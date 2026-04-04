Vívás: bronzérmes a junior-vb-n a női kardcsapat

A brazíliai Rio de Janeiróban zajló kadét és junior vívó-világbajnokság harmadik versenynapján az idősebb korosztályban bronzérmet érdemelt ki a női kardválogatott.

A Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge összetételű csapat kiélezett mérkőzések után állhatott fel a dobogó alsó fokára. A Kovács Laura irányította négyes a spanyolok és a lengyelek legyőzése után

egyetlen tussal múlta felül az amerikaiakat, majd a döntőbe jutásért ugyanúgy egyetlen találattal kapott ki a kínaiaktól.

A bronzmérkőzésen aztán a magyar lányok az egész versenynapon remeklő Domonkos vezérletével Japánnál bizonyultak jobbnak.

Balról: Csonka Dorottya, Komjáthy Boglárka, Domonkos Emese, Kónya Csenge

A junior férfi kardválogatott Berkeszi Dániel, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár felállásban a 6. helyen zárt. A mieink a szaúdiak és kazahok legyőzése után a negyeddöntőben nem bírtak a későbbi győztes Egyesült Államokkal. Aztán a románok felülmúlása és az oroszoktól elszenvedett vereség jelentette a hatodik helyezést.

Szombaton a junior tőrözök egyéni küzdelmeit rendezik Rióban.

Kadét- és junior-világbajnokság, Rio de Janeiro.



Junior férfi kardcsapat, 38 induló

A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország–Szaúd-Arábia 45:37 (Vajda +9, Papp 0, Szalai -1)

Nyolcaddöntő: Magyarország–Kazahsztán 45:27 (Berkeszi +8, Vajda +6, Papp +4)

Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 40:45 (Papp +6, Vajda -5, Berkeszi -6)

Az 5-8. helyért: Magyarország–Románia 45:43 (Papp +6, Szalai 0, Vajda -4)

Az 5. helyért: Magyarország–Oroszország 30:45 (Papp -2, Berkeszi -3, Vajda -4, Szalai -6)

Végeredmény: 1. Egyesült Államok, 2. Kína, 3. Törökország, …6. Magyarország (Berkeszi Dániel, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár)



Junior női kardcsapat, 33 induló

A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország–Spanyolország 45:28 (Domonkos +8, Kónya +6, Csonka +3)

Nyolcaddöntő: Magyarország–Lengyelország 45:38 (Domonkos +6, Kónya +1, Csonka 0)

Negyeddöntő: Magyarország–Egyesült Államok 45:44 (Domonkos +5, Kónya +2, Csonka -6)

Elődöntő: Magyarország–Kína 44:45 (Domonkos +5, Kónya -3, Csonka -3)

A 3. helyért: Magyarország–Japán 45:39 (Domonkos +5, Kónya +2, Csonka -1)

Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Kína, 3. Magyarország (Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge, válogatott edző: Kovács Laura, edzők: Kósa Miklós, Sárközi Gergely, Boros György, Riba Ferenc, Kónya Balázs)

