) - Kalmár Nóra Brigitta, Gyarmati Levente
Leány kajak:
K1 200 - Gazdag Lili Renáta
K1 500 - Gazdag Lili Renáta
K2 500 - Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien
K4 500 - Bebők Lara, Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien, Szabó-Csalló Nadin
K1 1000 - Kalmár Nóra Brigitta
Fiú kenu:
C1 200 - Molnár Lukács Ivó
C1 500 - Barna Dávid Zsombor
C2 500 - Péter Zsolt Zsombor, Barna Dávid Zsombor
C4 500 - Molnár Lukács Ivó, Molnár Ádám István, Péter Zsolt Zsombor, Marenec-Dózsa Zétény
C1 1000 - Györkő Huba
C1 5000 (mix) - Györe Lotti, Györkő Huba
Leány kenu:
C1 200 - Trencsényi Anna
C2 200 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna
C1 500 - Trencsényi Anna
C2 500 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna
C4 500 - Fekete Nóra, Takács Rebeka, Vágovics Eszter, Zs. Somló Zsuzsanna
A szegedi kontinensviadalon még ennél is több magyar versenyzőnek szurkolhatunk majd,
összesen 55-en ragadnak majd lapátot a hazaiak közül.
U23
Férfi kajak:
K1 200 - Szabó Levente
K1 500 - Kollek Bálint
K1 1000 - Mircse Zoltán Iván
K2 500 - Samu Péter, Hidvégi Zalán
K2 1000 - Zemen Dániel, Kaed Ádám Said
K4 500 - Kollek Bálint, Avar Tamás, Juhász Máté, Kaed Ádám Said
Női kajak:
K1 200 - Tölgyesi Flóra
K1 500 - Fojt Sára
K1 1000 - Bauer Zita
K2 500 - Gombás Alíz, Pető Hanna
K4 500 - Fojt Sára, Gombás Alíz, Tölgyesi Flóra, Pető Hanna
Férfi kenu:
C1 200 - Rumi Gergő
C1 500 - Uhrin Dávid
C1 1000 - Uhrin Dávid
C2 500 - Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász
C2 1000 - Marenec-Dózsa Zsombor/Molnár Csanád, Gyányi Milán
C4 500 (mix) - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász
Női kenu:
C1 200 - Győre Panna
C1 500 - Győre Panna
C2 200 - Matkovics Vanda Zita, Molnár Csepke
C2 500 - Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia
Ifjúsági
Fiú kajak:
K1 200 - Opvaszky Milán
K1 500 - Aczél Márton Ádám
K2 500 - Pálinkás Ármin, Mayer Hunor
K4 500 - Gyarmati Levente Károly, Varga Zalán, Uram Kristóf, Lánczi Zaránd János
K1 1000 - Borda Huba
K2 1000 - Kardos Olivér, Varga Zalán
Leány kajak:
K1 200 - Bebők Lara
K1 500 - Hofer Bianka Vivien
K2 500 - Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien
K4 500 - Hudi-Kadler Panni, Németh Helka Borbála, Kalmár Nóra Brigitta, Gazdag Lili Renáta
K1 1000 - Szabó-Csalló Nadin
Fiú kenu:
C1 200 - Molnár Ádám
C1 500 - Barna Dávid Zsombor
C2 500 - Péter Zsolt Zsombor, Barna Dávid Zsombor
C1 1000 - Molnár Lukács Ivó
C2 1000 - Molnár Lukács Ivó, Molnár Ádám
C4 500 (mix) - Fodor Benedek, Vígh József, Vágovics Eszter, Zs. Somló Zsuzsanna
Leány kenu:
C1 200 - Poszpischil Luca Panna
C2 200 - Győre Lotti, Takács Rebeka
C1 500 - Hamar Léna
C2 500 - Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna
(Kiemelt képünkön: Fojt Sára Forrás: MKKSZ)