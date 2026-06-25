Birkózás: Báger Barbara az U20-as Eb-n is folytatná a menetelését

Tavaly nyáron Báger Barbarának sikerült áttörnie a lélektani gátat, amikor is megszerezte első érmét korosztályos világversenyen: a dobogó harmadik fokára állhatott fel a 61 kilós súlycsoportban az athéni U17-es világbajnokságon. A Ceglédi VSE-KIMBA 2008-as születésű birkózóreménysége – az idéntől immár U20-asként – azóta pedig sikert sikerre halmoz, és 2026-ban még nem talált legyőzőre egyszer sem. Az év elején megnyerte az első felnőttválogatót, majd a juniorok (U20-asok) válogatóján is diadalmaskodott a 62 kilós kategóriában. Ezután nemzetközi porondon is bizonyított: Törökországban (Antalya) és Romániában (Bukarest) is aranyérmet szerzett, illetve a csepeli KIMBA-kupa nemzetközi mezőnyében szintén első lett. Ezt megfejelte közben a juniorbajnoki címmel, valamint a közelmúltban a felnőtt ob-n is győzött.

„A tavaly kadét-világbajnoki bronzérmem valóban hatalmas löketet adott, és hál'istennek ez a lendület azóta is kitart – mondta a 18 esztendős Báger az Utánpótlássportnak. – Emellett persze

nagyon sokat köszönhetek az edzőimnek, mert rengeteget foglalkoznak velem külön is, kapom tőlük folyamatosan a pozitív visszajelzéseket és dicséreteket, ami nyilván extra önbizalmat ad számomra, hogy hisznek bennem.

Összességében eddig remekült alakult az évem, magam sem hittem volna, hogy a korosztályváltás után ilyen jól fog menni mindjárt elsőéves U20-asként. A tavalyi önmagamhoz képest is sokat fejlődtem, erősödtem, illetve a technikai repertoárom is bővült.

Természetesen, örülök ezeknek a kiváló eredményeknek, de nem bízom el magam ezektől, mindenesetre azt jó látni, hogy a kemény munka valóban kifizetődik.

Ugyanakkor az eddigi versenyek csupán állomások voltak, az idei legfontosabb verseny, az U20-as Európa-bajnokság még csak most jön. Jelenleg is gőzerővel készülünk a tatai edzőtáborban, alapvetően már a célegyenesben vagyunk, hiszen másfél hét múlva már utazunk is az Eb-re Szkopjéba."

Báger Barbara a dobogó tetején a felnőtt ob-n Forrás: MBSZ

Az U20-asok Európa-bajnokságát július 6. és 12. között az észak-macedón fővárosban rendezik, ahol Barbara szintén szeretne maradandót alkotni.

Jó formában érzem magam, motivált is vagyok, szóval ha sikerülne kedvező sorsolást kapnom, akár az éremszerzést sem tartom kizártnak.

Látva a nevezéseket, szerintem mindenki ellen lenne esélyem a győzelemre, ráadásul a mezőny nagy részével már az idei nemzetközi versenyeken is találkoztam, jól ismerem őket. A felkészülés finisében igyekszem még csiszolni az apróságokon, javítani, pontosítani a technikáimat, az erősítésekből pedig sosem elég. Eddig az Eb-ken nem ment túl jól nekem, de azon leszek, hogy most megtörjem ezt a rossz szériát, és megszerezzem az első Európa-bajnoki érmemet is."

(Kiemelt kép forrása: UWW)