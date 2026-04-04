Vívás: bronzérmes a junior-vb-n a női kardcsapat

2026.04.04. 08:41
A junior női kardválogatott bronzérmet szerzett a korosztály riói világbajnokságán.

A brazíliai Rio de Janeiróban zajló kadét és junior vívó-világbajnokság harmadik versenynapján az idősebb korosztályban bronzérmet érdemelt ki a női kardválogatott.

A Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge összetételű csapat kiélezett mérkőzések után állhatott fel a dobogó alsó fokára. A Kovács Laura irányította négyes a spanyolok és a lengyelek legyőzése után

egyetlen tussal múlta felül az amerikaiakat, majd a döntőbe jutásért ugyanúgy egyetlen találattal kapott ki a kínaiaktól.

A bronzmérkőzésen aztán a magyar lányok az egész versenynapon remeklő Domonkos vezérletével Japánnál bizonyultak jobbnak.

Balról: Csonka Dorottya, Komjáthy Boglárka, Domonkos Emese, Kónya Csenge Fotó: Bizzi Team

A junior férfi kardválogatott Berkeszi Dániel, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár felállásban a 6. helyen zárt. A mieink a szaúdiak és kazahok legyőzése után a negyeddöntőben nem bírtak a későbbi győztes Egyesült Államokkal. Aztán a románok felülmúlása és az oroszoktól elszenvedett vereség jelentette a hatodik helyezést.

Szombaton a junior tőrözök egyéni küzdelmeit rendezik Rióban.

Kadét- és junior-világbajnokság, Rio de Janeiro. 

Junior férfi kardcsapat, 38 induló
A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország–Szaúd-Arábia 45:37 (Vajda +9, Papp 0, Szalai -1)
Nyolcaddöntő: Magyarország–Kazahsztán 45:27 (Berkeszi +8, Vajda +6, Papp +4)
Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 40:45 (Papp +6, Vajda -5, Berkeszi -6)
Az 5-8. helyért: Magyarország–Románia 45:43 (Papp +6, Szalai 0, Vajda -4)
Az 5. helyért: Magyarország–Oroszország 30:45 (Papp -2, Berkeszi -3, Vajda -4, Szalai -6)
Végeredmény: 1. Egyesült Államok, 2. Kína, 3. Törökország, …6. Magyarország (Berkeszi Dániel, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár)

Junior női kardcsapat, 33 induló
A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország–Spanyolország 45:28 (Domonkos +8, Kónya +6, Csonka +3)
Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 45:38 (Domonkos +6, Kónya +1, Csonka 0)
Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:44 (Domonkos +5, Kónya +2, Csonka -6)
Elődöntő: Magyarország–Kína 44:45 (Domonkos +5, Kónya -3, Csonka -3)
A 3. helyért: Magyarország–Japán 45:39 (Domonkos +5, Kónya +2, Csonka -1)
Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Kína, 3. Magyarország (Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge, válogatott edző: Kovács Laura, edzők: Kósa Miklós, Sárközi Gergely, Boros György, Riba Ferenc, Kónya Balázs)

(Kiemelt fotó: Bizzi Team)

 

 

 

Vívás: a legjobb 32 volt a végállomás a kadét törőzőknek a vb-n

Utánpótlássport
7 órája

Kosárlabda: továbbra is megállíthatatlan a MAFC serdülő fiúcsapata

Utánpótlássport
10 órája

Vívás: nem csillogtak junior tőrözőink a vb-n

Utánpótlássport
19 órája

Vívás: csapatban végül összejött a vb-érem a korosztályos kardozóknak

Utánpótlássport
2026.04.04. 14:16

Asztalitenisz: Fazekas duplázott, újabb két magyar bronz Újvidéken

Utánpótlássport
2026.04.04. 12:29

Birkózás: László Koppány újra érmet nyerne utánpótlás-világversenyen

Utánpótlássport
2026.04.04. 10:13

Csomai József: Érdekesen, barátsággal, kíváncsian

Utánpótlássport
2026.04.03. 16:21

Cselgáncs: Takács Nóra áttörte a lélektani gátat az Ek-érmekkel

Utánpótlássport
2026.04.03. 12:21
Ezek is érdekelhetik