Labdarúgás: győzött az U16-os válogatott Luxemburg ellen

A házigazda Montenegrótól elszenvedett vereséget követően Luxemburg várt az U16-os fiú labdarúgó-válogatottra a podgoricai UEFA Development-tornán.

Az MLSZ beszámolója szerint akárcsak Montenegró ellen, az első félidő most sem hozott gólt, bő egy óra elteltével viszont ismét az ellenfél került előnybe, a luxemburgiak tizenegyesből szerezték meg a vezetést. A folytatásban a magyar válogatott nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, és a hajrában sikerrel is jártak a mieink. Farkas Timót előbb egy jobb oldali beadást fejelt a bal felső sarokba, majd higgadtan helyezett tizenegyesből a kapu közepébe, így a magyar válogatott öt perc alatt megfordította a mérkőzést, és 2–1-es győzelmet aratott.

„Változatos mérkőzést játszottunk a jó egyéni képességekkel rendelkező luxemburgiak ellen – nyilatkozta Szalai László szövetségi edző az mlsz.hu-nak. – Alkalmazkodnunk kellett a pálya minőségéhez, a speciális szabályhoz, amely szerint minden jelenlévő játékosnak legalább kilencven percet kötelező játszania a három mérkőzésen, valamint a saját csapatunk első mérkőzés utáni állapotához is. Ellenfelünk tizenegyesből vezetést tudott szerezni, de utána a második félidei tervezett cserék új lendületével sorra dolgoztunk ki helyzeteket, amelyekből két góllal sikerült megfordítani a meccs eredményét. Hajtottak a fiúk, mindent megtettek a fordításért és a győzelemért, megint hozták azokat a közösségi és akarati jegyeket, ami jellemzi ezt a társaságot. Hétfőn az utolsó mérkőzésen Belgium lesz az ellenfél, és bár eddigi teljesítményükkel ők kimagaslanak, őket is megpróbáljuk majd nehéz helyzet elé állítani."

A torna hétfői zárónapján a magyar csapat a két mérkőzésen hat pontot és kilenc gólt szerző Belgiummal találkozik.

Magyarország–Luxemburg 2–1 (0–0)

Magyarország: Czinki Dávid – Mészáros Magor, Herman Dávid (Bagó Benett, 64.), Sinka Boldizsár, Gyergyói Zénó – Piroth Edvin, Mester Milán (Ördög Gergő, 70.) – Sardi Márk (Bihari Ervin, 70.), Angyal Adrián (Pernyész Tádé, 46.), Veves Panagiotis (Farkas Timót, 59.) – Molnár-Bencze Zsombor (Zsupán Kornél, 70.)

Gólszerző: Ruggero (62. – tizenegyesből), ill. Farkas (82., 87. – tizenegyesből)

