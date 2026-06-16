A hónap utánpótlásedzője: Sleisz Gabriella birkózótréneré a májusi díj

A díj ötödik évadának kilencedik (összességében 53.) kiírásában Fürdök Gábor kenu-, Létay Krisztián vízilabda- és Sleisz Gabriella birkózóedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a májusi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot –

a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia női szakági edzője, az U17-es leányválogatott szövetségi edzője vehette át.

A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Lőrincz Tamás, Sleisz Gabriella, Zsitovoz Mária, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila

Sleisz Gabriella mielőtt belefogott az edzősködésbe, maga is kiváló versenyző, Európa-bajnoki ötödik helyezett és többszörös magyar bajnok volt. Hat évvel ezelőtt, 2020-ban hagyott fel az aktív versenyzéssel, majd a visszavonulását követően az akkor induló csepeli központi műhelyben, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián kezdett el edzőként tevékenykedni a női szakágat irányító szakmai stáb tagjaként. Kis idő múltán az U15-ös leányválogatott szövetségi edzőjének is kinevezték, míg jelenleg az U17-eseknél tölti be ugyanezt a posztot. Versenyzői az elmúlt években jó néhány érmet nyertek a korosztályos világversenyeken. Legeredményesebb tanítványai közé tartozik a háromszoros korosztályos Európa-bajnok és U17-es vb-bronzérmes Zsitovoz Mária, az U17-es Eb-ezüstérmes Bárány-Almási Bianka, az U17-es vb-harmadik Báger Barbara, az U17-es Eb-harmadik Bereczki Réka, valamint az U15-ös Európa-bajnok, U17-es Eb-ezüstérmes Balázs Éda. Többedmagával foglalkozott még az utánpótlásban szinte minden címet elhódító Elekes Enikővel, illetve az U23-as és U20-as Európa-bajnok Terék Gerdával is. Az edzőkollégáival közösen jelenleg nagyjából harminc utánpótláskorú leányversenyzővel foglalkozik a Kozma-akadémián. A tréneri feladatai mellett magasan jegyzett nemzetközi bíró is, a 2024-es, párizsi olimpián is részt vett ilyen minőségében – ráadásul első magyar női bíróként szerepelt ötkarikás játékokon.

Május közepén a bulgáriai Szamokov adott otthont az U17-es birkózók Európa-bajnokságának, amelyen a magyar küldöttség öt éremmel zárt, és a dobogós helyekből hármat is a lányok szereztek. A 35 esztendős Sleisz Gabriella akadémista

tanítványai közül Zsitovoz Mária arany-, Bárány-Almási Bianka ezüstérmet nyert.

A 17 éves Zsitovozon – aki az 53 kilós súlycsoportban a tavalyi győzelmét követően címvédőként érkezett az Eb-re – nem igazán találtak fogást az ellenfelei: a négy meccsét összesítésben 35–0-s pontaránnyal abszolválta, két-két tus- és technikai tusgyőzelmet aratva. Az ESMTK-KIMBA ígérete ezzel már a harmadik Európa-bajnoki címének örülhetett (két U17-es, egy U15-ös arannyal büszkélkedhet). Szintén a döntőig jutott a 16 éves Bárány-Almási Bianka (Kiskunfélegyházi BSE-KIMBA), aki a 73 kilós kategóriában remekelt; három sikere után a fináléban nem sikerült győznie, így neki ezüstérmet akasztottak a nyakába. A két érmes mellett a 65 kilósok között szereplő Veres Szonja (Budapesti Honvéd-KIMBA) ötödik lett.

A díjátadó birkózókülönítménye. Balról: Zsitovoz Mária, Sleisz Gabriella, Lőrincz Tamás Fotó: Vasas Attila

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Lőrincz Tamás olimpiai bajnok, a KIMBA szakmai igazgatója méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a tréner tanítványa, Zsitovoz Mária is.

Csabai kiemelte, hogy a birkózósportban kiemelt figyelemmel kísérik az edzők képzését, menedzselését, így nem meglepő, hogy három hónapon belül második alkalommal került ki a győztes a sportágból.

Lőrincz Tamás a birkózás fantasztikus egyéniségének nevezte a díjazottat, olyan szakembernek, aki a kevés hazai női tréner egyikeként igazán férfias munkát végez, miközben lelkileg is nagyon sokat tesz a tanítványai előmeneteléért.

A legjobb helyre került az elismerés, ráadásul Gabi bíróként szintén a világ legjobbjai közé tartozik, ami sokat segít a magyar birkózás nemzetközi megítélésén, pozícióján.

Zsitovoz Mária azt mondta, hogy tulajdonképpen a második anyukájának tekinti az edzőjét, a kitüntetett pedig így fogalmazott, amikor az utánpótlásedző legfontosabb feladatáról kapott kérdést: „Azon dolgozunk nap mint nap, hogy a versenyzőink sikeres felnőttsportolókká váljanak. Bár Mása (Zsitovoz Mária – a szerk.) rendkívül eredményes a korosztályában, a felnőttkorhoz közeledve egyre nehezebb dolga lesz, kihívások sorával kell majd megküzdenie. Arra, hogy az átmenet minél zökkenőmentesebb legyen a számára, már most meg kell tennünk a megfelelő lépéseket. Az akadémia erre tökéletes helyszín, olyan műhely, amelyben kizárólag a munkára kell összpontosítanunk.”

(Kiemelt képünkön: Sleisz Gabriella Csabai Edvintől, a Magyar Edzők Társasága sportigazgatójától veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila)