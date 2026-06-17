Cselgáncs: ők indulhatnak a spanyolországi ifjúsági Eb-n

Megvan az ifjúsági cselgáncsválogatott névsora a közelgő korosztályos Eb-re, amelynek június 29. és július 2. között a spanyolországi Gran Canaria ad otthont. A magyar színeket hét fiú és kilenc leány versenyző képviseli majd az U18-asok kontinensviadalán.

A válogatóul szolgáló négy Európa-kupa-állomáson (Somorja, Porec, Teplice és Bielsko-Biala) a mieink összesen 11 érmet szereztek.

Az Eb-csapatban szereplők közül Bartyik Iza Szófia (57 kg) három, míg Takács Nóra (44 kg) és Mildner Nimród (66 kg) két-két Ek-helyszínen is érmet tudott nyerni,

és ennek fényében mindhárman majd az Európa-bajnokságon is esélyesek lehetnek arra, hogy harcba szálljanak az érmes vagy pontszerző helyekért.

Takács Nóra (bal szélen) két ezüstérmet szerzett a tavaszi ifjúsági Európa-kupa-versenyeken Forrás: EJU

A magyar indulók az ifjúsági Eb-n:

Fiúk:

Nagy Levente (50 kg), Mildner Nimród (66 kg), Pánczél Csanád (66 kg), Nagy Áron (73 kg), Bóna Zalán (73 kg), Hernádi Csanád (81 kg), Tulik Olivér (81 kg)

Lányok:

Pirbus-Gróf Nóra (40 kg), Takács Nóra (44 kg), Radics Maja (48 kg), Pápai Stella (48 kg), Raffay Zsófia (52 kg), Bartyik Iza Szófia (57 kg), Pajerich Anna (57 kg), Bandi Synthia (63 kg), Török Csenge (70 kg)

(Kiemelt képen: Bartyik Iza Szófia Forrás: EJU)